快訊

投資人注意！44家券商和四大看盤軟體App合作下單 踩金管會紅線

被爆租國有農地、住700坪違建農舍莊園 馬文君出聲反駁

張書偉求婚成功！謝京穎「咬到鑽戒」甜喊：我願意

賀中華隊完勝巴勒斯坦！OKmart門市限時3天「大杯莊園級咖啡買2送1」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
賀中華隊完勝巴勒斯坦，OKmart門市於12月6日至12月8日限時3天推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供
賀中華隊完勝巴勒斯坦，OKmart門市於12月6日至12月8日限時3天推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供

2023年亞洲棒球錦標賽（簡稱亞錦賽）今天（12月5日）在台北大巨蛋棒球場開打，中華隊再度取得勝利，以19：0的好成績完封巴勒斯坦，OKmart歡慶國際賽事，全台900間門市即日起至12月13日推出百件指定糖餅第2件6折；OKCAFE莊園級咖啡於12月6日至12月8日限時3天推出優惠，大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送1，OKCAFE純喫茶聯名飲享單杯7折優惠，一起為台灣加油。

OKmart即日起至12月13日推出「指定商品享第2件6折起」優惠活動，全台900多間門市都能享指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品第2件6折優惠。另有多款指定沖泡飲品限時享買1送1優惠，即日起至12月13日至OKmart全台門市購買伯朗特濃榛果風味奶茶30g X 10入、西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g X 5入、雀巢香滑原味3合1咖啡15g X 12入、雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g X 5入、西雅圖即品拿鐵21g X 8入等商品可享買1送1。

此外，OKmart於12月6日至12月8日限時3天推出莊園級咖啡買2送1與純喫茶聯名單杯7折優惠，至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）即享同品項買2送1優惠；購買OKCAFE與純喫茶聯名系列，包含純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶，皆享單杯7優惠。

●附註：詳細優惠內容依門市公告為準。

賀中華隊完勝巴勒斯坦，OKmart門市於12月6日至12月8日限時3天推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供
賀中華隊完勝巴勒斯坦，OKmart門市於12月6日至12月8日限時3天推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供

咖啡 X 西雅圖

延伸閱讀

亞錦賽／中華隊19:0震懾巴勒斯坦 鎖定分組第1晉級複賽

影／蔡總統露一手！手沖咖啡飄香 雲林長輩嘆有眼福沒口福

亞錦賽／贏球就晉級 中華隊戰巴勒斯坦先發打線僅換1人

咖啡饕客敲碗回歸！全家便利商店「巴西玫瑰鑽」單品咖啡全新升級　限時2杯特價

相關新聞

家樂福中原店大火停業 桃園這2店8日起延長營業至凌晨2時

桃園市中壢區家樂福中原店3日清晨發生火警至今，受到社會關切，中壢唯有中原店24小時營業，如今停業整理清潔、鑑定調查，短期...

莫文蔚帶「莫后光年」特展睽違4年再登台 出道30年影像滿滿回憶殺

睽違多年沒有在台公開露面的莫文蔚終於在粉絲的期待下，帶著「莫后光年」特展現身鏡頭下，今年53歲的她神采依舊，而且像是見到老朋友般，面對群眾說著規畫展覽心情，透過影像呈現更有著過去30年的滿滿回憶浮現眼前。

賀中華隊完勝巴勒斯坦！OKmart門市限時3天「大杯莊園級咖啡買2送1」

2023年亞洲棒球錦標賽（簡稱亞錦賽）今天（12月5日）在台北大巨蛋棒球場開打，中華隊再度取得勝利，以19：0的好成績完...

狂賀中華隊2連勝擊退巴勒斯坦！萊爾富一日限定「指定咖啡第2杯10元」

狂賀中華隊2連勝擊退巴勒斯坦，在第6局就提前結束比賽，終場最後以19：0勝出，萊爾富祭出指定咖啡一日限定快閃優惠，12月...

韓星愛牌首跨界GEmma吳映潔 打造聯名包款萌寵也成主角

受到Blackpink Jennie、泫雅等韓星喜愛的設計師袋包品牌SAMO ONDOH首次與藝人GEmma吳映潔聯名合作，除了帶來浮誇尺寸大包之外，還私心的把愛貓Wula的形象具體化，創造出迷你廢包，讓人看了秒被萌翻。

才搬來3年！台中深夜食堂「狸匠拉麵」結束營業

拉麵控別跑錯！位於台中的知名深夜拉麵店「狸匠拉麵」，近期宣佈將於12月24日結束營業，引起許多粉絲的不捨。幸好業者還表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。