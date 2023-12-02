動保團體倡議解放母雞 農業部：需考量國內消費狀況
動保團體不斷倡議需要解放母雞，不要再讓母雞繼續飼養在格子籠當中，今天首度上凱道，為經濟動物發聲，認為政府應該停止新設格子籠蛋雞場，舊場逐漸退場；農業部表示，友善生產占比少、對產業衝擊大，全世界僅有歐盟入法強制要求友善飼養，每個國家都需考慮自己國內的消費狀況。
農業部動保司副司長陳中興表示，整體來說，傳統蛋雞場占80%，國內採取友善生產的蛋雞場占7%，瞬間要讓傳統蛋雞場退場產業衝擊很大，其次，若沒有適當配套，整個雞蛋供給，會出很大狀況。
陳中興表示，仍需要跟產業進一步溝通，農業部已經推出蛋雞生產指南，貸款的額度，每一場為5000萬元，利率為1.5%；畜牧司今年也針對養禽場有升級計畫，友善生產的蛋雞場，會納入優先補助，目前蛋雞友善生產的模式，只有歐盟在法規中強制，其他全世界的國家也沒有往這個方向全國跟進，每個國家也必須考慮國內的消費狀況。
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