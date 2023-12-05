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LV Monogram躍上餐桌 全新餐具讓喝水也好奢華享受
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌首個常售的餐具系列，包括瓷盤、玻璃杯和玻璃水瓶在內共有三條截然不同的產品支線，以當代風格彰顯出路易威登經典的Monogram Flower花朵圖案，將傳統與現代巧妙融合為一，為每一季的餐桌帶來永恆的優雅。
Monogram Flower Tile餐具由利摩日瓷器製作而成，以白色和藍色為主要配色，展現出不退流行的生活藝術。Monogram Flower花朵圖案以精緻的水彩效果妝點各種大小的盤子到寬大的碗，從茶點到晚餐，為各種場合帶來夢幻般的享受。
除了透明無色款，路易威登的Twist Glass玻璃杯還有迷人的寶石藍、琥珀黃、祖母綠和威尼斯紅寶石色彩可互相搭配組合，杯底的Monogram Flower花朵圖案旋轉上升為杯身創造出動感氛圍；可用來醒酒的Flower Carafe花瓶水壺，同樣提供迷人的寶石藍、琥珀黃、祖母綠和威尼斯紅寶石共四種顏色，以及晶瑩剔透的透明無色款式，與玻璃杯堪稱絕配，都是由穆拉諾玻璃藝術大師西蒙納塞內德塞（Simone Cenedese）運用專業技藝精心製作而成，是世界頂尖玻璃藝術代表作。
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