假人頭當禮物？邵雨薇親吐最難忘派對記憶 賣萌大集合

時序踏入十二月後，節日的氛圍益發鮮明。義大利精品品牌古馳（GUCCI）今日發表假日禮讚系列推薦商品，並邀請人氣女星邵雨薇甜美出席，邵雨薇除了分享獨特的個人假日回憶與推薦商品包款，GUCCI同時再推出特殊包裝服務、採期間限定推出，僅到12月31日為止。

由於年末總有許多派對、團聚，邵雨薇回憶起某年在平安夜舉辦的「入厝趴」時，當時以動物為元素，邵雨薇並貼心準備了各種動物裝，包含熊、豬、長頸鹿...讓合照時宛如動物園大集合，加上她準備了一頂拍戲用的假人頭當成換禮物，是原本用以練習剪髮的道具，最後更成為交換禮物的趣味亮點，讓邵雨薇格外難忘。今日出席GUCCI活動的她，以一身黑色平口小禮服內搭白色襯衫展現了大膽玩趣。尤其白色襯衫領片有著大量珍珠鑲嵌，邵雨薇並選擇疊加上一對珍珠耳環、白襪與厚底靴，展現出可愛、青春的活力氣息。

GUCCI的2023 假日禮讚系列，主推空氣感的Marmont包款、金色的Horsebit 1955怪奇包，以及一系列粉紅系列商品。其中Marmont包與Horsebit Chain炫彩蓬蓬包都具有如棉花糖的輕快粉紅或粉綠色，帶有迷幻的霓虹感；Horsebit 1955怪奇包則是日前全新推出，以不對稱、不規則的金或銀色搭配梯形輪廓，想要在派對中成為最獨特的存在？一顆Horsebit 1955怪奇包則將成為送禮或自用造型的獨特「伴手」；而粉紅系列則包含毛帽、手套、名片夾、小包，輕奢或保暖？風格自選。