天轉濕冷 新光三越站前店周年慶冬被現省1萬多民眾搶翻

新光三越台北站前店周年慶今日開跑，適逢今天起氣溫下滑、北台灣整日濕涼，新光三越每年周年慶首日爆低價的必搶冬被，像是原價1萬6800元的皇室羽絨冬被，首日價3999元，引起排隊人潮開店迅速被搶購。另外，石墨烯材質的冬被，也是高詢問度，像是京都西川羊毛石墨烯蓄熱冬被，原價1萬元，特價2980元。新光三越指出，因為是最後一波周年慶了，冬被、大衣等貨量都跟廠商追加、備貨很足，要讓消費者想買都買得到。

另外，首日搶手化妝品特惠組照例由兩大人氣王領銜，雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶一開店就賣光光。家電類「買機送機」的組合、iRobot掃地機器人都是賣得不錯的品項。新光三越預估，首日業績上看4億，周年慶18天預估創造10.8億。

迎接周年慶，台北站前店今年改裝幅度達5成，二樓至五樓以前都是女裝，現在二樓引進年輕流行服飾品牌，改裝完年輕客人明顯增加，25～35歲客人增加20％。5樓以前是熟齡女裝、內衣，現在引進西區獨家宜得利，在既有9樓寢具、10樓家電之外，補足居家小物件需求。

明年度新光三越台北站前店持續改裝，增加餐飲比例，目前大型餐廳僅有12樓的3家，改裝計畫為11樓至13樓都將引進餐廳，13樓預計整層朝大型吃到飽餐廳為招商項目，預計至少將再增加7家餐廳，主題餐廳達10家，目前朝明年第四季為方向。