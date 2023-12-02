500趴2023／酒咖集合嘍！酉鬼、A2H、當吧、unDer lab打造微醺小聯盟

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」所主辦的2023年「500趴」，今年再度於台北101水舞廣場舉辦。現場涵蓋米其林星廚、五星飯店、預約困難名店、風格餐飲出攤，活動第二天12月2日，也在九點開始湧現的排隊人龍中、熱鬧開場，現場包含酉鬼啤酒、A2H、當吧PAWN BAR與unDer lab都帶來多元、驚喜的微醺風味推薦。

位於長安東路的當吧（PAWN BAR），將舊當舖改造，打造成趣味性十足的風格酒吧，今年並二度於500趴出攤。圖／500輯攝影團隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 unDer lab今年由Bar Leader——Austin（右）於現場領軍，帶來「木瓜牛奶」、「不能莓有你」兩款特調。圖／500輯攝影團隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

實驗、玩興鮮明的精釀啤酒品牌酉鬼啤酒Ugly Half Beer已是500輯的好朋友，今日除了「恋夏365日Saison」與「吐司去（掉的）邊大冰紅」兩款長銷風味，再帶來「蘋狗酒」與「對妳唉唉唉批a」兩味新品；前者屬於Apple Wine，並具有橡木、楓木、香草氣息與討喜童趣的「蘋狗」酒標，後者則以熱帶天堂（風格）、裸麥辛香為特色，兩款酒精濃度在6.0～9.9%不等，單杯200元、兩杯300元，並提供外帶瓶裝四提盒組，原價650元、Uber One會員可享500元特惠價。

本地人氣精釀品牌酉鬼啤酒Ugly Half Beer，今年再度於500趴現場出攤。圖／500輯攝影團隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

A2H則是位於大直的藝文生活風格咖啡館，品牌從1A2H三個英文字母：驚奇（Amazing）、健康（Health）與快樂（Happiness）為核心，並從歐美的單車文化出發，探索具台灣風味的精釀啤酒與食飲文化。今日A2H現場並提供德式精釀冠軍生啤、單杯100元，共有大麥、混濁IPA兩種風味，另有「一手」組合，風味包含黑麥、小麥、混濁IPA、金桔檸檬氣泡酒等多種選擇；如果是咖啡的重度愛好者，現場另有A2H精品濾掛，單盒380元，也將500趴的現場感動、延伸到日後、日常的每一天。

A2H現場提供德式精釀冠軍生啤、「一手」組合，以及精品濾掛，將500趴的現場感動、延伸到日後、日常的每一天。圖／500輯攝影團隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當吧（PAWN BAR）是以長安東路舊當舖改造而成的風格酒吧，並帶來「九份明信片」、「金玉貔貅」、「留情免留車」與「披星戴月的想你」四款特調。其中「九份明信片」的酒感較明顯，是以芋圓湯改造的甜點型調飲，「金玉貔貅」則加入了仙貝與鳳梨，甜鹹交織，帶有些許的「食物感」；unDer lab則從熱紅酒、印度香料奶茶為靈感，並加入CHIVAS Regal起瓦士威士忌，推出「木瓜牛奶」、「不能莓有你」兩款特調，大膽翻玩風味可能。

unDer lab從熱紅酒、印度香料奶茶為靈感，並加入CHIVAS Regal起瓦士威士忌，推出「木瓜牛奶」、「不能莓有你」兩款特調。圖／500輯攝影團隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

同時、500趴還將在明日12月3日（日）繼續「開趴」，包含酉鬼啤酒、A2H、當吧PAWN BAR與unDer lab都將持續出攤，12月3日由早上11點開始至晚上6點現場並將有韋禮安、艾怡良、吳思賢、柔米、阿布絲、U:NUS...等樂團或藝人登台表演，活動皆為免費參加，可自由入場。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023