霜淇淋買1送1、壽司免費升級1+1！「爭鮮PLUS」開新店

除了原有迴轉台，還增加「直送列車」的升級版爭鮮「爭鮮PLUS」，將於12月1日於捷運善導寺週邊開設台北市首間門市。為慶祝新店開幕，限時推出「抹茶霜淇淋買1送1」、「北海道厚鮮干貝1+1加量」等一系列優惠。

即將開幕的「爭鮮PLUS善導寺店」採用升級版全新店裝，以簡約、俐落的色塊堆疊，加入隱含台味文化的磁磚元素，打造活潑的用餐空間，新增的「列車直送」送餐軌道，也成為最大的特色差異。除了爭鮮的經典壽司外，店內還加入烤炸物、麵食、甜點飲品等多元餐點，包括有豚骨叉燒拉麵、雙味炙烤雞肉串、酥炸魷米花、香濃焗烤馬鈴薯、起士棉花糖銅鑼燒、果漾鬆餅聖代、冰淇淋紅茶等。另外還有極鮮8品、海陸火焰卷、炙燒鮭三味等爭鮮PLUS限定的盛合壽司系列。