快訊

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

8人生死未卜！美軍魚鷹機墜日外海 發現疑似殘骸及3名機組員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩鑽領銜佳士得秋拍創佳績 「有錢也買不到」的最希罕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得秋拍瑰麗珠寶領拍珍品為拍賣史上最碩大內部無瑕的濃彩粉紅鑽石「THE PINK SUPREME」，為一重達15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石，成交價8,387萬5,000港元。圖／佳士得提供
佳士得秋拍瑰麗珠寶領拍珍品為拍賣史上最碩大內部無瑕的濃彩粉紅鑽石「THE PINK SUPREME」，為一重達15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石，成交價8,387萬5,000港元。圖／佳士得提供

佳士得（Christie;s）香港秋季珠寶及翡翠首飾現場拍賣於11月27日圓滿收槌，以4億9,139萬5,000港元總成交額創下珠寶部自2017年來秋季拍賣的次佳成績，金額成交率超過90%，在不景氣的經濟環境中表現亮眼。拍賣領銜拍品為「The Pink Supreme」15.48克拉的濃彩粉紅內部無瑕Type IIa鑽石戒指，成交價高達8,387萬5,000港元。珠寶部門專家許仁瑋（Ronny Hsu）於拍後接受聯合報專訪坦言，「尤其今年整個大環境不是那麼好，其他拍賣行的成交率也不高，我們在拍之前也是有點擔心，沒想到成績超過預期很多！」

雖然整體經濟環境不穩定，但亞洲市場來說對最頂級的珠寶需求一直非常熱絡，許仁瑋透露，不僅這次香港秋拍的彩鑽拍賣創下佳績，佳士得剛在日內瓦拍完的史上最大豔彩藍鑽也是亞洲藏家購得。「我們這次封面的15.48克拉粉鑽，雖然是豔彩不是濃彩，但淨度達內部無瑕，也是非常受到歡迎，畢竟是拍賣場上第一個出現最大的濃彩粉鑽IF淨度，」許仁瑋說，彩鑽和白鑽的收藏族群大多重疊，白鑽以大克拉最受歡迎，彩鑽就看顏色，不論是豔彩的粉鑽或藍鑽，或是濃彩但克拉數夠大都很受藏家青睞。」

彩鑽之外，亞洲人喜愛的翡翠這次成交率也非常好，22件中只有3件流拍，「其實如果東西是好的、價格是對的，還是很受藏家喜愛，」他說，「台灣藏家這次的參與也很踴躍，各類別也都有參與競投，不管是鑽石、彩鑽、或翡翠。頂級的紅、藍、綠彩寶特別受台灣藏家喜愛。」

他也留意到這次骨董珠寶的成績特別出色，「這次有個40克拉戈爾康達（Golconda）鑽石，即使在拍賣場上也非常少見，因為戈爾康達是地球上第一個被開採出來、最古老的礦區，都是給供給印度或是歐洲皇室使用的，歷史非常悠久，但因為礦少很快就絕礦，所以市面上流通的非常少。戈爾康達最大特色就是純淨度非常好，透光度有別一般鑽石，客人了解他買的是一段古老的歷史，不是一般市面上看得到那種現代切割的白鑽。」

許仁瑋觀察，「現在有愈來愈多的趨勢客人喜歡骨董珠寶，不論年輕、資深、在台灣、中國或歐洲，這趨勢有愈來愈明顯。像這次也有很多骨董珠寶也賣得非常好，例如有件差不多40、50年代的TIFFANY的海水藍寶項鍊，從20幾萬叫價到快200萬，以將近十倍的價格成交，對客人來說，那樣款式的設計現在已經絕版了，可遇不可求，有錢也不一定買得到！」

天然翡翠蛋面吊墜，成交價1,247萬5,000港元。圖／佳士得提供
天然翡翠蛋面吊墜，成交價1,247萬5,000港元。圖／佳士得提供
40.05克拉梨形D/IF Type IIa戈爾康達鑽石吊墜項鍊，成交價3,607萬港元。圖／佳士得提供
40.05克拉梨形D/IF Type IIa戈爾康達鑽石吊墜項鍊，成交價3,607萬港元。圖／佳士得提供
佳士得珠寶部門專家許仁瑋。圖／佳士得提供
佳士得珠寶部門專家許仁瑋。圖／佳士得提供
3.51克拉梨形艷彩藍色VS2鑽石，成交價5,022萬7,000港元。圖／佳士得提供
3.51克拉梨形艷彩藍色VS2鑽石，成交價5,022萬7,000港元。圖／佳士得提供

珠寶 鑽石 佳士得

延伸閱讀

佳士得鐘表逆勢刷新年度拍賣紀錄！靠全球團隊緊密合作

板新北倉2.4萬噸清水池啟用 新北三鶯共飲翡翠水達標

1個裸女8個億！ 常玉「花毯上的側臥裸女」8億成交

佳士得藝術晚拍熱烈傳佳績 常玉領拍、草間彌生很搶手

相關新聞

寶成蔡其建父子拚觀光 世界百大城市開茶文化精品店

製鞋龍頭寶成集團前董座蔡其建與長子蔡明倫所創立的寶元紀集團，繼去年在溪頭開行館、台北開高檔法式餐廳後，今天正式宣告進軍國...

2人同行1人免費！「豆腐鍋＋30種韓食吃到飽」498元

想要大吃韓式料理又不想花大錢嗎？來自韓國的「江陵阿嬤（강릉할매）」自12月1日正式插旗台北西門町商圈，主打無限供應的韓式...

彩鑽領銜佳士得秋拍創佳績 「有錢也買不到」的最希罕

佳士得（Christie;s）香港秋季珠寶及翡翠首飾現場拍賣於11月27日圓滿收槌，以4億9,139萬5,000港元總成...

全家便利商店新推「百香軟Q酷繽沙」搭火鍋最對味！即興開鍋指定商品限時任選3件88折

冬季吃鍋就是要搭口感沁涼的冰品，全家便利商店超人氣商品酷繽沙又推出新口味，全新的「百香軟Q酷繽沙」採用微酸清甜的厄瓜多爾...

佳士得鐘表逆勢刷新年度拍賣紀錄！靠全球團隊緊密合作

佳士得（Christie's）香港秋季拍賣仍在進行中，其中包括瑰麗珠寶、精緻名表、包包及名酒等在內的雅逸精品系列拍賣已經...

「CookieRun薑餅人」現身內湖昇恆昌 20處打卡點迎耶誕

迎接耶誕季，昇恆昌內湖旗艦店12月1日起至明年1月24日攜手「CookieRun薑餅人」打造夢幻雪景薑餅屋村莊，全棟超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。