不是童話故事…同志寫實電影「毒岸」揭露殘酷人生 盼消彌歧視

由知名網紅、台灣「你不是一個人實踐協會」理事陳郁翔製作的電影「毒岸」，揭露藥癮、愛滋、污名化等敏感議題。日前舉辦「世界愛滋日公益特映場」，邀請同志運動家祈家威、愛滋運動家韓森等民團觀影，與會人士一致期盼，國人能更正確地瞭解愛滋，消彌愛滋歧視。

陳郁翔身兼導演與男主角，他在片中飾演主角「小飛」，呈現一個「為了愛、以及朋友的誘惑」而初次接觸毒品，後續卻不自覺地逐漸上癮無法自拔，最終失去工作和人生的真實故事。

觀眾提問，為何沒有「happy ending？」，劇中其他主角出獄後仍選擇繼續販毒？對此，陳郁翔表示，這部電影為真人真事，裡頭的人物都是他的朋友，並非要探討對錯、只希望能相對忠實的呈現，「戲如人生，但每個人都可以有選擇！」

科學實證表明「U=U測不到=不具傳染力」，每日規律服藥的愛滋感染者在健康狀況上與一般人無異。不過，「你不是一個人實踐協會」秘書長葉柏岑指出，愛滋歧視事件仍頻傳，最近就受理多起牙科拒診、性別歧視等申訴個案。

葉柏岑強調，愛滋藥物療效精進，感染者每天服用一顆藥物，健康狀況與一般人幾乎差不多。未來如果引進長效針劑，且能納入健保給付，一兩個月施打一針，更為簡便，讓愛滋病宛如慢性疾病。

部分愛滋感染者至牙科診所就醫遭拒，葉柏岑表示，類似陳情案例相當常見，連醫護人員對於感染者都有所歧視，何況是一般大眾，期望社會重視感染者權益，而這也是「毒岸」想要傳達的理念「感染者也是人、都值得被平等關愛與對待。」

葉柏岑表示，將與紅絲帶基金會同志中心合作，從明年起在全國北中南各地安排播放場次，希望讓更多民眾瞭解同志文化。協會另建置「愛管家」LINE群組，提供正確防治訊息。

「你不是一個人實踐協會」協會榮譽理事、高榮感染科主任林錫勳表示，協會持續推動愛滋條例第21條的完善和除罪化，希望建立一個尊重差異、包容所有人的社會環境。同時，鼓勵將感染者納入「微型保險」，引入租金補貼的概念，向社會的公平性邁進，確保每一位感染者都能感受到平等的關愛和支持。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885