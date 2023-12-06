散發無瑕珍珠光！BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了

全球時尚焦點莫過於BLACKPINK，各個成員的一舉一動，使用的物品都讓粉絲好奇與追隨，而成員之一ROSÉ的妝容，始終都能散發出最迷人且無瑕的珍珠光，讓她最愛的底妝曝光了。

身為雪花秀代言人的ROSÉ，最愛的底妝就是雪花秀的完美氣墊，而今年雪花秀全新升級推出完美珍珠光精華氣墊柔焦版與水亮版，更讓臉上多了珍珠光澤，結合極水潤與超輕透，包裝上也散發出珍珠光的外殼，妝容更是能散發出溫潤的美感。

隨著氣溫變低，氣候乾燥，底妝要有光澤、保濕，也要能水潤與遮瑕，完美珍珠光精華氣墊中有86.2%保養成分，包括有獨家滋陰養膚極萃，上妝同時保養，還有奈米級保濕成份、具保濕因子玻尿酸的透氣粉末，上妝後肌膚維持水潤保濕。

完美珍珠光精華氣墊有2種妝感，柔焦板採用輕感柔焦技術技術，適合柔霧妝感，高遮瑕的風格；水亮版採用薄透水亮粉體，肌膚透出水亮薄透妝感，適合喜愛水亮妝感的消費者，兩款在粉撲上也有不同巧思，採用不同尺寸的氣孔面料，但都能均勻上妝零死角。