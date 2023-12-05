LV Monogram躍上餐桌 全新餐具讓喝水也好奢華享受

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌首個常售的餐具系列，包括瓷盤、玻璃杯和玻璃水瓶在內共有三條截然不同的產品支線，以當代風格彰顯出路易威登經典的Monogram Flower花朵圖案，將傳統與現代巧妙融合為一，為每一季的餐桌帶來永恆的優雅。

Monogram Flower Tile餐具由利摩日瓷器製作而成，以白色和藍色為主要配色，展現出不退流行的生活藝術。Monogram Flower花朵圖案以精緻的水彩效果妝點各種大小的盤子到寬大的碗，從茶點到晚餐，為各種場合帶來夢幻般的享受。