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LV Monogram躍上餐桌 全新餐具讓喝水也好奢華享受

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登餐具系列。圖／路易威登提供
路易威登餐具系列。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌首個常售的餐具系列，包括瓷盤、玻璃杯和玻璃水瓶在內共有三條截然不同的產品支線，以當代風格彰顯出路易威登經典的Monogram Flower花朵圖案，將傳統與現代巧妙融合為一，為每一季的餐桌帶來永恆的優雅。

Monogram Flower Tile餐具由利摩日瓷器製作而成，以白色和藍色為主要配色，展現出不退流行的生活藝術。Monogram Flower花朵圖案以精緻的水彩效果妝點各種大小的盤子到寬大的碗，從茶點到晚餐，為各種場合帶來夢幻般的享受。

除了透明無色款，路易威登的Twist Glass玻璃杯還有迷人的寶石藍、琥珀黃、祖母綠和威尼斯紅寶石色彩可互相搭配組合，杯底的Monogram Flower花朵圖案旋轉上升為杯身創造出動感氛圍；可用來醒酒的Flower Carafe花瓶水壺，同樣提供迷人的寶石藍、琥珀黃、祖母綠和威尼斯紅寶石共四種顏色，以及晶瑩剔透的透明無色款式，與玻璃杯堪稱絕配，都是由穆拉諾玻璃藝術大師西蒙納塞內德塞（Simone Cenedese）運用專業技藝精心製作而成，是世界頂尖玻璃藝術代表作。

Monogram Flower Tile橢圓形餐碟，16,100元。圖／路易威登提供
Monogram Flower Tile橢圓形餐碟，16,100元。圖／路易威登提供
茶杯兩件式套裝，17,500元。圖／路易威登提供
茶杯兩件式套裝，17,500元。圖／路易威登提供
Flower Carafe水壺，23,000元。圖／路易威登提供
Flower Carafe水壺，23,000元。圖／路易威登提供
路易威登餐具系列。圖／路易威登提供
路易威登餐具系列。圖／路易威登提供
Twist Glasses四件套裝，36,200元。圖／路易威登提供
Twist Glasses四件套裝，36,200元。圖／路易威登提供
咖啡杯兩件式套裝，15,600元。圖／路易威登提供
咖啡杯兩件式套裝，15,600元。圖／路易威登提供
Monogram Flower Tile餐碟兩件套裝，8,300元。圖／路易威登提供
Monogram Flower Tile餐碟兩件套裝，8,300元。圖／路易威登提供
Twist Glasses兩件套裝，18,100元。圖／路易威登提供
Twist Glasses兩件套裝，18,100元。圖／路易威登提供

LV 餐具

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