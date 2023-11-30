「500趴2023」三天共25組音樂人 37家品牌市集聯手「翻轉日常．質感共創」

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2023」邁入第四屆，將於12月1日至3日於台北101水舞廣場盛大舉辦，本次邀來更多人氣歌手演唱與冠軍品牌出攤，聯手呼應「翻轉日常．質感共創」的活動主題，持續樹立500趴的獨特風格和無可取代性。活動現場也將於「500輯」攤位上販售2023整年度精彩期數，每份10期不同主題，售價100元；同時限量販售本年度最新出刊、多數書店皆已完售的5ooMook，提供最後收藏的難得機會。

金曲唱將、大勢樂團精銳盡出

堪稱「500輯之友」的金曲歌后艾怡良再度於500趴亮相，預計於12月3日周日晚間五點登台。今年她對歌單格外苦惱，想選唱平常鮮少公開演出的歌曲，或是捨棄抒情歌，安排一系列充滿節奏感的作品，「現在好掙扎，讓我再好好想一想。」而金曲歌王許富凱則透露當天會有和其他歌手feat的橋段。將擔綱500趴12月3日周日壓軸卡司的則是國民歌王韋禮安，他笑說：「一定會準備大家都想聽到的歌曲。」

金曲歌后艾怡良將再次來到500趴現場演唱。（圖／天地合娛樂製作有限公司提供） 韋禮安將擔任500趴12月3日周日演唱壓軸。圖／台灣索尼音樂提供

寫下樂壇紀錄的現象級樂團告五人，是每年500趴的固定超級嘉賓，今年將擔任12月1日周五的壓軸嘉賓，他們笑說：「每年到了年末就很期待500趴的演出，我們將帶著今年一路走來的累積，帶來不同以往的表演！」搖滾樂團八三夭首度參與500趴，將負責12月2日周六的壓軸演出，表示當天是他們繼「顛倒世界」高雄巨蛋演唱會之後，在台灣第一場大型演出，將會準備一系列的經典金曲。

八三夭將擔綱12月2日周六壓軸演出。圖／八三夭提供

而從人氣選秀節目「原子少年」出身的Ozone、U:NUS、FEniX、呂植宇和「范范」范庭瑜都將到場表演。三天活動將集結共25組音樂人接力演唱，為樂迷帶來最享受的Live現場。

Ozone出身現象級選秀節目「原子少年」，將擔任500趴2023首日開場演唱嘉賓。圖／台灣索尼音樂提供 同樣出身「原子少年」節目的U:NUS擁有大批粉絲。圖／滾石國際音樂股份有限公司提供 FEniX擁有許多歌迷，也將來到500趴2023現場展現魅力。圖／踢帕娛樂提供

江振誠領軍RAW再創高峰、陳嵐舒跨界攜手週末炸雞俱樂部

國際名廚江振誠四度領銜RAW來到500趴2023現場。圖／吳致碩攝影

由國際名廚江振誠領軍的星級餐廳「RAW」，自500趴創立以來未曾缺席，今年為活動獨家打造「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合。今年已是RAW第五度舉辦年底定番活動「青森週」，而這次500趴的餐點就連在RAW也吃不到，因為這並不是餐廳今年的青森週菜色，而是江振誠為500趴粉絲們打造的專屬澎湃庶民美味。

國際名廚江振誠為今年500趴獨家打造「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合。圖／吳致碩攝影

而當亞洲最佳女主廚陳嵐舒遇上「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester，會產生什麼樣的火花？這不但是週末炸雞俱樂部睽違一年後再度回到500趴現場，更是陳嵐舒以gubami Social首度出攤。兩方獨家跨界攜手，獻上只有活動現場才吃得到的「500怪怪雞」，與連續兩年蟬聯「500盤」的「松露臭豆腐蝦多士」組合。

「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒以gubami Social首度出攤和週末炸雞俱樂部獨家跨界，推出「500怪怪雞」與連續兩年蟬聯「500盤」的「松露臭豆腐蝦多士」組合。圖／沈昱嘉攝影

