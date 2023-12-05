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宋慧喬FENDI星星上身獻耶誕祝福 DIOR美包金蝶飛舞

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供

年底佳節將至，FENDI推出2023-2024年冬季假日系列，將閃閃發光的水晶與充滿節氣氣氛的獨特銀色融入設計，結合皮革以至珠片等各種質感的配飾，重塑經典的Peekaboo、Baguette等代表包款。品牌更邀來品牌大使宋慧喬，身穿午夜藍單襟外套和迷你裙，印滿靈感源自FENDI五姊妹的星夜印花，並搭配彰顯交織工藝的Peekaboo ISeeU Petite及中號Selleria Baguette，在FENDI Palazzo FENDI首爾專門店溫馨又熱鬧的節慶氛圍中，分享佳節的歡慶氣息。

在台北101佈置金色耶誕數的Dior，則以白色與金色為主色調，結合花園自然意象與象徵新生蛻變的蝴蝶，交織出冬日夢幻國度幸運時分的聖誕節精選禮品，Lady Dior、Dior Book Tote與Lady D-Lite包款蝶影紛飛，有的圖案更結合迷人的星座黃道12宮的圖騰，像品牌創辦人迪奧先生對神秘占卜學的熱愛致敬。除了包款配件，由義大利藝術家構思的Butterfly Around the World輪廓結合重新演繹的Toile de Jouy法式印花圖騰，也出現在Dior Maison的家飾品上，為節慶團聚時刻增添華麗氣息。

FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供

DIOR以金色歡慶2023耶誕佳節。。圖／DIOR提供
DIOR以金色歡慶2023耶誕佳節。。圖／DIOR提供

DIOR以金色歡慶2023耶誕佳節。圖／DIOR提供
DIOR以金色歡慶2023耶誕佳節。圖／DIOR提供

FENDI冬季假日系列水晶球，28,400元。圖／FENDI提供
FENDI冬季假日系列水晶球，28,400元。圖／FENDI提供
DIOR HAT BASKET金色GRADIENT BUTTERFLIES刺繡提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR HAT BASKET金色GRADIENT BUTTERFLIES刺繡提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
FENDI冬季假日系列水鑽Peekaboo ISeeU Small，21萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI冬季假日系列水鑽Peekaboo ISeeU Small，21萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI冬季假日系列水鑽Peekaboo ISeeU Small，21萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI冬季假日系列水鑽Peekaboo ISeeU Small，21萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI冬季假日系列水鑽Baguette Mini，11萬7,800元。圖／FENDI提供
FENDI冬季假日系列水鑽Baguette Mini，11萬7,800元。圖／FENDI提供
DIOR CARO黑色蝴蝶造型小羊皮小袋，58,000元。圖／DIOR提供
DIOR CARO黑色蝴蝶造型小羊皮小袋，58,000元。圖／DIOR提供
DIOR LADY D-JOY白色珠飾流蘇刺繡小牛皮小型提包，23萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR LADY D-JOY白色珠飾流蘇刺繡小牛皮小型提包，23萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR MICRO LADY DIOR金色BUTTERFLIES ZODIAC珠飾刺繡微型提包，21萬元。圖／DIOR提供
DIOR MICRO LADY DIOR金色BUTTERFLIES ZODIAC珠飾刺繡微型提包，21萬元。圖／DIOR提供
DIOR BOOK TOTE金色BUTTERFLIES ZODIAC刺繡中型托特包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR BOOK TOTE金色BUTTERFLIES ZODIAC刺繡中型托特包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR LADY D-LITE金色BUTTERFLY AROUND THE WORLD刺繡中型提包，18萬元。圖／DIOR提供
DIOR LADY D-LITE金色BUTTERFLY AROUND THE WORLD刺繡中型提包，18萬元。圖／DIOR提供
FENDI冬季假日系列水晶掛飾，9,000元。圖／FENDI提供
FENDI冬季假日系列水晶掛飾，9,000元。圖／FENDI提供

Dior FENDI 宋慧喬

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