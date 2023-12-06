快訊

雪白美景降臨！玉山凌晨零下6.6度低溫 北峰觀測到霧淞

比起擔憂戰爭更不滿經濟 紐時：沮喪的年輕選民 大選關鍵變數

唐禹哲瞞當爸11年 前女友閨密抱不平：你說婚宴後會登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金棗、咖啡、跳跳糖配烤鴨！長榮鳳凰「新宜蘭菜」上桌

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
主廚巧手將傳統紅龜粿變身溫泉番茄造型，出場超吸睛。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
主廚巧手將傳統紅龜粿變身溫泉番茄造型，出場超吸睛。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

什麼是「宜蘭味」？是鴨賞、牛舌餅，還是糕渣、西魯肉？長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年研發，首度推出「新宜蘭菜」，行政主廚吳建平的定調是「以在地食材、古早味的章法，設計出來的創新料理」，因此，「鳳凰烤鴨六吃」開展出新食趣，以西式的概念融入的「金棗片皮鴨捲」與「摩卡咖啡蜜鴨骨」、手拿可愛的「腐乳烤鴨刈包」，都改寫了食客對於烤鴨滋味的想像。

宜蘭的養鴨史已超過百年，宜蘭人也自有一套吃鴨的學問。「新宜蘭菜」8款前菜中的「水晶琥珀鴨舌凍」，讓宜蘭人也讚嘆。主廚以西式料理手法將鴨舌燙熟、去除細骨，只留前端鴨舌，並浸泡香草牛奶浴兩天，再與老母雞加豬皮蒸製的高湯調和成凍狀，晶瑩剔透，吃來清爽滑溜。

外冷內熱的「糕渣」，曾被選為招待外賓的國宴菜，「宜蘭象徵」不言可喻。主廚轉幻為「竹炭鴨賞糕渣」，柔軟滑順中散發微微鹹香，即使放涼了再吃，依然外脆內軟。主廚也愛的「情人果白玉瓜」則是辦桌菜的改良，更爽脆開胃。

長榮鳳凰酒店的「新宜蘭菜」開賣一個多月，就掀起不小迴響，其中，反應最熱烈的就是「鳳凰櫻桃鴨六吃」。宜蘭本地產的櫻桃鴨以廣式作法，至少得耗時兩天，第一吃是京式皮肉分離片法，吃法傳承北京全聚德，蘸白砂糖享用，糖粒與鴨油一起融化，齒頰留香。第二吃品味肉質，切片櫻桃鴨腿除了搭配特製玫瑰甜麵醬，也可搭配跳跳糖增添飲食趣味。

第三吃片皮鴨捲，特別的是將金棗醬揉入Q彈手工荷葉餅，裹入片皮鴨、小黃瓜、哈密瓜、甜麵醬以及蜜金棗，鹹甜交織毫不違和。第四吃則是網紅們最愛的打卡畫面，以特製老麵做成迷你刈包，夾進烤鴨、香菜、酸菜、花生粉及自製腐乳醬，多重滋味超級合拍。

第五吃也來自主廚深厚的西餐底，他將咖啡與可可粉調製成摩卡醬汁，散發濃郁焦糖與咖啡香的醬汁緊密裹覆鴨骨，醬香與鴨脂合一。第六吃則薈萃噶瑪蘭的山珍海味，也是最讓人讚嘆的一鍋，爐烤過的鴨架加入白花菜乾、魷魚乾一起熬煮，再放入南方澳的飛虎魚丸、炸蛋酥、細米粉，即便飽食，也很難不再飲上幾碗。

吃至此處，只進展到桌菜的上半場，摸摸飽腹，喝杯醋飲，等待下半精彩。秋天是吃蟹的季節，清蒸紅蟳必備，再來是搭配櫻花蝦鴨油拌鮮蔬，一尾鮮魚，接著是下半場的高潮「鳳凰蘭陽私房菜」，主廚以溫泉蕃茄與鮮奶油為醬料底，裹上炒淡菜與蚵仔等當令海鮮，中西手法並用，鮮味再升一級。

