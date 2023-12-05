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假人頭當禮物？邵雨薇親吐最難忘派對記憶 賣萌大集合

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
邵雨薇今日除了巧秀GUCCI新款Horsebit 1955怪奇迷你包金色款，並親吐最難忘的派對回憶。記者李政龍／攝影
邵雨薇今日除了巧秀GUCCI新款Horsebit 1955怪奇迷你包金色款，並親吐最難忘的派對回憶。記者李政龍／攝影

時序踏入十二月後，節日的氛圍益發鮮明。義大利精品品牌古馳（GUCCI）今日發表假日禮讚系列推薦商品，並邀請人氣女星邵雨薇甜美出席，邵雨薇除了分享獨特的個人假日回憶與推薦商品包款，GUCCI同時再推出特殊包裝服務、採期間限定推出，僅到12月31日為止。

由於年末總有許多派對、團聚，邵雨薇回憶起某年在平安夜舉辦的「入厝趴」時，當時以動物為元素，邵雨薇並貼心準備了各種動物裝，包含熊、豬、長頸鹿...讓合照時宛如動物園大集合，加上她準備了一頂拍戲用的假人頭當成換禮物，是原本用以練習剪髮的道具，最後更成為交換禮物的趣味亮點，讓邵雨薇格外難忘。今日出席GUCCI活動的她，以一身黑色平口小禮服內搭白色襯衫展現了大膽玩趣。尤其白色襯衫領片有著大量珍珠鑲嵌，邵雨薇並選擇疊加上一對珍珠耳環、白襪與厚底靴，展現出可愛、青春的活力氣息。

GUCCI的2023 假日禮讚系列，主推空氣感的Marmont包款、金色的Horsebit 1955怪奇包，以及一系列粉紅系列商品。其中Marmont包與Horsebit Chain炫彩蓬蓬包都具有如棉花糖的輕快粉紅或粉綠色，帶有迷幻的霓虹感；Horsebit 1955怪奇包則是日前全新推出，以不對稱、不規則的金或銀色搭配梯形輪廓，想要在派對中成為最獨特的存在？一顆Horsebit 1955怪奇包則將成為送禮或自用造型的獨特「伴手」；而粉紅系列則包含毛帽、手套、名片夾、小包，輕奢或保暖？風格自選。

為了慶祝假日禮讚系列上市，GUCCI再帶來全台唯一、101旗艦店期間限定的「Wrapping Station」特殊包裝服務，提供多樣化的包材、裝飾貼紙、緞帶，讓驚喜加乘。GUCCI官方Line帳號並加碼「Gucci Gift假日風格大揭密性格測驗」，只要回答三道快速個性小問題，就可找到贈禮、假日買物的最佳推薦，詳情可洽：https://liff.line.me/1656654815-R5PQXvLG，或親洽GUCCI台北101旗艦店，地址為台北市市府路45號4樓，或電洽：02-8101-7955。

CHUNKY B休閒鞋，28,800元。圖／GUCCI提供
CHUNKY B休閒鞋，28,800元。圖／GUCCI提供
在GUCCI黑色連身小禮服內疊加上白色長襯衫的邵雨薇，甜美、別具個性。記者李政龍／攝影
在GUCCI黑色連身小禮服內疊加上白色長襯衫的邵雨薇，甜美、別具個性。記者李政龍／攝影
Horsebit Chain銀色炫彩包，13萬400元。圖／GUCCI提供
Horsebit Chain銀色炫彩包，13萬400元。圖／GUCCI提供
GUCCI全台唯一、101旗艦店期間限定的「Wrapping Station」特殊包裝服務，僅到12月31日為止。記者釋俊哲／攝影
GUCCI全台唯一、101旗艦店期間限定的「Wrapping Station」特殊包裝服務，僅到12月31日為止。記者釋俊哲／攝影
為邵雨薇造型配戴的GG珍珠耳環，金色輕奢、白色柔美，價格店洽。圖／GUCCI提供
為邵雨薇造型配戴的GG珍珠耳環，金色輕奢、白色柔美，價格店洽。圖／GUCCI提供
Blondie珍珠耳環，16000元。圖／GUCCI提供
Blondie珍珠耳環，16000元。圖／GUCCI提供
Econylon GG咖啡色後背包，77,800元。圖／GUCCI提供
Econylon GG咖啡色後背包，77,800元。圖／GUCCI提供
一身黑白造型的邵雨薇，隨手搭配了GUCCI全新Horsebit Chain粉紅炫彩蓬蓬包。圖／GUCCI提供
一身黑白造型的邵雨薇，隨手搭配了GUCCI全新Horsebit Chain粉紅炫彩蓬蓬包。圖／GUCCI提供
GG Marmont粉色迷你羊毛肩背包，65,600元。圖／GUCCI提供
GG Marmont粉色迷你羊毛肩背包，65,600元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955怪奇迷你包，10萬900元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955怪奇迷你包，10萬900元。圖／GUCCI提供
邵雨薇今日身上的白色長袖襯衫，領片上並鑲嵌以大量珍珠，甜美、氣質、非典型，價格店洽。圖／GUCCI提供
邵雨薇今日身上的白色長袖襯衫，領片上並鑲嵌以大量珍珠，甜美、氣質、非典型，價格店洽。圖／GUCCI提供
Horsebit GG咖色髮圈，12500元。圖／GUCCI提供
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派對 義大利 邵雨薇

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