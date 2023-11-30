把握最後一波周年慶 新光三越站前店首日吸6萬人搶貨

新光三越周年慶最後壓軸台北站前店今日開跑，適逢北台灣氣溫下滑天氣轉濕冷，加上是壓軸周年慶，價格挑戰最低價、廠商備貨也傾巢而出，化妝品3折起到家用品2折起，像是首日限定價、現省1萬多元的冬被，自然成為民眾搶購目標，百貨開門後瞬速被搶購一空，而其他款冬被也因價差大，吸引許多消費者詢問、入手。其他像是化妝品特惠組、熱門家電、保暖服飾大衣，都是民眾趁周年慶選購的目標。今年完成5成改裝的新光三越也呈現新氣象，估計首日可吸引超過6萬人次入店、預計可創造4億業績，周年慶18天業績目標為10.8億。

台北車站商圈，擁有最完整美妝品牌陣容當屬新光三越台北站前店，首日熱銷包括雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、Kiehl's金盞花等限量組迅速完售，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。因上妝需求變多、今年彩妝業績爆發，加上耶誕彩妝新品上市，成為今年業績黑馬。禦寒服飾、大衣全面下殺4折起整體業績成長近1成。天冷帶動冬被寢具買氣，除了皇室羽毛工房冬被首日下殺2.4折被搶光外，發燒話題石墨稀機能冬被款民眾詢問度高，像是Kinloch Anderson石墨烯冬被，開賣不久也搶購一空。

家電換新與新居成家需求，民眾趁周年慶優惠精打細算購物，新光三越會員還可搭配獨家首四日扣50點變500元活動現買現折。包括成家黃金三機：洗碗機、洗衣機、冰箱再推「買機送機」，開店一小時成交量較去年成長一成；消費者也看準喬山、OSIM按摩椅旗艦機種獨家推出3千元補貼金、功能性床墊名床5%回饋，都帶動銷售明顯提升。季節性及掃除環境家電也有高需求，除濕機、電暖器、清淨機預計首日進帳百台訂單。