解鎖日本中部第1個航點 星宇航空今開航名古屋還送好禮

星宇航空今開航名古屋，為該公司於日本第8個航點、日本中部第1個航點，台北-名古屋首航班機JX838 於下午2點37分出發飛往名古屋，同步邀請名古屋名店「KOMEDA's Coffee 客美多咖啡」、「坂角總本鋪」送好禮，預計於當地時間6點15分抵達，首班JX838抵達後將由駐守在新特麗亞名古屋中部國際機場的忍者迎接旅客到來。

星宇航空執行長翟健華表示，名古屋為星宇航空於日本中部的第一個航點，不僅擁有悠久的歷史特色，也有許多親子樂園及人文設施。此外，因其位置就在關東及關西中間，不論是在名古屋市區遊玩或是搭乘交通工具前往其他縣市，都非常方便快速，相信名古屋航線的開闢可以為旅客帶來更豐富的旅程。

星宇航空指出，為了讓首航旅客搶先體驗日本文化，此次將飛鏢盤靶及扭蛋機帶進候機室，讓旅客學習當忍者射飛鏢的樂趣，也可參加扭蛋活動獲得好禮，每款扭蛋都是名古屋相關內容物，像是狐狸武士扭蛋、貓咪忍者扭蛋或是桃太郎扭蛋等。

星宇航空也說，為慶祝名古屋開航，此次邀請名古屋人氣咖啡名店「KOMEDA's Coffee 客美多咖啡」共襄盛舉，除了為旅客準備KOMEDA吊飾及T恤等扭蛋機好禮，也提供飲料兌換券供每位首航旅客在回台後還能到客美多咖啡；名古屋百年名店「坂角總本鋪」也為首航旅客帶來其最具特色的蝦仙貝。