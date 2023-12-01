SOGO歲末送暖32年不間斷 邀請大眾為弱勢兒童耶誕圓夢
由遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會主辦的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」，今年邁入第32屆，持續將通路平台的力量轉化為社會影響力，累計已為近3萬名弱勢學童實現耶誕心願，也培養出穩定的公益客層。全台SOGO百貨展示七大社福機構超過1200位弱勢孩童寫下的心願卡，邀請社會大眾為孩子圓夢。認領心願、送給弱勢兒童溫暖的民眾，除了會得到孩童感謝卡，遠東SOGO也加碼回饋HAPPY GO電子點數。
遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，「耶誕心願」舉辦32年幾乎等同SOGO成立的時間（36年），這是一條漫長的路，遠東SOGO憑藉對社會的關懷、公益的堅持，長期與社福單位、學校合作，牽起M型社會兩端對話。今年特別的是，遠東SOGO結合另一項年度公益活動「SO GOOD好小孩少年楷模」，讓他們許下耶誕心願，金額不限，徵求民眾圓夢。
其中，家住花蓮的太魯閣族少年小豪，父母各自患有身心疾病，只能打零工維持家計，經濟主要來源靠低收、身障及社福機構補助。因東部幅員遼闊，小豪許願一台電動代步車，希望媽媽回診不用煩惱沒有交通工具，同時，小豪也想要一台冰箱儲存食材與食物，在父母忙碌時能自己煮飯吃或煮給家人享用。
黃晴雯得知小豪的心願，化身耶誕老人實現他的願望。黃晴雯表示，遠東SOGO身為綠色百貨，推出SOGO Sustain永續選商系統，精選友善環境、社會共好的永續商品，家電尤其要是一級能效，才能獲得推薦。看到小豪為家人許願電冰箱，立刻請營業選出一台255L雙門、年耗電量255度，換算一年電費僅六百餘元的國際品牌省電冰箱，期盼延長食物保鮮期，也延長SOGO這份愛與關懷的保存期限。
黃晴雯也提醒，在全球暖化的時代，全民都應提高永續韌性，選用節能家電、接受節能新知，並以正確觀念關懷能源弱勢；像是十年以上的老家電，就不宜捐給弱勢，因為老舊電器耗電量是節能家電的2.5倍，讓弱勢經濟雪上加霜。黃晴雯不忘傳授冰箱節能妙招，像是避免放在陽光直射處；冰箱放不超過八分滿，才能保持冷氣循環良好；定期清潔冰箱、進行斷捨離該丟就丟；烹調後的熱食不要直接放進冰箱，會增加耗電；以及不要頻繁開關冰箱，將類似品項放在一起，打開能很快找到食材等。
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