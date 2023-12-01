500趴2023／Seafood &Meat波波海鮮市集「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」、TOK美味出攤

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」舉辦的「500趴」，今年再度於台北101水舞廣場第四年舉辦。由12月1日（五）傍晚起至3日（日）的活動為免費參加，除有米其林、餐飲、生活風格、五星飯店等品牌連續出攤，每格半點或一小時並有人氣樂團與歌手演唱，並於今日傍晚五點、熱鬧開「趴」。

「Seafood & Meat波波海鮮市集」是每年500趴固定「鐵咖」，今年品牌並帶來年度新品「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」。圖／500輯攝影團隊提供。

跑趴需要體力，因此填飽味蕾常是當務之急。今年500趴2023現場並有「Seafood & Meat波波海鮮市集」與「TOK盡興食光」兩大美食亮點，吃得飽、吃得巧。其中「Seafood & Meat波波海鮮市集」是每年500趴固定「鐵咖」，每年也都成為IG打卡美圖關鍵字；今年品牌再度帶來招牌紐約風、香濃熱奶油與爽快檸檬莎莎三種口味，以及2023年度新品「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」，合計四種口味；其中新品「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」過往僅在品牌內部VIP場合中嚐鮮，反應不俗、因而登場本次500趴；龍蝦堡使用了主廚特製的橄欖油，正常是豬絞肉和牛絞肉，再加入熟成三十天得伊比利熟成煙燻火腿，讓口感更加鹹香提神。

波波海鮮的「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」使用了主廚特製的橄欖油，正常是豬絞肉和牛絞肉，再加入熟成三十天得伊比利熟成煙燻火腿，讓口感更加鹹香提神。圖／500輯攝影團隊提供。

今年甫創立的「TOK盡興食光」則鎖定Casual Dining風格，並於現場帶來「纓紅雪花鮭魚冷麵」、「草莓千層派」、與Chivas Regal起瓦士蘇格蘭威士忌合作的「Chivas威士忌肩小排刈包」與「初戀粉色系」、「綠精靈跑趴」兩款創意調酒。其中「Chivas威士忌肩小排刈包」使用了秘製醬料與起瓦士蘇格蘭威士忌醃製、風味獨特，同時刈包中使用了酸白菜而非一般酸菜，口味鹹香潤嫩、也有飽足感。

TOK的「Chivas威士忌肩小排刈包」使用了秘製醬料與起瓦士蘇格蘭威士忌醃製、口味鹹香軟嫩、也有飽足感。圖／500輯攝影團隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「TOK盡興食光」則鎖定Casual Dining風格，並於現場帶來「纓紅雪花鮭魚冷麵」、「草莓千層派」等甜品、美味小食。圖／500輯攝影團隊提供。

值得一提的是：今日晚間從晚上七點起，並將有Ozone、徐暐翔、Angie安吉、晨悠率續登台表演，其中晚上9：15並有超人氣樂團「告五人」壓軸登場。

500趴將在明日12月2日（六）與12月3日（日）繼續舉辦，12月2日由早上11點開始至晚上9點，同時周六並將有八三夭、黃偉晉、血肉果汁機、何美、同理、林逸欣、林亭翰等樂團或藝人登台表演，活動皆為免費參加，可自由入場。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康