桌宴尾聲的手工甜品也非僅只配角，樣樣都吸睛。像是傳統紅龜粿變身「溫泉番茄」造型，內餡包菜脯米，鋪在巧克力粉上像蓋了一座超萌農場，還有羅東小吃轉化而來、取名趣味的「雙味嘟好燒」、象徵福氣甜蜜的「桂圓黑糖綠豆蒜」等。

鳳凰軒新宜蘭菜

時間：17:30～21:00

價格：四人席5,888+10%、六人席8,688+10%、八人席11,688+10%、十人席13,888+10%

專線：03-9100988

官網：https://jiaosi.evergreen-hotels.com/

「噶瑪蘭鴨湯」薈萃宜蘭山海滋味。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
「噶瑪蘭鴨湯」薈萃宜蘭山海滋味。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
「水晶琥珀鴨舌凍」以西式料理手法展現中式滋味。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
「水晶琥珀鴨舌凍」以西式料理手法展現中式滋味。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
行政主廚吳建平結合中西創意，端出「新宜蘭菜」。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
行政主廚吳建平結合中西創意，端出「新宜蘭菜」。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
長榮鳳凰酒店的鳳凰軒新宜蘭菜，以「鳳凰櫻桃鴨六吃」為主旋律。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
長榮鳳凰酒店的鳳凰軒新宜蘭菜，以「鳳凰櫻桃鴨六吃」為主旋律。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年的研發籌備，重磅推出「鳳凰軒新宜蘭菜」。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年的研發籌備，重磅推出「鳳凰軒新宜蘭菜」。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
鳳凰軒新宜蘭菜也端出時令海鮮。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
鳳凰軒新宜蘭菜也端出時令海鮮。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
手拿可愛的「腐乳烤鴨刈包」。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
手拿可愛的「腐乳烤鴨刈包」。圖/長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

宜蘭 烤鴨 咖啡

延伸閱讀

賀中華隊完勝巴勒斯坦！OKmart門市限時3天「大杯莊園級咖啡買2送1」

影／蔡總統露一手！手沖咖啡飄香 雲林長輩嘆有眼福沒口福

有線電視影像資料數位化讓NCC大激賞 宜蘭榮獲考評優等

咖啡饕客敲碗回歸！全家便利商店「巴西玫瑰鑽」單品咖啡全新升級　限時2杯特價

相關新聞

與卡地亞攜手從雲端展開奇幻旅程 送禮季啟動免運網購

歡慶歲末佳節將至，卡地亞（Cartier）從不同雲端平台展開推出一系列互動，為冬日創造溫馨美好回憶。即日起，在卡地亞官方...

《龍騎士》插畫師新作現身士林！萬麗酒店Ｘ唐寧茶限定

「TWININGS唐寧茶」今年全新「Taste of Living」計畫再獻上第二波驚喜。品牌攜手萬豪國際旗下五星品牌台...

金棗、咖啡、跳跳糖配烤鴨！長榮鳳凰「新宜蘭菜」上桌

什麼是「宜蘭味」？是鴨賞、牛舌餅，還是糕渣、西魯肉？長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年研發，首度推出「新宜蘭菜」，行政主廚吳...

攝影師帶團 看11年1次極光奇景

11年爆發1次的極光奇景即將登場，明年3月到「地表最強賞極光地」黃刀鎮，連續4晚追極光，在溫暖的原住民帳篷中，烤火取暖舒...

adidas Originals聯名Fear Of God Athletics系列登台

等了三年，adidas Originals聯名高端潮牌Fear Of God Athletics系列終於問世，而且台灣亦在上市地區之一。而且據了解，台灣訂價遠比Fear Of God官網或是中國大陸來得更低，僅次於日本市場，因此不用出國或是透過代買就能入手最超值話題服飾，讓潮流迷或時尚迷都很心動，唯一要擔心的就是自己手腳不夠快！

梅綻九州 頂級私湯

明年二二八假期到日本九州賞梅花、住名宿。全日本一萬兩千座天滿宮的總本社「太宰府天滿宮」，旅程入住米其林評鑑五星旅館「山莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。