宋慧喬FENDI星星上身獻耶誕祝福 DIOR美包金蝶飛舞

年底佳節將至，FENDI推出2023-2024年冬季假日系列，將閃閃發光的水晶與充滿節氣氣氛的獨特銀色融入設計，結合皮革以至珠片等各種質感的配飾，重塑經典的Peekaboo、Baguette等代表包款。品牌更邀來品牌大使宋慧喬，身穿午夜藍單襟外套和迷你裙，印滿靈感源自FENDI五姊妹的星夜印花，並搭配彰顯交織工藝的Peekaboo ISeeU Petite及中號Selleria Baguette，在FENDI Palazzo FENDI首爾專門店溫馨又熱鬧的節慶氛圍中，分享佳節的歡慶氣息。

在台北101佈置金色耶誕數的Dior，則以白色與金色為主色調，結合花園自然意象與象徵新生蛻變的蝴蝶，交織出冬日夢幻國度幸運時分的聖誕節精選禮品，Lady Dior、Dior Book Tote與Lady D-Lite包款蝶影紛飛，有的圖案更結合迷人的星座黃道12宮的圖騰，像品牌創辦人迪奧先生對神秘占卜學的熱愛致敬。除了包款配件，由義大利藝術家構思的Butterfly Around the World輪廓結合重新演繹的Toile de Jouy法式印花圖騰，也出現在Dior Maison的家飾品上，為節慶團聚時刻增添華麗氣息。

FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供 FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供

DIOR以金色歡慶2023耶誕佳節。。圖／DIOR提供

DIOR以金色歡慶2023耶誕佳節。圖／DIOR提供