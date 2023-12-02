用法國Baccarat喝AHA調酒！4款期間限定調酒即日登場

法國殿堂級水晶品牌巴卡拉（Baccarat）水晶全球著名的「巴卡拉世界雞尾酒巡迴之旅（Baccarat Cocktail World Tour）」，繼東京、首爾、倫敦、紐約、巴黎和杜拜之後，本月來到台灣。Baccarat將跨界攜手曾於亞洲50大酒吧榮獲第10名殊榮、同時也是排名世界最佳酒吧第56的AHA Saloon，精彩推出璀璨調酒盛典，即日起至2024年2月29日止，於AHA Saloon獨家限定展演。

這次AHA Saloon的兩位主理人張勳進（Jeffrey）和楊宜賓（Victor），分別以「哈寇特復古威杯」、「哈寇特高腳杯」、「哈寇特夫人酒杯」及「哈寇特夫人香檳杯」等4款風格獨具的酒器為靈感，發揮創意巧思精心設計出「和平會是什麼模樣」、「我們都是知善惡樹」、「平安禮炮」、「一千零一夜」等4款精彩絕倫的獨家雞尾酒。

「和平會是什麼模樣」將經典調酒「綠色蚱蜢」，以冰沙形式呈現，並將酒精自傳統使用的素材中以現代手法抽離，再從奶的香氣以及西方常見的主食原料麵粉，做為延伸裝飾的素材，額外添加的花生及花椒風味，則畫龍點睛地增添風味及食趣，使其平易近人又不失樂趣，也為沉著穩重的哈寇特復古威杯，增添活潑氣息。

「我們都是知善惡樹」以東方常見的茉莉綠茶為隱身其中的風味主體，並依《聖經》中提及的禁果故事為意象，運用西洋梨與台灣紅心芭樂作為果的延伸，樹與花的意象則以抹茶粉及鹽漬櫻花葉做為點綴。緋紅色的酒液與Baccarat的品牌色兩相呼應，盛裝在Baccarat最悠久的代表酒器哈寇特高腳杯中，更顯氣度非凡。

「平安禮炮」以改造經典調酒French 75為發想創作，酒液以18世紀代表高貴皇室的紫色與皇室貴族御用酒器首選的Baccarat相襯，在風味上則選擇在古歐洲象徵神聖的山楂以及在東方文化象徵清新高貴的桂花為主體呈現，清爽優雅的酸甜滋味，完美映襯哈寇特夫人酒杯的柔美與細緻。