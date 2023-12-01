法國5G藝術啟蒙 HTC帶領偏鄉師生走入永恆聖母院

HTC、VIVE Arts策畫的法國巴黎原創沉浸式VR體驗「永恆聖母院」，以高雄國立科學工藝博物館作為海外首站，雖然每日限量預約觀展，至今已吸引近萬名民眾體驗，主辦單位日前與高雄市府教育局合作，邀請逾30所偏鄉國小師生體驗，觀展師生直呼「有如踏入聖母院時空，真的太棒了！」

「永恆聖母院」採沉浸式VR體驗，高雄市長陳其邁開幕日觀展後直呼新穎，來自全國各地遊客都稱讚，法國文化入門與VR體驗一次滿足，真的值回票價。

主辦單位也將「永恆聖母院」計畫推向偏鄉，邀請高市逾30所偏鄉國小師生體驗，讓高冷科技打破隔閡，觀展師生透過VR體驗，深刻體驗聖母院文化藝術之美。

「永恆聖母院」以VR技術重建巴黎聖母院與周邊環境，整趟旅程由1名導覽員帶領解說下，穿梭於不同世紀，深入建築內部各角落，以360度全方位近距離觀賞末日審判之門、祭壇、玫瑰花窗、管風琴等精湛絕美元素。

觀展人還可搭升降梯登上69公尺高鐘塔，或走出塔樓到戶外，以絕佳視野俯瞰大文豪雨果筆下的巴黎世界，介紹聖母院重大歷史事件，包括19世紀法國大革命後，建築師勒杜克主導的整修工作，以及目前的修復工程。

「永恆聖母院」穿越時空沉浸式VR採預約制體驗，高雄國立科博館現場亦有售票，相關資訊可至官網查詢。