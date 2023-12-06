英搖香奈兒！2023-24工坊系列大秀本周五將登曼徹斯特
香奈兒（CHANEL）Métiers d'Art工坊系列，是藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）、 巴黎康朋街的創意工作室、le19M總部旗下 Maisons d’art高級手工坊、 以及品牌好友與藝術家們之間持續不斷的創意對話。
即將於2023年12月8日星期五台灣時間下午5點登場的2023/24香奈兒 Métiers d'art工坊系列大秀，此次來到英國音樂城市曼徹斯特，以服裝語言致敬城市活躍蓬勃的流行文化與當地各類型樂團改寫音樂歷史的前衛精神。 在秀前釋出的兩部前導影像，分別邀請到出身自曼徹斯特的傳奇設計大師Peter Saville與品牌好友蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導，呈現感受有別卻又完全非常曼徹斯特的風格。
以獨樹一幟的前衛設計為英國搖滾樂團Joy Division、New Order、Pulp創作經典唱片封面的Peter Saville，也是當今許多時尚品牌商標的幕後操刀者。這次為香奈兒創作的前導影像也承襲這樣簡約而直接的文字設計風格，以鮮明的橘色彰顯代表曼徹斯特的MCR，將大秀資訊完整呈現。擅長透過剪接刻畫情感的蘇菲亞柯波拉，則選用了New Order的經典名曲「Blue Monday」，搭配一系列影像蒙太奇，呈現出香奈兒曼徹斯特大秀的獨特氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言