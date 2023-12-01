快訊

拜登年紀引發質疑…民主黨無B計畫應對退選 黨內恐爆混戰

獨／15年前倒店還被廣告？返台見高雄機場燈箱 餐廳董事長無言：呼嚨觀光客

父母車禍雙亡…上海獨生女繼承逾8億遺產 夫竟火速提離婚憑1物爭財產

500趴2023／Seafood &Meat波波海鮮市集「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」、TOK美味出攤

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」舉辦的「500趴」，今年再度於台北101水舞廣場第四年舉辦。由12月1日（五）傍晚起至3日（日）的活動為免費參加，除有米其林、餐飲、生活風格、五星飯店等品牌連續出攤，每格半點或一小時並有人氣樂團與歌手演唱，並於今日傍晚五點、熱鬧開「趴」。

「Seafood & Meat波波海鮮市集」是每年500趴固定「鐵咖」，今年品牌並帶來年度新品「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」。圖／500輯攝影團隊提供。
「Seafood & Meat波波海鮮市集」是每年500趴固定「鐵咖」，今年品牌並帶來年度新品「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」。圖／500輯攝影團隊提供。

跑趴需要體力，因此填飽味蕾常是當務之急。今年500趴2023現場並有「Seafood & Meat波波海鮮市集」與「TOK盡興食光」兩大美食亮點，吃得飽、吃得巧。其中「Seafood & Meat波波海鮮市集」是每年500趴固定「鐵咖」，每年也都成為IG打卡美圖關鍵字；今年品牌再度帶來招牌紐約風、香濃熱奶油與爽快檸檬莎莎三種口味，以及2023年度新品「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」，合計四種口味；其中新品「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」過往僅在品牌內部VIP場合中嚐鮮，反應不俗、因而登場本次500趴；龍蝦堡使用了主廚特製的橄欖油，正常是豬絞肉和牛絞肉，再加入熟成三十天得伊比利熟成煙燻火腿，讓口感更加鹹香提神。

波波海鮮的「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」使用了主廚特製的橄欖油，正常是豬絞肉和牛絞肉，再加入熟成三十天得伊比利熟成煙燻火腿，讓口感更加鹹香提神。圖／500輯攝影團隊提供。
波波海鮮的「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」使用了主廚特製的橄欖油，正常是豬絞肉和牛絞肉，再加入熟成三十天得伊比利熟成煙燻火腿，讓口感更加鹹香提神。圖／500輯攝影團隊提供。

今年甫創立的「TOK盡興食光」則鎖定Casual Dining風格，並於現場帶來「纓紅雪花鮭魚冷麵」、「草莓千層派」、與Chivas Regal起瓦士蘇格蘭威士忌合作的「Chivas威士忌肩小排刈包」與「初戀粉色系」、「綠精靈跑趴」兩款創意調酒。其中「Chivas威士忌肩小排刈包」使用了秘製醬料與起瓦士蘇格蘭威士忌醃製、風味獨特，同時刈包中使用了酸白菜而非一般酸菜，口味鹹香潤嫩、也有飽足感。

TOK的「Chivas威士忌肩小排刈包」使用了秘製醬料與起瓦士蘇格蘭威士忌醃製、口味鹹香軟嫩、也有飽足感。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
TOK的「Chivas威士忌肩小排刈包」使用了秘製醬料與起瓦士蘇格蘭威士忌醃製、口味鹹香軟嫩、也有飽足感。圖／500輯攝影團隊提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「TOK盡興食光」則鎖定Casual Dining風格，並於現場帶來「纓紅雪花鮭魚冷麵」、「草莓千層派」等甜品、美味小食。圖／500輯攝影團隊提供。
「TOK盡興食光」則鎖定Casual Dining風格，並於現場帶來「纓紅雪花鮭魚冷麵」、「草莓千層派」等甜品、美味小食。圖／500輯攝影團隊提供。

值得一提的是：今日晚間從晚上七點起，並將有Ozone、徐暐翔、Angie安吉、晨悠率續登台表演，其中晚上9：15並有超人氣樂團「告五人」壓軸登場。

500趴將在明日12月2日（六）與12月3日（日）繼續舉辦，12月2日由早上11點開始至晚上9點，同時周六並將有八三夭、黃偉晉、血肉果汁機、何美、同理、林逸欣、林亭翰等樂團或藝人登台表演，活動皆為免費參加，可自由入場。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 樂團 品牌

延伸閱讀

震撼彈！百年日本威士忌預告漲價 它為何讓全球買家瘋搶？

存股如釀酒…都需要「時間」這個好夥伴！ 專家：8千萬的威士忌不能中途打開偷喝

梓官海鮮節12月2、3日登場 烏魚子、龍膽石斑米粉免費品嘗

台北福華大飯店蓬萊邨今冬力推澎湖海鮮饗宴

相關新聞

500趴2023／Seafood &Meat波波海鮮市集「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」、TOK美味出攤

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」舉辦的「500趴」，今年再度於台北101水舞廣場第四年舉辦。由12月1日（五）傍晚起...

500趴2023／起瓦士、unDer lab、當吧出攤 越夜越微醺

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」舉辦的「500趴」，今年再度於台北101水舞廣場第四年舉辦。由12月1日（五）傍晚起...

「500趴2023」×Uber Eats潮流派對火熱登場！Uber One會員暢享美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區

全台最具質感潮流的戶外派對「500趴2023」，12月1日至12月3日在台北101水舞廣場火熱登場，致力推廣台灣美食的U...

500趴2023／史上最強陣容今開趴 RAW青森週美味六日登場

鎖定質感族群青年讀本《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴」，今年盛大邁入第4屆，這次聚焦倡議「翻轉日常．質...

解鎖日本中部第1個航點 星宇航空今開航名古屋還送好禮

星宇航空今開航名古屋，為該公司於日本第8個航點、日本中部第1個航點，台北-名古屋首航班機JX838 於下午2點37分出發...

高雄冬季國際旅展今登場 350個攤位祭「超殺旅遊優惠」

迎接疫後旅遊業復甦，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。