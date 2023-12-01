「2023高雄美容展」今登場！展場美妝限時優惠快掃貨

2023高雄美容展今天（12月1日）於高雄展覽館開展，由於年終最後一檔，開展首日就吸引大批人潮逛展。邁入第33屆的美容展，今年以「Beauty Planet美妝星球」為主題巡迴北中南，每個星球有不同的面向，刷具、保養品、彩妝、美甲、美睫就好比銀河系的閃耀星球，期待逛完每一次展覽的人，都能綻放星空般的美麗。

出席年末派對聚會，整體造型也要呼應節日氛圍，展現星光般的迷人魅力。周末假日正是採買美妝行頭的好時機，2023高雄美容展展場推出多項限時優惠，首推晶采攤位的「匠-潑墨暈染液」，展場優惠價每套1680元，讓美甲散發個性美；克蘿伊攤位推出色乳系列，輕鬆打造宛若天生的少女系唇妝，展場優惠價1150元，消費不限金額並打卡再送眉筆一支；徑成佳攤位則推出輕潔QINGJIE洗臉巾，展場優惠價960元，在參加完歡樂聚會後，讓臉蛋恢復潔淨清爽。

2023高雄美容展更與高雄市旅行公會冬季國際旅展合作，可一票看兩展，全館匯聚近百大品牌聯合展出超過500攤，除了可以買到超殺低價美妝保養品外，更能暢遊展館一次滿足，全館消費滿額還可抽GOPRO。

●展覽資訊：

地點：高雄展覽館 (高雄市前鎮區成功二路39號)

時間：12/1(五)～12/4(一)10:00～18:00