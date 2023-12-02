500趴2023／LOPFAIT╳MIRAWAN╳新富町 日台美味0零距

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」所主辦的2023年「500趴」，今年再度於台北101水舞廣場舉辦。現場涵蓋米其林星廚、五星飯店、預約困難名店、風格餐飲出攤，今日從早上11點開場，排隊人龍並自9點開始湧現，人氣爆棚；現場出攤中再有大直法式餐廳樂斐（Lopfait）與法式餐廳MIRAWAN、日本新富町三方聯名，帶來兼容日法雙DNA的美味推薦。

「LOPFAIT╳MIRAWAN╳新富町」嘗試以法式手法解構日式元素，主廚Josh與日本宮城縣的新富町合作，運用當地五大特產的「中村鰻魚」、「豊緑園焙茶」、「日曬魩仔魚」、JAS認證「宮本米」...推出「鰻魚飯塔可」、「抹茶魩仔魚法式可麗餅」、「培茶吉拿棒」，現場並將販售新富町提供的優質日式食材、梅酒。同時樂斐甜點師戴峻宏並與日本人氣甜點Yoku Moku的天母下午茶餐廳合作一款、開發了一款甜點可麗露，也將於500趴現場、少量販售。

由於LOPFAIT甫於近日才展開與日本宮城縣新富町的合作，上述特色小點僅在餐廳內以限量下午茶形式提供，本次為首次在市集現身、機會難得。多款小點中首推「鰻魚飯塔可」與「蒲燒鰻魚」，其中「蒲燒鰻魚」是將日式鰻魚飯解構，使用「宮本米」製作米塔可，並加上鹹甜交織的蒲燒鰻魚、香菜、青花椒油，一份兩式，像是手掌上的美味小花園；「焙茶吉拿棒」則在熱騰騰的吉拿棒上撒上豊緑園自然農法的焙茶粉，隨附的淺綠色沾醬是以白味噌加入焙茶粉，微甜中帶清幽焙茶香，口味酥脆偏甜，強力推薦「美食螞蟻」不容錯過。

今日500趴活動將於晚間9點結束，並將在明日12月3日（日）繼續舉辦；12月3日由早上11點開始至晚上6點，現場還將有韋禮安、艾怡良、吳思賢、柔米、阿布絲、U:NUS...等樂團或藝人登台表演，活動皆為免費參加，可自由入場。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa 「LOPFAIT╳MIRAWAN╳新富町」以法式手法解構日式元素，將日本特產結合西餐手法，美味無國界。圖／500輯攝影團隊提獎 「LOPFAIT╳MIRAWAN╳新富町」於500趴2023推出的「培茶吉拿棒」。（圖／LOPFAIT╳MIRAWAN╳新富町提供） 包含「浦燒鰻」、「吻仔魚」、「宮本米」...等日本宮城縣新富町五大名產都可在現場購入，讓台灣與日本美味零距離。圖／500輯攝影團隊提獎 除了曾獲得米其林餐盤推薦，Lopfait樂斐的「烤牛舌佐青花椒墨西哥辣椒醬」並獲2023年「500盤」肯定。圖／翻攝自 IG @