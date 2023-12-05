蝦皮購物總結2023年度趨勢洞察！3大心法助品牌備戰「12.12狂歡生日慶」

隨著雙11、黑五紛紛結束，電商平台在檔檔白熱化的超殺優惠戰下，該如何精準掌握消費歷程及把握心佔率，成為重中之重。蝦皮購物觀察今年「11.11最強購物節」在站上數位行銷工具推動下，成功創造每秒賣破萬件商品的佳績，顯示若能抓緊消費者的購物心理及用戶需求，品牌便能進一步掌握優勢趁勝追擊。為迎接2023年末終場的「12.12狂歡生日慶」，蝦皮購物以持續優化完善的消費歷程為目標，今天（12月5日）總結2023年末消費洞察，圍繞「網紅導購、訂閱經濟、退貨服務」3大關鍵，分析從品牌認知建立到最後的購買行動，電商平台如何助力品牌賣家成功打破流量僵局及營收天花板，有效推動成長動能，並專注回饋舊客會員、鞏固消費者認知好感度。

●趨勢1：「網紅經濟」發燒！蝦皮聯盟行銷買氣增10倍，年末購物大檔直播時數漲、品牌全力拓商機

據Influencer Marketing Hub預估 ，2023年全球網紅行銷市場的規模將突破6,000億元，較去年成長近30%。英國路透新聞研究所2023年的報告則指出，52%的 Instagram（IG）使用者會從平台上具影響力者獲取資訊 。可見結合品牌特性與網紅受眾，可有效且精準觸及目標族群，不僅取代過往品牌單打獨鬥地行銷宣傳，更拓展潛在顧客。而蝦皮購物也於今年中元節攜手20位網紅合作推廣「蝦皮速渡箱」緊跟節慶所需，透過網紅開箱成功創造約56萬次的曝光，成功提升合作商品曝光度；另外iPASS一卡通在台北漫畫博覽會實體展期間，特別透過與慢慢慢老斯、Inokawa Hajime井川一等分享動漫資訊的人氣網紅，宣傳新品「福音戰士一卡通」，除了精準觸動喜愛動漫的特定客群，更達成線下串聯線上的合作推廣模式，品牌成功於開賣當天創造對比平日近9,000%的新品業績，顯見有效結合網紅行銷吸金效果倍增。

看好站外網紅導購能力，蝦皮購物更致力於站上廣布推出「蝦皮聯盟行銷服務」，透過網紅、消費者本身及合作夥伴創造高外部流量，為站上品牌賣家開創鋪路。據蝦皮購物調查，2023上半年蝦皮聯盟行銷服務產生的買氣，相較去年同期增加10倍，其中更有台灣寢具類品牌成功結合兩者行銷服務成功創造破600訂單量。

不只網紅的高流量可以提高轉換率，透過直播更可拉近消費者與品牌間的距離有效提升買氣。據站上統計今年雙11期間，蝦皮直播的買氣不僅對比去年同期成長逾50%，平均客單價更提高雙位數，其中熱銷商品大宗為促進睡眠品質、生活保健相關的商品。此外蝦皮購物也發現，不少品牌賣家看好直播深入了解購買需求的優勢，年末趁著購物大檔期間進而紛紛加強開播力度，今年雙11期間的開播時數對比去年同期彈跳漲近15%。

●趨勢2：「訂閱經濟」夯！蝦皮購物開創蝦拼Plus鞏固客群，「果果能量」品牌會員拚漲30倍業績

首次完成下單後，如何讓消費者做出願意再次下單的消費決策，培養回頭客更是經營關鍵。據whiplash統計 ，2023年電子商務的訂閱經濟規模將超過380億美元，相較2019年成長近2倍。瞄準訂閱商機浪潮，蝦皮購物今年5月推出「蝦拼Plus」免運訂閱，目前針對未訂閱過蝦拼Plus的新用戶開放最低1元即可訂閱30天方案，在今年雙11檔期訂閱人數強勢提升近15%，顯見低門檻免運能滿足消費者高頻率、日常型的購物需求。進一步觀察使用蝦拼Plus的用戶輪廓，以30至44歲的女性為主要訂戶，購買清單以生活快消品為大宗，消耗性的消費品在免運訂閱服務的推出下，成功達到消費者願意自動回購的關鍵。

以訂閱經濟為品牌帶來穩定客群外，透過「會員經濟」也能加深消費者與品牌的連結。據蝦皮購物站上調查發現，僅佔整體用戶約25%的「白金蝦」和「金蝦」會員，消費金額佔了總銷售近40%，可見深化經營特定回購的消費者族群，對品牌業績貢獻能產生翻倍的影響力。從堅果工廠轉型到健身補給品品牌「果果能量」，亦善用站上品牌會員功能，給予新客見面禮外更建立VIP制度有效維持舊客回購，不但在4年後多次入選蝦皮金選賣家，今年雙11更以肌酸、多口味乳清蛋白飲等健身補給品為最熱銷的檔期商品。而隨著營收不斷強勢成長，賣場在今年成功轉型成為蝦皮商城品牌，並期望在12.12狂歡生日慶中創下業績突破平日漲30倍。

●趨勢3：「蝦皮安心退」完善退貨服務成留客關鍵，消費者滿意度有效提升近9成

品牌如何一步步從吸客、獲客到留客皆是大學問，優化消費者的購買體驗是品牌長久經營的關鍵，根據Narvar調查發現，高達96％的消費者認為「便利的退貨服務」是促使他們選擇再次購買的關鍵。同時，網購消費者族群因退換貨服務佳而選擇在蝦皮購物的比例，相較去年同期增長逾15%，顯示良好公正的退貨體驗能累積消費者不論是對平台或者品牌的肯定。蝦皮購物深感為進一步優化用戶於站上的購物體驗，且為打造安全友善的網購環境推出「蝦皮安心退」，至今將退貨流程的平均處理時長縮短超過30%，而消費者對退貨服務的滿意度今年更成長至近9成，有效建立消費者願意放心購買的重要指標。