Uber Eats「取暖祭」鍋物買1送1 會員首購最高折300元
台灣民眾超愛吃鍋，天氣轉涼更是天天都想開鍋取暖。Uber Eats發現，去年12月最熱門的10大抗寒商品，幾乎都被各式羊肉爐、酸菜白肉鍋、牛奶鍋、薑母鴨等鍋物霸榜，火鍋食材、肉片也隨著熱賣，因此特別從即日起至12月14日推出生鮮雜貨「取暖祭」活動，提供買1送1、人氣火鍋食材最低6折起商品優惠，更在Uber Eats App打造「吃鍋必備」專區，攜手全聯福利中心、家樂福、大潤發、DonDonDonki、Green&Safe、棉花田及Uber Eats優市供消費者快速選購，另外，屈臣氏、City’s Super、小北百貨、亞尼克、楓康超市、佳瑪百貨、新光好好集等商家合作夥伴也提供零食餅乾、泡麵飲料等近千樣商品5折起優惠。
Uber Eats取暖祭除祭出眾多好康商品優惠外，Uber Eats全用戶於12月13日至12月19日，於家樂福、家樂福超市指定活動商家，單筆訂單金額滿899元，輸入「家福過聖誕」優惠序號享9折優惠（單筆最高折抵150元）；Uber Eats全用戶於即日起至12月15日，於Uber Eats優市，單筆訂單金額滿699元，輸入「優想吃鍋」優惠序號享9折優惠（單筆最高折抵100元）；首次訂購Uber Eats優市用戶，即日起至12月31日，單筆訂單金額滿200元，輸入「初點優市」優惠序號享6折優惠（單筆最高折抵150元）。12月31日前Uber One會員首次訂購生鮮雜貨且單筆訂單金額滿100元，輸入「十二月生鮮」優惠序號，可享首購4折，單筆消費最高折抵300元。
除了取暖祭，為慶祝「Don Don Donki台中老虎城店」選擇唯一上線Uber Eats外送平台，即日起至2月29日，Uber Eats生鮮雜貨首購用戶且單筆訂單金額滿100元，輸入「台中DON然買」優惠序號，享Uber Eats Don Don Donki商家首購5折優惠（最高折抵150元），還有眾多生鮮、雜貨、家居、藥妝商品買1送1、最低6.5折起的優惠。
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