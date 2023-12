500趴2023／起瓦士、unDer lab、當吧出攤 越夜越微醺

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」舉辦的「500趴」,今年再度於台北101水舞廣場第四年舉辦。由12月1日(五)傍晚起至3日(日)的活動為免費參加,除有米其林、餐飲、生活風格、五星飯店等品牌連續出攤,每格半點或一小時並有人氣樂團與歌手演唱,並於今日傍晚五點、熱鬧開「趴」。

今日出攤風格中,由長安西路舊當舖改建的「當吧PAWN BAR」,以大會主題「翻轉日常」為出發,帶來「九份明信片」、「金玉貔貅」、「留情免留車」與「披星戴月的想你」合計四杯調酒。其中「九份明信片」是以典當品為靈感出發,屬於甜點型調酒,以清爽的甜湯「芋圓湯」為延伸;「金玉貔貅」則為當吧PAWN BAR店中吉祥物,將招財瑞獸變形、在調酒中加入旺旺仙貝與鳳梨,屬於食物感明顯的鹹味調酒;「披星戴月的想你」則是從華語音樂、也是今晚將登場人氣樂團「告五人」金曲為創作靈感,將五角如星星的楊桃、以及彎曲如月的香蕉入酒,並有無酒精或有酒精版本、價格不變。四杯調酒單杯200元、三杯500元,也無形呼應了500趴的好記數字。

「當吧PAWN Bar」今年以典當品、趣味文案、華語流行金曲為靈感,現場推出四款調飲。圖/500輯攝影團隊提供

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

將長安東路舊當舖改造而成的「當吧PAWN Bar」,現場帶來四款調飲與周邊商品。圖/500輯攝影團隊提供

此外蘇格蘭調和威士忌指標性品牌Chivas Regal則與人氣實驗性酒吧unDer lab、質感餐廳「TOK盡興食光」合作,推出多款聯名調飲與餐點;其中unDer lab今年主推兩款調酒,其中「木瓜牛奶」,使用具有明顯果香的起瓦士13年雪莉桶威士忌,調酒上層使用木瓜牛奶去製作的泡沫,同時加入香料、肉桂粉,香氣鮮明多變也有在地感;第二杯「Honey Berry」則以熱紅酒為架構,並加入Chivas威士忌、台灣的紅玉紅茶,因而拉出單寧感的尾韻。

unDer lab今年兩款特調「Honey Berry」與「木瓜牛奶」都使用了Chivas的威士忌,是微醺的大人味。圖/500輯攝影團隊提供

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 unDer lab的「木瓜牛奶」,帶有明顯果香、並加入肉桂粉,香氣多變。圖/500輯攝影團隊提供

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 unDer lab今年兩款特調「Honey Berry」與「木瓜牛奶」都使用了Chivas起瓦士13年雪莉桶威士忌,是微醺的大人味。圖/500輯攝影團隊提供

同時Chivas Regal起瓦士蘇格蘭威士忌亦於現場出攤,只要在500趴三日活動中,於現場加入保樂力加LINE官方帳號好友,即可兌換Chivas Extra 13華麗玩桶之紅窖雪莉或紫密波本試飲二選一;同時如完成社群互動遊戲,還可兌換Chivas Espresso Martin或Chivas Red Collins兩款調酒,三日皆為限定時段、限量兌換。同時今日晚間從晚上七點起,並將有Ozone、徐暐翔、Angie安吉、晨悠率續登台表演,其中晚上9:15並有超人氣樂團「告五人」壓軸登場。

500趴2023今年並同時與UberEat與Uber合作,今年只要在500趴活動期間、12月1日的1700後到12月3日的1800前,於app中輸入「來去500趴」,將送單趟車資8折券2張、單趟最高可折新台幣100元,唯上車或下車地點之一須於500趴2023的活動地點:台北101水舞廣場;同時Uber One會員現場將享專屬限量名額「500趴舞台搖滾區」,只要出示會員即可進入搖滾區觀賞現場表演,並享指定攤位專屬優惠。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023 【500趴2023】 日期|2023/12/1(五)~2023/12/3(日) 活動時間:周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 地點|台北101水舞廣場 主辦單位|500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 共同協辦|Uber Eats、Uber 合作夥伴|統一超商、中國信託銀行 贊助單位|Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

