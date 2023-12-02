500趴2023/史上最強！林聰明沙鍋有龍蝦 松露配臭豆腐

第四屆「500趴」端出史上最強出攤陣容，今天周六假日也創下人潮高峰、達5萬人次。其中，第四度出攤的RAW，依舊是排隊最熱烈的展區，上午8:30就來搶排的何先生，去年也拔頭籌，他說，「RAW太難排，去年一吃難忘，今年邀了同樣學餐飲的學長一起來排。」也有不少超級粉絲「年年都來」。

國際名廚江振誠領軍的RAW團隊帶來「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」組合，外加一顆青森直送的紅蘋果，「創意發想來自RAW的青森週，今年開賣13分鐘座位就全數售罄，我希望開放更多機會給想要嘗鮮的朋友。」江振誠特別推薦拉麵上面的「大塊厚片叉燒」，這是選自厚豬腿與里肌肉，經過烤、滷再切片，誠意滿滿。

連續四年力挺「500趴」，江振誠笑說，「真的是不離不棄，每個餐期直到最後我都在。」他也發現，幾年活動下來，RAW的客人會在500趴出現，或來過500趴的客人某一天也走進RAW，「產生一種新的連結」。

從青森到台灣，只有一步之遙。RAW攤位旁是來自嘉義的林聰明沙鍋魚頭，為500趴特製一套「沙鍋龍蝦」，每日限量100份，業者說，第一次北上開趴，想創造記憶點，於是端出新鮮直送的龍蝦，搭配10小時熬製的大骨高湯與沙茶醬，「超級鮮美又下飯」。

「史上最強」還包括首次出攤的飛花落院，主打兩道500趴限定料理；明年已預約全滿的鄒記食舖則帶來現包現蒸的薺菜蒸餃，以及牛奶銀耳湯，業者笑說，「一年內想吃鄒記，只能到500趴」，薺菜水餃更是大熱門，一個上午就賣出一百多份，傍晚還緊急更換售價，水餃一份漲10元、牛奶銀耳湯漲30元。

亞洲最佳女主廚陳嵐舒旗下gubami Social與週末炸雞俱樂部也首次聯手出攤，將「500怪怪雞」、「松露臭豆腐蝦多士」兩道創意料理放進橘色鞋盒裡，每日限量99份，限量加上搶眼色，成為打卡熱區。

獲米其林一星與綠星肯定的「山海樓」，也首度來到「500趴」，將卡踏車、彈珠台搬到攤位前，行政主廚蔡瑞郎親自坐鎮，特製的「大腸包小腸」尤獲好評，憑山海樓攤位的消費發票，還能玩擲骰子比大小、抽獎試手氣，下午就有一名許先生花150元抽中價值8880元的「山海樓經典珍寶盒」。

此外，兩家星飯店也各自端出新亮點。台北晶華酒店今年與北海道名店「奧芝商店」共同推出限定套餐，主打湯咖哩。台北君悅酒店去年500趴供不應求的「寶食九宮格」，也以2.0版升級再現，一開賣30盒就秒殺，緊急準備再送來30盒，也在一小時內完售；執行總廚陳萬欽更是全天候坐鎮，並為500趴特別研發「野花蜂蜜蔓越莓佐草莓冰淇淋麵包」。

今年各攤出奇招，端出創意與限定風味，食趣超多元。像是CHA CHA THÉ CUISINE的「蔥燒海參飯」，採法式燉煮方式，展現類滷肉飯的膠質口感；還有吉可頌的「鴨賞可頌」、山小孩咖啡的「舒服類」特調等，都翻轉了日常，創造新質感。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行