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亞洲市場不景氣？佳士得策略奏效 秋拍繳出漂亮成績

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣現場氣氛熱烈， 拍賣官陳良玲為草間彌生鉅作《花》落槌。圖／佳士得提供
佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣現場氣氛熱烈， 拍賣官陳良玲為草間彌生鉅作《花》落槌。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港自11月24日至12月2日假香港會議展覽中心隆重舉行秋季拍賣，截至目前為止成績不俗，拍前備受矚目的常玉《花毯上的側臥裸女》以1.87億港元成為本季最高價拍品。佳士得於今（11月30）日舉辦拍後記者會，佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，「若要以一個字形容現在的市場，會是「無情」（unforgiving），在拍賣策劃和拍品定價都不容出錯，」他說，拍賣前所有人都在懷疑，現今市場局勢如何？亞洲華人藏家還活躍嗎？「從本季的表現看來，我可以回答，是的亞洲藏家很活躍，而且策拍與定價策略正確就會反映在拍賣成績上。」

扣除目前仍未結束的中國書畫與中國瓷次工藝品拍賣，龐智鋒表示目前為止項目成交率高達91%，34%以高於拍前高估價的價格成交，落槌總額與低估價比為104%，除了中間價位帶的拍品表現優異，領銜拍品 如常玉、草間彌生、天民樓梅瓶、粉鑽等也以漂亮的價格落槌，尤其精品在包包和手表強勁的表現帶領下預計也會打破2015年的成交紀錄。

中國大陸、台灣、東南亞、日韓每個區域的藏家參與度都很高，常玉畫作的標更是來自全球各地。這次有11位東南亞藝術家刷新拍賣紀錄，例如鍾泗賓的畫作就是由中東藏家購得。佳士得亞太區副主席暨20及21世紀藝術部聯席主管林家如（Evelyn Lin）認為，在香港拍場上呈現亞洲藝術家的特色，是香港與倫敦倫敦最大的不同。「新紀錄印證了我們的亞洲策略是正確的。我們認為在亞洲各地小型拍賣只是會分散焦點，」龐智鋒說，反而在香港才是才能把他們推上國際。

對於拍前大眾對亞洲經濟衰退的疑慮，龐智鋒表示，日前舉辦的紐約20、21世紀藝術拍賣上，前10大高價拍品中有三件由亞洲藏家得標，日內瓦精品拍賣也有41%的成交額來自亞洲藏家。他也分享，本季44%拍品透過網路得標，與周杰倫攜手策展的千禧夜拍也有助於帶動新藏家的活躍。林家如更補充參與千禧夜拍有23%新藏家，其中40%為千禧藏家；周杰倫的積極參與，也促使佳士得持續構思如何能將拍賣做得更有趣。

以超越拍前預期2.6億港元收槌的天民樓專場拍賣，佳士得亞洲區主席程壽康（Kevin Ching）表示很滿意，「元青花是中國美學陶瓷工藝的里程碑，拍賣結果已經把元青花再次推到新高峰，必會帶來新的熱潮。」這次能成功，他除了肯定團隊的專業性，也認為長期耕耘與建立藏家的深厚情誼很重要。

今年經濟環境影響精品零售業表現衰退，但雅逸精品刷新年度紀錄，身兼雅逸精品部門主管的龐智鋒表示，首先必須釐清何謂「精品」：「雅逸精品的精品是有收藏價值的精品，跟零售店舖販售的精品是不同的。所謂可收藏的價值，不論是酒或是珠寶包包手表，要都可透過珍罕程度、品質、來歷、品項這四項標準評判，跟藝術品一樣。」這也是能歷久彌新的真正價值。

常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布， 81 x 130公分，1929年作，以約1.87億港元（約新台幣7.52億元）成交。圖／佳士得提供
常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布， 81 x 130公分，1929年作，以約1.87億港元（約新台幣7.52億元）成交。圖／佳士得提供
香港佳士得秋拍與流行音樂天王周杰倫合作的「千禧後晚間拍賣」，艾德里安格尼作品，以4,272萬5000港元（逾1.7億台幣）領銜成交。佳士得／提供
香港佳士得秋拍與流行音樂天王周杰倫合作的「千禧後晚間拍賣」，艾德里安格尼作品，以4,272萬5000港元（逾1.7億台幣）領銜成交。佳士得／提供
元 青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，總高44.7公分，估價2,000萬港元，成交價6,777萬5,000港元（約2.7億台幣）。圖／佳士得提供。
元 青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，總高44.7公分，估價2,000萬港元，成交價6,777萬5,000港元（約2.7億台幣）。圖／佳士得提供。
本季鐘錶拍賣最高價拍品為一極罕有及保存極好百達翡麗18K 紅金萬年曆計時腕表，配月相顯示及葡萄牙文曆法，型號 1518，第二期，1950年製，成交價1,973萬5,000港元（約7,900萬台幣）。圖／佳士得提供
本季鐘錶拍賣最高價拍品為一極罕有及保存極好百達翡麗18K 紅金萬年曆計時腕表，配月相顯示及葡萄牙文曆法，型號 1518，第二期，1950年製，成交價1,973萬5,000港元（約7,900萬台幣）。圖／佳士得提供
佳士得秋拍瑰麗珠寶領拍珍品為拍賣史上最碩大內部無瑕的濃彩粉紅鑽石「THE PINK SUPREME」，為一重達15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石，成交價8,387萬5,000港元（約3.37億台幣）。圖／佳士得提供
佳士得秋拍瑰麗珠寶領拍珍品為拍賣史上最碩大內部無瑕的濃彩粉紅鑽石「THE PINK SUPREME」，為一重達15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石，成交價8,387萬5,000港元（約3.37億台幣）。圖／佳士得提供
清雍正 青花釉裏紅雲海騰龍紋天球瓶 六字楷書款，成交價5,603萬5,000港元（約2.25億台幣）。記者孫曼／攝影
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草間彌生《花》，壓克力畫布，162 x 162公分，2014年作，以7,812萬5,000港元（逾3.1億台幣）刷新藝術家第二高價世界紀錄。圖／佳士得提供
草間彌生《花》，壓克力畫布，162 x 162公分，2014年作，以7,812萬5,000港元（逾3.1億台幣）刷新藝術家第二高價世界紀錄。圖／佳士得提供

佳士得 香港

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