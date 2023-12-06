《龍騎士》插畫師新作現身士林！萬麗酒店Ｘ唐寧茶限定

「TWININGS唐寧茶」今年全新「Taste of Living」計畫再獻上第二波驚喜。品牌攜手萬豪國際旗下五星品牌台北士林萬麗酒店推出「唐寧皇家遊藝雙人下午茶」，在綠意延伸的美景中，可以邊品嘗結合唐寧茶精緻的甜、鹹點及飲品，邊欣賞英國紙雕藝術家Pippa Dyrlaga創作的熱鬧皇室冬季慶典派對巨型壁飾，體驗皇室貴族般的悠閒與尊榮。

台北士林萬麗酒店距捷運士林站步行約5分鐘，享有都會區難得的寧靜與綠意，飯店與曾是總統故居的士林官邸為鄰，除了大片綠地，還可遠眺蒼翠福山。此次聯名午茶在Tea Lab茶坊與R bar逸庭，皆位為飯店一樓。走入茶坊前，有整面Pippa Dyrlaga的作品，繽紛多彩，展現花園派對午茶氛圍，桌上優雅擺上畫作剪影，細膩的小細節讓品飲美意大加分。

整套英式午茶共12道鹹甜點，其中6道融入了茶香。由台北士林萬麗酒店副主廚徐毓偉與甜點主廚蔡宜融大展創意，開胃鹹點中，鴨胸以杜松子和月桂葉調味，經2小時舒肥後煎至金黃酥脆，切薄片刷一層特調的覆盆子英式早餐茶醬捲起，這道「英式早餐茶香鴨胸酸蘿蔔」入口有獨特茶香與果醬風味，佐食的酸蘿蔔、紅葉酢醬草則平衡了鴨皮的油膩、更顯肉味鮮甜。

另一道「薑芒綠茶狂想曲風味麵」巧用唐寧鉑金系列風味獨特的「薑芒綠茶狂想曲」茶包熬煮昆布蛤蜊高湯。還有層層堆疊而成的「歐式大吉嶺蛋糕」，頂端點綴金箔更添視覺效果。「仕女伯爵蛋糕捲」則由填入滑順慕斯的筒狀的白巧克力、香脆塔皮組合而成，多層次的口感結合唐寧「仕女伯爵茶」柔和的佛手柑清香。金黃耀眼的「焦糖博士馬卡龍」以唐寧鉑金系列「琥珀焦糖博士茶」製成兼具焦香甜風味的軟質夾心，結合外酥內糯的經典法式馬卡龍。

英式傳統茶會必不可缺的司康，主廚在麵團中揉入唐寧鉑金系列「胭脂莓茶」，塗上蛋液烘烤成「胭脂莓果司康」呈現誘人色澤，也可搭配奶油與莓果醬變化味覺層次。

「唐寧皇家遊藝雙人下午茶」除了在味覺精彩，更佐以國際級的紙雕藝術創作。英國皇室御用唐寧茶歡慶英王查爾斯三世的加冕榮耀，特邀曾任電影《龍騎士》插畫師、享譽國際的紙雕藝術家Pippa Dyrlaga將英國皇室文化與尊貴地位，以一幅幅薄如蟬翼的絕美紙雕藝術呈現。龍與獅子、熊、鹿、天鵝等象徵皇室風範的動物在「皇室冬季慶典派對」中翩然起舞、欣賞煙火，騰空而飛的巨大皇冠、糕餅及茶具，勾勒出超現實的皇室花園風景。

唐寧茶也不惜斥資將藝術家Pippa的紙雕創作品放大為高度超過7公尺的巨型壁飾裝飾於Tea Lab大門，絕對是打卡熱點。

唐寧皇家遊藝雙人下午茶 日期：即日起至2024/6/30 地點：Tea Lab茶坊/ R bar逸庭 售價：1,680元+10%服務費 (雙人) 供應時段：每日14:30～16:30