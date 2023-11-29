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這支必收！全世界只有台灣有 汀士頓蛻變系列第3版登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
汀士頓蛻變系列第3版「THE TEITH 蘊育者」，全世界只有在台灣才買得到。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
汀士頓蛻變系列第3版「THE TEITH 蘊育者」，全世界只有在台灣才買得到。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭威士忌汀士頓自2022年起推出全新蛻變系列「TRANSFORMATION SERIES」，預定發行5版，全世界只有在台灣才買得到。今年適逢汀士頓所屬集團英商帝仕德正式更名為希威仕（CVH Spirits），酒廠特別限量推出蛻變系列第三版「THE TEITH 蘊育者」，全台僅3354瓶，建議售價3,300元。

蛻變系列「TRANSFORMATION SERIES」堪稱威士忌三桶融合工藝的先驅者，從第一版「PIONEER先驅者」、第二版「DISCOVERY探索者」，到隨著首席調酒師Julieann Fernandez首次來台一同亮相的第三版「THE TEITH 蘊育者」，均是挑選不同的三種橡木桶熟成的原酒精心勾兌調和而成的新創酒款。

「THE TEITH 蘊育者」使用了能夠賦予威士忌豐富層次與繽紛香氣的波本桶，帶來清新的柑橘與香草氣息；加上台灣酒迷最喜愛，甜美馥郁Oloroso雪莉桶，為整體增添更豐富多元的層次感；最後的重頭戲是特選的珍稀Fino雪莉桶，給予酒液奔放芬芳的花果香氣。首席調酒師Julieann Fernandez使用經過這三種橡木桶熟成13年以上的優質原酒，經多次嘗試勾兌調和後，找出最佳風味黃金比例才成就出這款佳釀。

「THE TEITH 蘊育者」洋溢深色莓果、核桃、黑糖、太妃軟糖及一些新鮮松木的氣息，口感輕柔絲滑。有著金橘、荔枝的風味，以及太妃糖的甜美，尾韻帶有溫和的辛香料風味，以及悠長的果乾、蜜餞餘韻。

「『THE TEITH 蘊育者』以賦予汀士頓生命之水的泰斯河The Teith為創作理念，來自國家保育區的泰斯河，不僅是釀製汀士頓威士忌的水源，更提供汀士頓酒廠自給自足的電力，成為環境友善的威士忌酒廠之一。」英商希威仕行銷總監邵文美表示：「汀士頓被賦予的自然人文環境，加上具有先驅者遠見的創辦人，造就了汀士頓得天獨厚的優勢與特殊之處，無疑成為蘇格蘭威士忌中以經典融合創新的代表品牌之一。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「汀士頓蛻變系列EDITION#3蘊育者」酒精度52.9%，建議售價3,300元。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「汀士頓蛻變系列EDITION#3蘊育者」酒精度52.9%，建議售價3,300元。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英商希威仕行銷總監邵文美。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英商希威仕行銷總監邵文美。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
汀士頓酒廠是環境友善的威士忌酒廠之一。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
汀士頓酒廠是環境友善的威士忌酒廠之一。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首次來台的汀士頓首席調酒師Julieann Fernandez。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首次來台的汀士頓首席調酒師Julieann Fernandez。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 售價

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