亞洲市場不景氣？佳士得策略奏效 秋拍繳出漂亮成績

佳士得（Christie’s）香港自11月24日至12月2日假香港會議展覽中心隆重舉行秋季拍賣，截至目前為止成績不俗，拍前備受矚目的常玉《花毯上的側臥裸女》以1.87億港元成為本季最高價拍品。佳士得於今（11月30）日舉辦拍後記者會，佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，「若要以一個字形容現在的市場，會是「無情」（unforgiving），在拍賣策劃和拍品定價都不容出錯，」他說，拍賣前所有人都在懷疑，現今市場局勢如何？亞洲華人藏家還活躍嗎？「從本季的表現看來，我可以回答，是的亞洲藏家很活躍，而且策拍與定價策略正確就會反映在拍賣成績上。」

扣除目前仍未結束的中國書畫與中國瓷次工藝品拍賣，龐智鋒表示目前為止項目成交率高達91%，34%以高於拍前高估價的價格成交，落槌總額與低估價比為104%，除了中間價位帶的拍品表現優異，領銜拍品 如常玉、草間彌生、天民樓梅瓶、粉鑽等也以漂亮的價格落槌，尤其精品在包包和手表強勁的表現帶領下預計也會打破2015年的成交紀錄。

中國大陸、台灣、東南亞、日韓每個區域的藏家參與度都很高，常玉畫作的標更是來自全球各地。這次有11位東南亞藝術家刷新拍賣紀錄，例如鍾泗賓的畫作就是由中東藏家購得。佳士得亞太區副主席暨20及21世紀藝術部聯席主管林家如（Evelyn Lin）認為，在香港拍場上呈現亞洲藝術家的特色，是香港與倫敦倫敦最大的不同。「新紀錄印證了我們的亞洲策略是正確的。我們認為在亞洲各地小型拍賣只是會分散焦點，」龐智鋒說，反而在香港才是才能把他們推上國際。

對於拍前大眾對亞洲經濟衰退的疑慮，龐智鋒表示，日前舉辦的紐約20、21世紀藝術拍賣上，前10大高價拍品中有三件由亞洲藏家得標，日內瓦精品拍賣也有41%的成交額來自亞洲藏家。他也分享，本季44%拍品透過網路得標，與周杰倫攜手策展的千禧夜拍也有助於帶動新藏家的活躍。林家如更補充參與千禧夜拍有23%新藏家，其中40%為千禧藏家；周杰倫的積極參與，也促使佳士得持續構思如何能將拍賣做得更有趣。

以超越拍前預期2.6億港元收槌的天民樓專場拍賣，佳士得亞洲區主席程壽康（Kevin Ching）表示很滿意，「元青花是中國美學陶瓷工藝的里程碑，拍賣結果已經把元青花再次推到新高峰，必會帶來新的熱潮。」這次能成功，他除了肯定團隊的專業性，也認為長期耕耘與建立藏家的深厚情誼很重要。