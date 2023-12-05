魅惑舒淇vs.個性劉亦菲 女神戴同款珠寶風格差這麼多

源自羅馬的寶格麗（BVLGARI），推出全新系列Bulgari Cabochon系列，以品牌向來富有盛名的蛋面切割寶石為靈感，採用純熟精湛的金質工藝製作。除了率先曝光的品牌全球代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）形象照，品牌全球代言人舒淇與劉亦菲的形象照也都陸續曝光，舒淇以萬種風情演繹誘惑魅力，劉亦菲則以個性時裝闡述日常的百搭風情，體現品牌最經典的珠寶藝術。

全新珠寶系列Bulgari Cabochon系列珠寶，共提供18K玫瑰金項鍊、戒指、18K黃金項鍊、戒指共4款瑰麗新作，義大利傳統的金工傳統製作的墜飾與戒指由兩顆蛋形切割設計對稱組成，兩側弧形切割彷彿一顆經過完美切割的寶石，讓人想起寶格麗最具代表性的蛋面切割寶石：光滑的蛋面切割寶石早在50年代即已出現在寶格麗頂級珠寶作品上，不僅襯托出寶石本色與鮮明個性，更營造出獨具特色的份量和諧感。因其敢於與當時流行的切面寶石有別，迅速成為寶格麗最具代表性的風格象徵，成為品牌至今擅長的美學。

寶格麗全球品牌代言人劉亦菲配戴Bulgari Cabochon系列珠寶。圖／寶格麗提供

寶格麗全球品牌代言人劉亦菲配戴Bulgari Cabochon系列珠寶。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人舒淇配戴Bulgari Cabochon系列珠寶。圖／寶格麗提供

寶格麗全球品牌代言人舒淇配戴Bulgari Cabochon系列珠寶。圖／寶格麗提供