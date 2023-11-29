彩鑽領銜佳士得秋拍創佳績 「有錢也買不到」的最希罕

佳士得（Christie;s）香港秋季珠寶及翡翠首飾現場拍賣於11月27日圓滿收槌，以4億9,139萬5,000港元總成交額創下珠寶部自2017年來秋季拍賣的次佳成績，金額成交率超過90%，在不景氣的經濟環境中表現亮眼。拍賣領銜拍品為「The Pink Supreme」15.48克拉的濃彩粉紅內部無瑕Type IIa鑽石戒指，成交價高達8,387萬5,000港元。珠寶部門專家許仁瑋（Ronny Hsu）於拍後接受聯合報專訪坦言，「尤其今年整個大環境不是那麼好，其他拍賣行的成交率也不高，我們在拍之前也是有點擔心，沒想到成績超過預期很多！」

雖然整體經濟環境不穩定，但亞洲市場來說對最頂級的珠寶需求一直非常熱絡，許仁瑋透露，不僅這次香港秋拍的彩鑽拍賣創下佳績，佳士得剛在日內瓦拍完的史上最大豔彩藍鑽也是亞洲藏家購得。「我們這次封面的15.48克拉粉鑽，雖然是豔彩不是濃彩，但淨度達內部無瑕，也是非常受到歡迎，畢竟是拍賣場上第一個出現最大的濃彩粉鑽IF淨度，」許仁瑋說，彩鑽和白鑽的收藏族群大多重疊，白鑽以大克拉最受歡迎，彩鑽就看顏色，不論是豔彩的粉鑽或藍鑽，或是濃彩但克拉數夠大都很受藏家青睞。」

彩鑽之外，亞洲人喜愛的翡翠這次成交率也非常好，22件中只有3件流拍，「其實如果東西是好的、價格是對的，還是很受藏家喜愛，」他說，「台灣藏家這次的參與也很踴躍，各類別也都有參與競投，不管是鑽石、彩鑽、或翡翠。頂級的紅、藍、綠彩寶特別受台灣藏家喜愛。」

他也留意到這次骨董珠寶的成績特別出色，「這次有個40克拉戈爾康達（Golconda）鑽石，即使在拍賣場上也非常少見，因為戈爾康達是地球上第一個被開採出來、最古老的礦區，都是給供給印度或是歐洲皇室使用的，歷史非常悠久，但因為礦少很快就絕礦，所以市面上流通的非常少。戈爾康達最大特色就是純淨度非常好，透光度有別一般鑽石，客人了解他買的是一段古老的歷史，不是一般市面上看得到那種現代切割的白鑽。」