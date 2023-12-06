英搖香奈兒！2023-24工坊系列大秀本周五將登曼徹斯特

香奈兒（CHANEL）Métiers d'Art工坊系列，是藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）、 巴黎康朋街的創意工作室、le19M總部旗下 Maisons d’art高級手工坊、 以及品牌好友與藝術家們之間持續不斷的創意對話。

即將於2023年12月8日星期五台灣時間下午5點登場的2023/24香奈兒 Métiers d'art工坊系列大秀，此次來到英國音樂城市曼徹斯特，以服裝語言致敬城市活躍蓬勃的流行文化與當地各類型樂團改寫音樂歷史的前衛精神。 在秀前釋出的兩部前導影像，分別邀請到出身自曼徹斯特的傳奇設計大師Peter Saville與品牌好友蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導，呈現感受有別卻又完全非常曼徹斯特的風格。