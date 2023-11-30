2023全家便利商店「全明星鮮食風雲榜TOP 10」出爐！限時購買集章再送購物金

2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉！全家便利商店鮮食今年營收占比已突破3成，為邀請民眾一同品嘗百萬消費者都愛吃的明星級美味，挑選今年銷售排行TOP 50的熱銷鮮食，並於外包裝均印上「全家全明星」標示，便利消費者選購經典不敗的全明星美味鮮食；其中，銷售TOP 10排名依序為鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。

「全家全明星」鮮食共創下逾50億業績，觀察熱銷商品類可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」四大面向，並又以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。為感謝消費者支持，「全家」App即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，購買「全家全明星」商品任1款即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金（滿4章兌換10元購物金、滿8章兌換25元購物金，限購買「全家全明星」鮮食品項折抵使用，數量有限兌完為止）。

綜觀50款「全家全明星」商品，飯糰、手卷、堡類與沙拉類型的「便利輕食」商品數高達3成，尤以「金飯糰」最為熱銷，包含經典風味三角飯糰、份量具飽足感的大口飯糰與韓式大飯糰，全系列共8款登上熱銷排行榜；其中以經典不敗的鮪魚飯糰、劉里長雞肉飯飯糰、經典肉鬆飯糰最熱銷；大口飯糰因豐富飽足、方便帶著吃的特性，為外勤與學生族群偏好選購的特色商品，義式香草烤雞、法式蕈菇起司雞排及香腸燒肉雙拼3款更是美味首選。

另外，「全家全明星」品牌聯名商品數約占3成，近年「全家」透過品牌聯名換粉、產品共同開發兩大策略，結盟鼎泰豐、鮮乳坊、劉里長雞肉飯、開丼等知名品牌，讓消費者免排隊就能在「全家」品嘗排隊美食，更有多款鮮食成為「全家」定番長銷商品，如鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯不僅為鮮食風雲榜熱銷第5名，香辣醬雞肉炒麵與四川風味麻婆豆腐燴飯亦同時入選「全家全明星」商品，為品牌聯名鮮食系列銷售之最；uno pasta義大利麵亦受歡迎，如uno pasta與鮮乳坊聯名的「奶油培根義大利麵」、燒丼聯名「糖燻野郎熟成牛飯」、開丼聯名「壹號醬鹽蔥雞豚飯」，皆是必嘗美味主食。

除品牌聯名，人氣主食同步推薦金咖哩系列，經典暢銷款「甘口咖哩飯」、「濃辛咖哩飯」均為熱銷鮮食風雲榜前10名；「金咖哩甘口咖哩飯」使用日本直輸人氣品牌咖哩，以數種蔬果熬煮低溫熟成咖哩醬，搭配帶口感的雞腿肉，風味細緻多層次；「金咖哩濃辛咖哩飯」則以自製日式煉辣油與豬肉片完美比例搭配，辛辣開胃。

伴隨近年運動健身風潮，「全家」與運動營養師楊承樺聯名監製的「健康志向」系列健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒雙雙搶進「全家全明星」鮮食風雲榜前10名，顯示消費者健康飲食意識抬頭，訴求天然食材、均衡營養與熱量控制的「健康志向」鮮食，已成為運動健身族群的美味應援；此外，輕食類紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治與青檸烤雞握沙拉，小巧份量、富含蛋白質與膳食纖維，更是補充隨時元氣的最佳選擇。