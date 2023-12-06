快訊

配息穩！00919月領1萬所需本金最低 搭這兩檔股利率勝00929

日媒盛讚台北大巨蛋「世界級」！「超高天井」受關注

聯合國沒反應？以色列目擊者證詞：哈瑪斯對婦女殘虐性侵

散發無瑕珍珠光！BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了。圖／雪花秀提供
BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了。圖／雪花秀提供

全球時尚焦點莫過於BLACKPINK，各個成員的一舉一動，使用的物品都讓粉絲好奇與追隨，而成員之一ROSÉ的妝容，始終都能散發出最迷人且無瑕的珍珠光，讓她最愛的底妝曝光了。

身為雪花秀代言人的ROSÉ，最愛的底妝就是雪花秀的完美氣墊，而今年雪花秀全新升級推出完美珍珠光精華氣墊柔焦版與水亮版，更讓臉上多了珍珠光澤，結合極水潤與超輕透，包裝上也散發出珍珠光的外殼，妝容更是能散發出溫潤的美感。

隨著氣溫變低，氣候乾燥，底妝要有光澤、保濕，也要能水潤與遮瑕，完美珍珠光精華氣墊中有86.2%保養成分，包括有獨家滋陰養膚極萃，上妝同時保養，還有奈米級保濕成份、具保濕因子玻尿酸的透氣粉末，上妝後肌膚維持水潤保濕。

完美珍珠光精華氣墊有2種妝感，柔焦板採用輕感柔焦技術技術，適合柔霧妝感，高遮瑕的風格；水亮版採用薄透水亮粉體，肌膚透出水亮薄透妝感，適合喜愛水亮妝感的消費者，兩款在粉撲上也有不同巧思，採用不同尺寸的氣孔面料，但都能均勻上妝零死角。

凡購買完美珍珠光精華氣墊組合，內含完美珍珠光精華氣墊（柔焦／水亮二擇一），送潤燥精華面膜1片、滋陰蔘回彈霜（輕盈版）5ml、BLACKPINK- ROSÉ氣墊系列套卡（數量有限，贈完為止），特價2,200元。

BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了。圖／雪花秀提供
BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了。圖／雪花秀提供
雪花秀完美珍珠光精華氣墊／2,200元。圖／雪花秀提供
雪花秀完美珍珠光精華氣墊／2,200元。圖／雪花秀提供
雪花秀完美珍珠光精華氣墊／2,200元。圖／雪花秀提供
雪花秀完美珍珠光精華氣墊／2,200元。圖／雪花秀提供
雪花秀完美珍珠光精華氣墊妝容，左為柔焦版、右為水亮版。圖／雪花秀提供
雪花秀完美珍珠光精華氣墊妝容，左為柔焦版、右為水亮版。圖／雪花秀提供

BLACKPINK 面膜

延伸閱讀

好消息！BLACKPINK續約了 YG娛樂宣告續簽團體約

BLACKPINK續約YG股價炸了！「垂直式飆升」救公司危機

好消息！BLACKPINK續約了 YG娛樂宣告續簽團體約

終於確定！BLACKPINK「團體合約」走向曝光　YG公告洩下一步

相關新聞

以哈戰爭延燒 國泰航空宣布暫停營運往返特拉維夫航班

以哈戰爭持續交火，國泰航空今天宣布，取消即日至2024年3月28日，往返香港及特拉維夫的所有航班。國泰航空表示，機票豁免...

姓名有「岸田吳服店」任3字！免費吃1388元泰式雙人餐

米塔集團將位於基隆火車站與港口附近的「洋城義大利餐廳」與「米塔手感烘焙」將改裝成旗下品牌「泰舍 泰式料理」，預計於12月...

散發無瑕珍珠光！BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了

全球時尚焦點莫過於BLACKPINK，各個成員的一舉一動，使用的物品都讓粉絲好奇與追隨，而成員之一ROSÉ的妝容，始終都...

英搖香奈兒！2023-24工坊系列大秀本周五將登曼徹斯特

香奈兒（CHANEL）Métiers d'Art工坊系列，是藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）、 巴黎...

台東跨年卡司強 萬芳、陳綺貞領銜高歌

知名歌手萬芳身穿亮綠色衣服、黑色勁褲，還有一身黑白套裝的文青歌手李友廷，6日一同宣傳台東跨年晚會的卡司陣容！台東縣長饒慶鈴特地北上宣傳跨年活動，並透露壓軸歌手將是睽違7年演出大型活動的文青女神陳綺貞，

天冷禦寒商機！新竹SOGO周年慶 外套、除濕機買氣旺

氣溫驟降加上陰雨綿綿，帶動民眾禦寒商機，也順勢助攻百貨周年慶外套及除濕機熱銷，緊接著又有寒流來襲，加上二波促銷開打，可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。