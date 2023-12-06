台鐵與日本淡路屋合推海味便當 開賣7天每日限量70份

台鐵便當曾創年銷逾千萬個紀錄，提升附屬事業布局，台鐵局今指出，12月8日將與日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」，簽署締結友好合作備忘錄；8日起至14日推出「海味」期間限定聯名特色便當，盛裝「古早味鮑魚飯」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典「台鐵藍」，售價399元，每日中午限量70份，並贈送限量台鐵便當經典帆布袋。

台鐵局表示，簽約儀式將由台鐵局副局長朱來順、淡路屋代表取締役副社長柳本雄基共同簽屬。淡路屋自1903年（明治36年）創業，屢次領先同業破框研發深具創意的鐵路便當菜色及推出多款商品化便當盒，如蛸壺章魚便當及JR 貨運貨櫃便當等，其豐富聯名商品規畫及行銷經營，值得雙方長期建立鐵路餐食服務經營領域合作關係，提昇雙方經營競爭力及創造商業利益。

台鐵局表示，慶祝台鐵局與淡路屋締結友好協定，由台北鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典臺鐵藍，象徵台日交融。

台鐵局指出，便當盒內盛裝台北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，將鮮味極佳的鮑魚湯汁加入扁魚粉等食材和季節時蔬蒸煮，蒸飯內塞入小鮑魚，小章魚以日式照燒口味烹調，口感Q彈、鹹香甜醇，再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴。