年末派對穿搭準備好了沒？亮片、儀式感設計和懷舊印花 讓你跑趴造型不出錯

邁入12月後耶誕氣息更加濃厚，隨之而生的各式派對、感恩晚宴也變多，讓人煩惱起穿搭。因此Maje、Polo Ralph Lauren和Mango也獻上一系列的閃亮晚裝或是略帶浮誇設計的單品，助消費者成為場中最搶眼的存在。

MANGO推出全新派對系列以「歡愉年代」為概念主軸，透過低調奢華調性，呈現最潮姿態。一系列藉由亮片薄紗、天鵝絨或是光澤紗線等材質，搭配蝴蝶結飾與復古印花，延伸風格層次質感的外套、套裝與西裝外套，展現女性多元樣貌。連女星Selena Gomez日前於巴黎現身時，都選穿了MANGO的派對系列皮草短大衣現身，高雅與性感兼具。而法國時尚品牌Maje也推出限量晚裝系列，矚目單品為採用飾珠衣領的金屬色軟呢外套，以及綴滿珠片的絲絨連身裙和有著水鑽鈕扣點綴的連身長褲，體現夜間優雅魅力。

法國時尚品牌Maje推出限量晚裝系列。圖／Maje提供

Polo Ralph Lauren則有從重新詮釋經典風格，並因應佳節而生的Holiday Collection系列。有著品牌最招牌馬球Logo外，並利用不過時的黑、白、紅為基底，選擇絲絨和毛料增添保暖的功能並點綴一些節慶儀式感；或以蘇格蘭紋和Argyle菱格紋拼貼以金線刺繡和亮片緞面，帶出懷舊氛圍的高級感。除了較深色系的正裝風格， Polo Ralph Lauren也以美國鄉村的冬日風情為靈感，透過奶油色、灰褐色或咖啡色調為主，輔以青藍色調，豐富了穿搭的可能性。其中的圖紋針織衫外層套件毛絨翻領外套是雋永的美式休閒裝扮；內搭高領毛衣保暖之餘，套上大地色的格紋襯衫更提升層次，也適合因應室內外溫差變化。

MANGO推出全新派對系列以「歡愉年代」為概念主軸，透過低調奢華調性，呈現最潮姿態。圖／MANGO提供

MANGO推出全新派對系列以「歡愉年代」為概念主軸，透過低調奢華調性，呈現最潮姿態。圖／Splash、MANGO提供

MANGO推出全新派對系列以「歡愉年代」為概念主軸，透過低調奢華調性，呈現最潮姿態。圖／MANGO提供

Polo Ralph Lauren羊駝毛混紡斗篷外套，34,880元。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren格紋亨利衫連身裙，11,480元。圖／Ralph Lauren提供

Maje閃亮針織連身洋裝，價格店洽。圖／Maje提供

Maje亮片長洋裝，價格店洽。圖／Maje提供