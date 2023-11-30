霜淇淋買1送1、壽司免費升級1+1！「爭鮮PLUS」開新店
除了原有迴轉台，還增加「直送列車」的升級版爭鮮「爭鮮PLUS」，將於12月1日於捷運善導寺週邊開設台北市首間門市。為慶祝新店開幕，限時推出「抹茶霜淇淋買1送1」、「北海道厚鮮干貝1+1加量」等一系列優惠。
即將開幕的「爭鮮PLUS善導寺店」採用升級版全新店裝，以簡約、俐落的色塊堆疊，加入隱含台味文化的磁磚元素，打造活潑的用餐空間，新增的「列車直送」送餐軌道，也成為最大的特色差異。除了爭鮮的經典壽司外，店內還加入烤炸物、麵食、甜點飲品等多元餐點，包括有豚骨叉燒拉麵、雙味炙烤雞肉串、酥炸魷米花、香濃焗烤馬鈴薯、起士棉花糖銅鑼燒、果漾鬆餅聖代、冰淇淋紅茶等。另外還有極鮮8品、海陸火焰卷、炙燒鮭三味等爭鮮PLUS限定的盛合壽司系列。
為慶祝新店開幕，12月1日至12月3日期間，「鮭貝蝦三味」原價100元，內用優惠價80元，內用單筆消費滿300元且GOOGLE評論，即可參與開幕限定抽獎活動1次。另外12月4日至12月10日「抹茶霜淇淋買1送1」；12月11日至12月17日「酥炸魷米花」原價60元，優惠價40元；12月18日至12月24日，「燒炙起士蝦」1+1加量，原價80元，優惠40元；12月25日至12月31日，「北海道厚鮮干貝」1+1加量，原價120元，優惠60元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言