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2023全家便利商店「全明星鮮食風雲榜TOP 10」出爐！限時購買集章再送購物金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，今年共創下逾50億業績；為邀請民眾一同品嘗百萬消費者都愛吃的明星級美味，挑選今年銷售排行TOP 50熱銷鮮食，於外包裝均印上「全家全明星」標示。圖／全家便利商店提供
2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，今年共創下逾50億業績；為邀請民眾一同品嘗百萬消費者都愛吃的明星級美味，挑選今年銷售排行TOP 50熱銷鮮食，於外包裝均印上「全家全明星」標示。圖／全家便利商店提供

2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉！全家便利商店鮮食今年營收占比已突破3成，為邀請民眾一同品嘗百萬消費者都愛吃的明星級美味，挑選今年銷售排行TOP 50的熱銷鮮食，並於外包裝均印上「全家全明星」標示，便利消費者選購經典不敗的全明星美味鮮食；其中，銷售TOP 10排名依序為鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。

「全家全明星」鮮食共創下逾50億業績，觀察熱銷商品類可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」四大面向，並又以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。為感謝消費者支持，「全家」App即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，購買「全家全明星」商品任1款即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金（滿4章兌換10元購物金、滿8章兌換25元購物金，限購買「全家全明星」鮮食品項折抵使用，數量有限兌完為止）。

綜觀50款「全家全明星」商品，飯糰、手卷、堡類與沙拉類型的「便利輕食」商品數高達3成，尤以「金飯糰」最為熱銷，包含經典風味三角飯糰、份量具飽足感的大口飯糰與韓式大飯糰，全系列共8款登上熱銷排行榜；其中以經典不敗的鮪魚飯糰、劉里長雞肉飯飯糰、經典肉鬆飯糰最熱銷；大口飯糰因豐富飽足、方便帶著吃的特性，為外勤與學生族群偏好選購的特色商品，義式香草烤雞、法式蕈菇起司雞排及香腸燒肉雙拼3款更是美味首選。

另外，「全家全明星」品牌聯名商品數約占3成，近年「全家」透過品牌聯名換粉、產品共同開發兩大策略，結盟鼎泰豐、鮮乳坊、劉里長雞肉飯、開丼等知名品牌，讓消費者免排隊就能在「全家」品嘗排隊美食，更有多款鮮食成為「全家」定番長銷商品，如鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯不僅為鮮食風雲榜熱銷第5名，香辣醬雞肉炒麵與四川風味麻婆豆腐燴飯亦同時入選「全家全明星」商品，為品牌聯名鮮食系列銷售之最；uno pasta義大利麵亦受歡迎，如uno pasta與鮮乳坊聯名的「奶油培根義大利麵」、燒丼聯名「糖燻野郎熟成牛飯」、開丼聯名「壹號醬鹽蔥雞豚飯」，皆是必嘗美味主食。

除品牌聯名，人氣主食同步推薦金咖哩系列，經典暢銷款「甘口咖哩飯」、「濃辛咖哩飯」均為熱銷鮮食風雲榜前10名；「金咖哩甘口咖哩飯」使用日本直輸人氣品牌咖哩，以數種蔬果熬煮低溫熟成咖哩醬，搭配帶口感的雞腿肉，風味細緻多層次；「金咖哩濃辛咖哩飯」則以自製日式煉辣油與豬肉片完美比例搭配，辛辣開胃。

伴隨近年運動健身風潮，「全家」與運動營養師楊承樺聯名監製的「健康志向」系列健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒雙雙搶進「全家全明星」鮮食風雲榜前10名，顯示消費者健康飲食意識抬頭，訴求天然食材、均衡營養與熱量控制的「健康志向」鮮食，已成為運動健身族群的美味應援；此外，輕食類紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治與青檸烤雞握沙拉，小巧份量、富含蛋白質與膳食纖維，更是補充隨時元氣的最佳選擇。

於此同時，「全家」鮮食亦成為家庭早、午餐首選，如烘焙商品「匠土司」的夾心土司及家庭號土司2大類共4款商品亦賣進「全家全明星」排行榜，草莓夾心土司、板巧克力夾心土司無論作為早餐、下午茶點心都是大小朋友美味又安心的首選；2款家庭號醇乳香土司、原味覺土司更同時取得Clean Label潔淨標章、碳足跡標籤雙證，為便利商店通路唯一的永續土司。

全家便利商店義大利麵「uno pasta」紅、白、青醬與清炒等經典風味款款入榜，濃郁白醬風味最暢銷；超高人氣的蕃茄肉醬、青醬炙烤雞及清炒海鮮3款義大利麵更是不可錯過的美味選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店義大利麵「uno pasta」紅、白、青醬與清炒等經典風味款款入榜，濃郁白醬風味最暢銷；超高人氣的蕃茄肉醬、青醬炙烤雞及清炒海鮮3款義大利麵更是不可錯過的美味選擇。圖／全家便利商店提供
「全家全明星」鮮食以「金飯糰」為銷售冠軍，其中經典不敗的鮪魚飯糰、劉里長雞肉飯飯糰、經典肉鬆飯糰最熱銷。圖／全家便利商店提供
「全家全明星」鮮食以「金飯糰」為銷售冠軍，其中經典不敗的鮪魚飯糰、劉里長雞肉飯飯糰、經典肉鬆飯糰最熱銷。圖／全家便利商店提供
綜觀50款「全家全明星」商品，飯糰、手卷、堡類與沙拉類型的「便利輕食」商品數高達3成，尤以「金飯糰」最為熱銷，包含經典風味三角飯糰、份量具飽足感的大口飯糰與韓式大飯糰，全系列共8款登上熱銷排行榜。圖／全家便利商店提供
綜觀50款「全家全明星」商品，飯糰、手卷、堡類與沙拉類型的「便利輕食」商品數高達3成，尤以「金飯糰」最為熱銷，包含經典風味三角飯糰、份量具飽足感的大口飯糰與韓式大飯糰，全系列共8款登上熱銷排行榜。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯不僅為鮮食風雲榜熱銷第5名，香辣醬雞肉炒麵與四川風味麻婆豆腐燴飯亦同時入選「全家全明星」商品，為品牌聯名鮮食系列銷售之最。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯不僅為鮮食風雲榜熱銷第5名，香辣醬雞肉炒麵與四川風味麻婆豆腐燴飯亦同時入選「全家全明星」商品，為品牌聯名鮮食系列銷售之最。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與運動營養師楊承樺聯名監製的「健康志向」系列健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒雙雙搶進「全家全明星」鮮食風雲榜前10名。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與運動營養師楊承樺聯名監製的「健康志向」系列健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒雙雙搶進「全家全明星」鮮食風雲榜前10名。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鮮食成為家庭早、午餐首選，如烘焙商品「匠土司」的夾心土司及家庭號土司2大類共4款商品亦賣進「全家全明星」排行榜。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鮮食成為家庭早、午餐首選，如烘焙商品「匠土司」的夾心土司及家庭號土司2大類共4款商品亦賣進「全家全明星」排行榜。圖／全家便利商店提供
「全家全明星」鮮食風雲榜銷售TOP 10排名，依序為鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。圖／全家便利商店提供
「全家全明星」鮮食風雲榜銷售TOP 10排名，依序為鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。圖／全家便利商店提供

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