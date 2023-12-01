500趴2023／史上最強陣容今開趴 RAW青森週美味六日登場

鎖定質感族群青年讀本《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴」，今年盛大邁入第4屆，這次聚焦倡議「翻轉日常．質感共創」，連續3天在台北101水舞廣場接力開趴。活動於今天下午5點盛大登場，現場自下午三點半起，就有大批Uber One會員排起人龍等待進場，活動將延續整個周末。

「500趴2023」連續3天在台北101水舞廣場接力開趴。圖／500輯攝影團隊提供 「500趴2023」活動於1日下午5點起盛大登場，現場排起人龍等待進場，活動將延續整個周末。圖／500輯攝影團隊提供 「500趴2023」活動於1日下午5點起盛大登場，現場排起人龍等待進場，活動將延續整個周末。圖／500輯攝影團隊提供

第4屆「500趴」端出史上最強出攤陣容，除由國際名廚江振誠領軍、連續4年來到「500趴」出攤的「RAW」，亞洲最佳女主廚陳嵐舒也攜手「週末炸雞俱樂部」首度出攤；台中最美的餐廳「飛花落院」、擁有最難預訂私廚稱號的「鄒記食鋪」，也都將首次出攤獻給「500趴」。此外還有蟬聯多次《米其林指南》一星與綠星肯定的「山海樓」、今年甫獲《臺灣米其林指南2023》列為入選餐廳的「CHA CHA THÉ CUISINE」，以及君悅酒店與晶華酒店，也都來到「500趴」現場。

為了僅有2天的500趴活動，RAW更特別為餐點設計專屬主視覺，國際名廚江振誠為今天親自來到「500趴」現場進行場佈。圖／500輯攝影團隊提供 「飛花落院」帶來「淺草脆麵明蝦堡」。圖／500輯攝影團隊提供 「飛花落院」主理人魏幸怡親自來到「500趴」坐鎮。圖／500輯攝影團隊提供

開趴首日由亞洲最佳女主廚陳嵐舒攜手「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester，獻上由「gubami Social」與「週末炸雞俱樂部」共同特製的「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」，將組合成「必Buy嚐鮮盒」與加大份量的「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」，透過兩個年輕團隊之間的創意交流，激盪出味覺新境界。

加大份量的「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」，令人垂涎三尺。圖／500輯攝影團隊提供

連續三屆入選500盤、號稱「最難預訂私廚」的「鄒記食鋪」，爲「500趴」帶來方便在市集享用的「薺菜蒸餃」與「牛奶銀耳湯」。台中預約困難店「飛花落院」，則帶來500盤單一菜色盤數最高的旬味釜飯「鹹豬肉茶泡飯」，及日本G7高峰會主廚客座帶來靈感而發想的「淺草脆麵明蝦堡」。

號稱「最難預訂私廚」的「鄒記食鋪」，爲「500趴」首度出攤。圖／500輯攝影團隊提供 「鄒記食鋪」帶來方便在市集享用的「薺菜蒸餃」（右）與「牛奶銀耳湯」。圖／500輯攝影團隊提供

由「采采食茶」延伸出的法式Fine Dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」，也首次出攤，將餐廳招牌菜之一「蔥燒海參飯」，帶到500趴。這道菜以經典小吃「滷肉飯」為發想，以海參代替滷肉飯裡豬肉呈現的膠質感，搭配大量高湯、青蔥和台南的醬油慢燉，呈現海參與蔥燒的濃郁香氣，呈現海參與蔥燒的濃郁香氣，搭配東方美人茶，成為現場人氣組合之

「CHA CHA THÉ CUISINE」帶來餐廳招牌菜之一的「蔥燒海參飯」（前排）搭配東方美人茶（後排右），以及柑橘龍蝦可朗芙。圖／500輯攝影團隊提供

台北君悅酒店擁有與世界地標台北101距離最近的地理優勢，接續3年鼎力支持「500趴」熱力出攤，現場推出「500趴」限定販售的2.0升級版絕美「珠寶九宮格」、超擬真「紅絲絨牛排甜點盒」、甫獲2023台北國際牛肉麵節獎項肯定「紅燒牛腱涼麵」，以及新加坡籍執行總廚陳萬欽精心設計「野花蜂蜜蔓越莓佐草莓冰淇淋麵包」。

台北君悅酒店現場推出「500趴」限定販售的2.0升級版絕美「珠寶九宮格」。圖／台北君悅提供

連續4年來到「500趴」的台北晶華酒店，今年將北海道札幌第一家以海鮮湯底聞名的「奧芝商店」湯咖哩帶到現場，以海陸兩種形式呈現，粉絲可以選擇「北歐挪威鮮鮭」或「美國牛肉漢堡」版本的湯咖哩，一次享有山珍海味。

活動現場也將於「500輯」攤位上販售2023整年度精彩期數，每份10期不同主題，售價100元；同時限量販售本年度最新出刊、多數書店皆已完售的5ooMook，提供最後收藏的難得機會。

在12月2日、3日兩天，將有由國際名廚江振誠所領軍的米其林二星餐廳「RAW」，連續第4年來到500趴現場。江振誠特別為無法在RAW預約到「青森週」的粉絲，連續兩天帶來500趴獨家的「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合；為了僅有2天的500趴活動，RAW更特別為餐點設計專屬主視覺，提供粉絲完整的五感體驗。

這次的餐點，就連在「RAW」都吃不到，因為這並不是餐廳今年的「青森週」菜色，而是江振誠為了500趴粉絲們所打造的專屬澎湃庶民美味，每份售價500元，還外加一顆青森蘋果，預計上午11點半與下午4點準時供應，數量有限，售完為止，勢必重現往年排隊盛況。

RAW今年讓「500趴」粉絲將兩款美味一次滿足，不留遺憾。圖／500輯攝影團隊提供

此外，500盤常勝軍、蟬聯多次《米其林指南》一星與綠星肯定的「山海樓」，也將在未來兩天帶來由行政主廚蔡瑞郎特製的「大腸包小腸」，選用「Green & Safe」自行研發的古早味花生糯米腸，搭配台灣原生種正黑豬所製成的香腸及金旺萊甜辣醬提味，是完美重現台灣街頭小吃的定番料理。現場同時供應選用南杏及花生磨製熬煮而成的杏仁茶，更有山海樓與台風造酒合作釀製、獨家限定的「山蘊˙柚花烏龍茶啤酒」。

500趴2023演唱卡司時間表 12/1（五） 19:00 Ozone 19:30 徐暐翔 19:50 Angie安吉 20:10 晨悠 21:15 告五人 12/2（六） 14:00 何美 14:30 同理 15:00 血肉果汁機 15:30 許富凱 16:00 Shawn尚融 16:30 林亭翰 17:00 范范 范庭瑜 17:30 林逸欣 18:00 黃偉晉 19:00 呂植宇＋FEniX 20:00 八三夭 12/3（日） 13:30 阿布絲 14:00 U:NUS 14:30 葛西瓦 15:00 柔米 15:30 李佳歡 16:00 林頤原 16:30 小樂 吳思賢 17:00 艾怡良 17:30 韋禮安 節目表資訊僅供參考，以500趴現場實際演出為準

●更多資訊請上：「500趴 2023」官網、500輯 官方FB查詢

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500趴 2023 活動日期：2023/12/1（五）－12/3（日） 活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 活動地點：台北101水舞廣場 主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 共同協辦｜Uber Eats、Uber 合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行 贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康