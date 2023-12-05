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哆啦A夢現身Global Mall板橋車站 與你歡度耶誕

聯合新聞網／ 聯合數位文創
哆啦A夢特地悄悄現身Global Mall板橋車站2樓戶外區。圖／聯合數位文創提供
哆啦A夢特地悄悄現身Global Mall板橋車站2樓戶外區。圖／聯合數位文創提供

睽違11年，哆啦A夢展終於回來了！ 2023年適逢哆啦A夢作者藤子·F·不二雄誕生90周年紀念，《THE 哆啦A夢展台灣2023》12/16即將在中正紀念堂與大家見面！

開展前哆啦A夢特地悄悄現身Global Mall板橋車站2樓戶外區，搶先與大小朋友共渡歡樂耶誕。Global Mall板橋車站今年以童趣甜點嘉年華為主題，打造三大聖誕場景，必拍的「甜點王國聖誕樹」今年將甜點變身為聖誕樹主角，巨大草莓甜甜圈高掛樹上，同時樹上及周圍還有多樣甜點，馬卡龍、霜淇淋及草莓等，光看就融化。2樓戶外區更設置了「幻彩水母光廊」，繽紛水母造型燈飾高掛空中搖曳悠遊，歡迎大家一起來找哆啦A夢拍照打卡留念。

預售票優惠進入最後倒數10天，開展前購票除享有優惠價格$360 (原價$470)，更推出限量的村上隆資料夾套票$550、精裝版圖錄套票$1,200，想珍藏藝術家作品的朋友千萬不要錯過。12/16開展後全通路$450元(假日票價$470)、雙人套票$820(假日票價$860)，歡迎喜愛哆啦A夢的朋友即早購票享優惠！

Global Mall板橋車站打造夢幻「甜點王國聖誕樹」，甜甜圈搭配繽紛甜點、草莓，超吸睛。圖／Global Mall板橋車站提供
Global Mall板橋車站打造夢幻「甜點王國聖誕樹」，甜甜圈搭配繽紛甜點、草莓，超吸睛。圖／Global Mall板橋車站提供

「THE哆啦A夢展台北2023」於 2023 年 12 月 16日至2024年 4 月 7 日在中正紀念堂1展廳（台北市中正區中山南路21號） 展出。購票請上udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

哆啦A夢 耶誕節 中正紀念堂

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