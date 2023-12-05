賀中華隊完勝巴勒斯坦！OKmart門市限時3天「大杯莊園級咖啡買2送1」

2023年亞洲棒球錦標賽（簡稱亞錦賽）今天（12月5日）在台北大巨蛋棒球場開打，中華隊再度取得勝利，以19：0的好成績完封巴勒斯坦，OKmart歡慶國際賽事，全台900間門市即日起至12月13日推出百件指定糖餅第2件6折；OKCAFE莊園級咖啡於12月6日至12月8日限時3天推出優惠，大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送1，OKCAFE純喫茶聯名飲享單杯7折優惠，一起為台灣加油。

OKmart即日起至12月13日推出「指定商品享第2件6折起」優惠活動，全台900多間門市都能享指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品第2件6折優惠。另有多款指定沖泡飲品限時享買1送1優惠，即日起至12月13日至OKmart全台門市購買伯朗特濃榛果風味奶茶30g X 10入、西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g X 5入、雀巢香滑原味3合1咖啡15g X 12入、雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g X 5入、西雅圖即品拿鐵21g X 8入等商品可享買1送1。

此外，OKmart於12月6日至12月8日限時3天推出莊園級咖啡買2送1與純喫茶聯名單杯7折優惠，至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）即享同品項買2送1優惠；購買OKCAFE與純喫茶聯名系列，包含純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶，皆享單杯7優惠。