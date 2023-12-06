星宇推頭等艙新菜納「辦桌味」 16日舊金山首航上線

星宇航空今天宣布頭等艙新菜色，攜手米其林三星餐廳態芮Tairroir，合推5道美饌，從前菜、主菜到甜點，融合台灣辦桌文化、東西方季節特色食材，主菜「不哞而何」源自法國家庭料理「火上鍋」，16日開航台北飛往舊金山航班搶先登場，明年起，台北出發洛杉磯航班也上線。

星宇航空指出，Taïrroir由主廚何順凱領軍，於2023年榮獲米其林三星殊榮，何順凱也是目前唯一一位摘下米其林三星的台灣主廚，擅於結合法式料理與台灣經典菜餚，演繹最道地台灣料理精神。

何順凱受訪表示，考量台灣籍旅客居多，取材台灣料理，加上空廚有其限制，得嚴選材料，要避免帶刺，這次排除萬難，將鱔魚納為食材。

星宇航空表示，五道料理包括前菜「龍是為著你」，龍蝦沙拉靈感來自台式辦桌菜餚，製成龍蝦三明治，搭配龍蝦濃湯為旅客暖胃；「鱔解人意」結合台式及美式街頭小吃，台南鱔魚意麵及塔可餅，將酥脆鱔魚夾在塔可餅中，點綴藍紋起司增添風味。

主菜「不哞而何」，源自法國家庭料理「火上鍋」，入口即化的澳洲和牛頰搭配時令蔬菜，沾取暗藏台味的沙茶雷莫拉蛋黃醬，與回憶中的沙茶火鍋不謀而合；甜點「莓海羅盤」結合薑及黑糖元素製成的磅蛋糕，搭配酸甜草莓與羅勒冰沙，個性辛香中搭襯著優雅細緻的甜味。另外，為蔬食旅客打造的主菜「星昂栗宇」，將千層板栗製成栗子塔，搭配黑松露菜捲，無肉料理也驚艷味蕾。

星宇航空策略長劉允富說，與今年剛摘下米其林三星的Taïrroir合作，希望能再突破機上餐點既有印象，讓台灣料理職人的理念跟著星宇航空，推展到世界。