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咖啡控必備！Nespresso公開3大時尚交換禮物清單

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso歲末暖心獻禮，多項優惠與贈禮是咖啡愛好者入手的最佳時機。圖／Nespresso提供
Nespresso歲末暖心獻禮，多項優惠與贈禮是咖啡愛好者入手的最佳時機。圖／Nespresso提供

年末送禮、交換禮物旺季，應景又有質感的咖啡機組合絕對是時尚送禮好選擇之一。Nespresso推3款耶誕交換禮物提案，搭配Nespresso × Fusalp限量節慶聯名系列咖啡，人人都可以在家輕鬆調製充滿節慶氛圍的咖啡特調。

還沒有入手膠囊咖啡機的民眾，Nespresso即日起至12月18日購機加購任80顆咖啡膠囊可再享現折300元及贈送精選膠囊乙條。年度人氣熱銷Original系列Essenza Mini咖啡機熱銷推薦組合優惠價4020元，精巧外型，適合喜愛義式濃縮咖啡的你；針對喜愛暢飲大杯厚萃咖啡愛好者，亦有Vertuo Pop經典優惠組合優惠價6600元，入門價格即可享受到高品質又講究的臻選厚萃咖啡。

已經有咖啡機的話，怎麼能錯過每年最令人期待的耶誕倒數月曆，今年Nespresso與滑雪精品品牌Fusalp推出節慶限量耶誕倒數月曆，內含人氣精選與3款節慶限量款咖啡膠囊，以及融合Fusalp獨特鑽石菱格紋設計風格、採啞光效果白瓷製成的聯名限量咖啡馬克杯，連續24天，每天都有驚喜，結帳輸入折扣碼「CAL100」，再享現折100元。

環保當道，隨行杯成為外出不可或缺的配件，Nespresso推出全新限量新色、充滿濃濃節慶色彩的NOMAD大杯量咖啡隨行杯夜幕藍，540ml大容量，適合熱愛戶外活動或旅行的親友，讓極致咖啡體驗如影隨形。

交換禮物推薦節慶限量耶誕倒數月曆，整個月滿滿咖啡香陪你迎接耶誕佳節，Vertuo系列售價1880元。圖／Nespresso提供
交換禮物推薦節慶限量耶誕倒數月曆，整個月滿滿咖啡香陪你迎接耶誕佳節，Vertuo系列售價1880元。圖／Nespresso提供
NOMAD大杯量咖啡隨行杯夜幕藍，售價1120元。圖／Nespresso提供
NOMAD大杯量咖啡隨行杯夜幕藍，售價1120元。圖／Nespresso提供
大杯厚萃咖啡愛好者，Vertuo Pop經典優惠組合優惠價6600元。圖／Nespresso提供
大杯厚萃咖啡愛好者，Vertuo Pop經典優惠組合優惠價6600元。圖／Nespresso提供
交換禮物推薦節慶限量耶誕倒數月曆，整個月滿滿咖啡香陪你迎接耶誕佳節，Original系列售價1680元。圖／Nespresso提供
交換禮物推薦節慶限量耶誕倒數月曆，整個月滿滿咖啡香陪你迎接耶誕佳節，Original系列售價1680元。圖／Nespresso提供
時尚質感美型Original系列Essenza Mini咖啡機熱銷推薦組合優惠價4020元。圖／Nespresso提供
時尚質感美型Original系列Essenza Mini咖啡機熱銷推薦組合優惠價4020元。圖／Nespresso提供

咖啡 交換禮物 月曆

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