坤達不藏了！詮釋TISSOT腕表 兼曬胸、腹肌線條 網驚：「我的天啊～」
今年41歲的坤達總不讓人失望，除了收穫「凍齡男神」封號，其實健身有成的他更是擁有讓人羨慕的胸、腹肌線條，只不過幾年前在戲劇中展露後便「雪藏」多年，只供太太柯佳嬿獨賞。幸好，坤達所擔任品牌大使的TISSOT聽到眾人心聲，於是在邀請拍攝形象廣告之際，也不忘請他「曬肌」，放送福利給粉絲們，網友看了更驚呼「我的天啊！」
坤達橫跨歌唱、主持以及戲劇三個領域皆有亮眼表現，而擁有一張童顏的他，即使年過40歲仍舊帶有些許的少年感，因此收穫「凍齡男神」、「帥大叔」等稱號。也因為高人氣與影響力，讓天梭表（TISSOT）不斷拉長與坤達的合作時間，連年都擔任台灣品牌大使；為不負所託，他無論是公開演出還是私下都時常配戴品牌表款，十分稱職。
而此次曝光的「肌肉帥照」也是在今年夏季拍攝TISSOT形象廣告時加碼放送給粉絲的福利之一，坤達身穿牛仔套裝，詮釋PRX系列冰河藍自動上鍊腕表，搭配的是線條分明的胸、腹肌，讓人看了不免心跳加快。這些照片先前就以彩蛋的方式藏在坤達分享的社群短片中，因此有網友看了表示「腹肌部份大概暫停318萬次」、「麻煩天梭把腹肌照放大，放專櫃門口」。
不僅有「大肌肌」帥照，TISSOT日前為了全新PRX系列數位腕表上市，同樣有坤達站台活動。他提到「天梭表每次都可以給我不同的驚喜，就像這次PRX系列，在復古經典外型下，展現前衛大膽卻帶點低調奢華的感覺」。同時，坤達在現場還上手了他曾透露最愛的PRX系列自動上鍊計時碼表，搭配了襯衫與背心造型，凸顯雋永斯文魅力，但當時誰又想得到，在那身帥氣穿搭之下，藏有結實肌肉呢？
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