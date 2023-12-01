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SOGO歲末送暖32年不間斷 邀請大眾為弱勢兒童耶誕圓夢

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全台SOGO百貨展示七大社福機構超過1200位弱勢孩童寫下的心願卡，邀請社會大眾為孩子圓夢。圖／SOGO提供
全台SOGO百貨展示七大社福機構超過1200位弱勢孩童寫下的心願卡，邀請社會大眾為孩子圓夢。圖／SOGO提供

由遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會主辦的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」，今年邁入第32屆，持續將通路平台的力量轉化為社會影響力，累計已為近3萬名弱勢學童實現耶誕心願，也培養出穩定的公益客層。全台SOGO百貨展示七大社福機構超過1200位弱勢孩童寫下的心願卡，邀請社會大眾為孩子圓夢。認領心願、送給弱勢兒童溫暖的民眾，除了會得到孩童感謝卡，遠東SOGO也加碼回饋HAPPY GO電子點數。

遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，「耶誕心願」舉辦32年幾乎等同SOGO成立的時間（36年），這是一條漫長的路，遠東SOGO憑藉對社會的關懷、公益的堅持，長期與社福單位、學校合作，牽起M型社會兩端對話。今年特別的是，遠東SOGO結合另一項年度公益活動「SO GOOD好小孩少年楷模」，讓他們許下耶誕心願，金額不限，徵求民眾圓夢。

其中，家住花蓮的太魯閣族少年小豪，父母各自患有身心疾病，只能打零工維持家計，經濟主要來源靠低收、身障及社福機構補助。因東部幅員遼闊，小豪許願一台電動代步車，希望媽媽回診不用煩惱沒有交通工具，同時，小豪也想要一台冰箱儲存食材與食物，在父母忙碌時能自己煮飯吃或煮給家人享用。

黃晴雯得知小豪的心願，化身耶誕老人實現他的願望。黃晴雯表示，遠東SOGO身為綠色百貨，推出SOGO Sustain永續選商系統，精選友善環境、社會共好的永續商品，家電尤其要是一級能效，才能獲得推薦。看到小豪為家人許願電冰箱，立刻請營業選出一台255L雙門、年耗電量255度，換算一年電費僅六百餘元的國際品牌省電冰箱，期盼延長食物保鮮期，也延長SOGO這份愛與關懷的保存期限。

黃晴雯也提醒，在全球暖化的時代，全民都應提高永續韌性，選用節能家電、接受節能新知，並以正確觀念關懷能源弱勢；像是十年以上的老家電，就不宜捐給弱勢，因為老舊電器耗電量是節能家電的2.5倍，讓弱勢經濟雪上加霜。黃晴雯不忘傳授冰箱節能妙招，像是避免放在陽光直射處；冰箱放不超過八分滿，才能保持冷氣循環良好；定期清潔冰箱、進行斷捨離該丟就丟；烹調後的熱食不要直接放進冰箱，會增加耗電；以及不要頻繁開關冰箱，將類似品項放在一起，打開能很快找到食材等。

遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯為弱勢兒童的耶誕心願圓夢，特別挑選節能省電冰箱贈送。圖／SOGO提供
遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯為弱勢兒童的耶誕心願圓夢，特別挑選節能省電冰箱贈送。圖／SOGO提供

SOGO 冰箱 食材

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