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巨可愛！JINS攜手台灣導盲犬協會 打造限量聯名毛孩與主人同款方巾

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JINS和台灣導盲犬協會推出限量聯名商品「毛孩&主人同款方巾組」，還找來藝人潘慧如加入公益行列，與導盲犬一起拍攝時尚穿搭。圖／JINS提供
JINS和台灣導盲犬協會推出限量聯名商品「毛孩&主人同款方巾組」，還找來藝人潘慧如加入公益行列，與導盲犬一起拍攝時尚穿搭。圖／JINS提供

由於眼鏡品牌JINS台灣總經理邱明琪私下也是狗奴，因此特別關注動物平權，先前也透過品牌力量來推動相關活動。此次更和台灣導盲犬協會推出限量聯名商品「毛孩&主人同款方巾組」，還找來藝人潘慧如加入公益行列，與導盲犬一起拍攝時尚穿搭，號召更多人關注導盲犬培訓與需求。

這次JINS以「親子裝」為設計靈感的方巾組，呈現狗狗帶領主人外出探險的意象，同時搭配現在最流行的露營風元素，營造與毛孩在一起的歡樂時光。擁有寵物照護員資格的藝人潘慧如就提到「經過一整天與導盲犬相處與拍攝，潘慧如發現他們真的是很溫和穩定的狗狗，但真心覺得培育導盲犬的不容易」，所以透過這次義賣活動希望能號召更多社會大眾一起獻出愛心。而限量聯名「毛孩&主人同款方巾組」，內含兩條同款方巾，適合主人與毛孩一起使用，販售所得將全數捐贈給台灣導盲犬協會。同時，JINS線上商城即日起舉辦「雙12購物節」活動，購買JINS眼鏡滿額，即可以優惠價格購買毛孩&主人同款方巾組，線上線下一起熱心公益！

潘慧如提到「經過一整天與導盲犬相處與拍攝，潘慧如發現他們真的是很溫和穩定的狗狗，但真心覺得培育導盲犬的不容易」。圖／JINS提供
潘慧如提到「經過一整天與導盲犬相處與拍攝，潘慧如發現他們真的是很溫和穩定的狗狗，但真心覺得培育導盲犬的不容易」。圖／JINS提供

同為日系眼鏡品牌的OWNDAYS則是宣布與人氣插畫藝術家NORITAKE合作，推出極簡文青贈品。這次聯名合作，以故事的方式進行，透過NORITAKE筆下創造出的兩位男、女角色，發現偶然相遇的兩人竟擁有著同樣的興趣。OWNDAYS將以購物滿額免費贈送，從今年12月開始每月1號推出總共6款不同的贈品，包含2024年曆海報、眼鏡盒組、療癒抱枕...等，送完為止。

這次聯名合作，以故事的方式進行，透過NORITAKE筆下創造出的兩位男、女角色，發現偶然相遇的兩人竟擁有著同樣的興趣。圖／OWNDAYS提供
這次聯名合作，以故事的方式進行，透過NORITAKE筆下創造出的兩位男、女角色，發現偶然相遇的兩人竟擁有著同樣的興趣。圖／OWNDAYS提供

日系眼鏡品牌的OWNDAYS則是宣布與人氣插畫藝術家NORITAKE合作，推出極簡文青贈品。圖／OWNDAYS提供
日系眼鏡品牌的OWNDAYS則是宣布與人氣插畫藝術家NORITAKE合作，推出極簡文青贈品。圖／OWNDAYS提供

導盲犬 眼鏡 JINS

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