一線品牌打造舌尖上的美好饗宴

「鄒記食鋪」將帶來方便在市集享用的薺菜蒸餃與牛奶銀耳湯。（圖／鄒記食舖提供）

連續三屆入選500盤、有最難預訂私廚稱號的「鄒記食鋪」，首次出攤獻給500趴，將帶來方便在市集享用的薺菜蒸餃與牛奶銀耳湯。同樣訂位困難的台中無菜單料理「飛花落院」也首度以市集攤位形式現身500趴，將帶來500盤單一菜色盤數最高的旬味釜飯「鹹豬肉茶泡飯」，及日本G7高峰會主廚客座帶來靈感而發想的「淺草脆麵明蝦堡」。

台中無菜單料理「飛花落院」將帶來500盤單一菜色盤數最高的旬味釜飯「鹹豬肉茶泡飯」。圖／飛花落院提供

經典台菜餐廳「山海樓」是米其林常勝軍，近年更屢獲500盤肯定。今年在500趴特別推出台味十足的大腸包小腸，還會供應選用南杏及花生磨製熬煮而成的杏仁茶，還有與台風造酒合作釀製、獨家限定的「山蘊 柚花烏龍茶啤酒」。

500趴現場將販售山海樓與台風造酒合作釀製的「山蘊柚花烏龍茶啤酒」。圖／山海樓提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而由「采采食茶」延伸出的法式Fine Dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」亦將於今年500趴設立攤位，主打款「蔥燒海參飯」，以經典小吃「滷肉飯」為發想，以海參代替滷肉飯裡豬肉呈現的膠質感，搭配大量高湯、青蔥和台南的醬油慢燉，呈現海參與蔥燒的濃郁香氣。

「CHA CHA THÉ CUISINE」於本屆500趴的主打餐點「蔥燒海參飯」。圖／CHA CHA THÉ CUISINE提供

台灣風格餐飲齊聚

台北晶華酒店今年與日本的北海道名店「奧芝商店」共同推出限定套餐。圖／台北晶華酒店提供

年年參與500趴盛事的「台北晶華酒店」，本次與以蝦味湯咖哩風靡全日本的北海道名店「奧芝商店」共同推出限定套餐，以使用2000隻甜蝦頭與十數種香料熬製而成的蝦味咖哩湯頭，搭配嚴選龍蝦與和牛漢堡排，提供兩款頂級海陸主食選擇。而「台北君悅酒店」去年在500趴現場銷售供不應求「寶食九宮格」將2.0升級再現、並首度出攤銷售「超擬真甜點」精緻牛排甜點餐盒、2023台北國際牛肉麵節獲獎肯定「紅燒牛腱涼麵」，還有熱賣甜點商品「野花蜂蜜吐司＋冰淇淋」。睽違一年再度到場的「糯夫米糕」、嘉義之光「林聰明沙鍋魚頭」則將在現場重現招牌人氣小吃。

糯夫米糕把招牌「香菇肉燥米糕」帶至500趴現場。圖／糯夫米糕提供

而500趴2023現場也有各式飲品任君選擇，包含世界冠軍「Simple Kaffa興波咖啡」、人氣酒吧與精釀啤酒品牌如「unDer lab」、「A2H」、「Pawn Bar 當吧」和「UGLY HALF BEER 酉鬼啤酒」都將出攤，要帶給大家最迷人的微醺體驗。

500趴2023演唱卡司時間表 12/1（五） 19:00 Ozone 19:30 徐暐翔 19:50 Angie安吉 20:10 晨悠 21:15 告五人 12/2（六） 14:00 何美 14:30 同理 15:00 血肉果汁機 15:30 許富凱 16:00 Shawn尚融 16:30 林亭翰 17:00 范范 范庭瑜 17:30 林逸欣 18:00 黃偉晉 19:00 呂植宇＋FEniX 20:00 八三夭 12/3（日） 13:30 阿布絲 14:00 U:NUS 14:30 葛西瓦 15:00 柔米 15:30 李佳歡 16:00 林頤原 16:30 小樂 吳思賢 17:00 艾怡良 17:30 韋禮安 節目表資訊僅供參考，以500趴現場實際演出為準

●更多資訊請上：「500趴 2023」官網、500輯 官方FB查詢

500趴 2023 活動日期：2023/12/1（五）－12/3（日） 活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 活動地點：台北101水舞廣場 主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 共同協辦｜Uber Eats、Uber 合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行 贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康