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全台最大無印良品、唐吉訶德都在這 高雄大立能翻轉商圈嗎？

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
高雄大立百貨轉型，進駐多家日系品牌大型旗艦店。圖／大立百貨提供
高雄大立百貨轉型，進駐多家日系品牌大型旗艦店。圖／大立百貨提供

1984年開業座落高雄市五福、漢神、新崛江三大商圈內的大立百貨，歷經90年代的大立伊勢丹百貨時代，為高雄首家日系百貨，爾後又打出以精品為定位的大立精品，但隨著高雄百貨商場愈開愈多加上商圈轉移，主力客源流失，精品接連撤出。如今，這座高雄老字號百貨再度轉型，繼引進客美多咖啡、TSUTAYABOOKSTORE蔦屋書店後，今年12月5日將開出全台最大781坪的MUJI無印良品旗艦店，緊接著12月7日全台最大、1200坪的DON DON DONKI唐吉訶德也將緊接著盛大開幕，同時也是高雄首家唐吉訶德，打出以「日系大型旗艦店」為主要號召與定位。

大統百貨、大立百貨，是高雄人對百貨的第一印象，但在其他百貨陸續搶進高雄，並開出大型商場，導致傳統百貨客源流失，高雄百貨版圖重心先是轉移三多商圈、後又以北高雄為主戰場後，大統百貨（現為大統百貨五福店）所在的新崛江商圈、大立百貨所在的五福商圈被視為是傳統商圈，整體商圈缺乏新活力，也無法吸引年輕世代造訪，在沒找到突破立足點時，只能逐漸淡出高雄人選擇消費玩樂的視野。

百貨裡竟開出1200坪的唐吉訶德，這幾乎是其他百貨同業不會給出的空間條件。但大立百貨母公司大統集團，本身就有雄厚的土地資產本錢，除了是高雄大地主，在漢神、漢神巨蛋崛起前也曾是百貨南霸天。既然拚招商拚不過其他精品定位、大型購物中心定位，以及有集團優勢的百貨商場，大立百貨這步棋，不如就釋出大面積誘因，吸引有品牌力的廠商進駐，至少可望活化既有百貨與商圈，也可更輕鬆當個包租公。

但日圓貶值，國人競相赴日旅遊，在日本購物只要花以往幾分之一的價格大買特買，像是以平價為定位的唐吉訶德全台最大店，是否能禁得起國人的價格衡量，在開幕蜜月期後，是否能讓國人持續掏出錢買，也是一大挑戰。

今年高雄大立大舉引進日系品牌，除了有TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店進駐、即將開幕的全台最大無印良品、唐吉訶德外，還有數家日系餐廳：日本山崎麵包新創複合式品牌「SAISON du SOLEIL太陽的季節」、「WIRED CHAYA茶屋」、日式料理「春夏冬日本家庭料理」，以及日本連鎖咖啡廳「Komeda's Coffee客美多」等，12月將再開幕經典日式定食餐廳「日本橋浜町食事処」，以新姿態出發的大立百貨，可說是日系品牌大本營。

此外，高雄大立還有in89豪華影城，除了瞄準日系品牌，高雄大立也有多家特色異國餐飲品牌，如坐擁大立最美窗景的泰式料理「大城老船麵」、義式料理「帕狄尼諾Padrino」，還有即將於12月開幕的韓式料理「金宗家」。今年也引進多家服飾新櫃，頂樓的空中樂園更是這家在地百貨的獨特招牌，保留給高雄人的回憶。

高雄大立內的in89豪華影城。圖／大立百貨提供
高雄大立內的in89豪華影城。圖／大立百貨提供
高雄大立獨特的高樓層大型空中樂園。圖／大立百貨提供
高雄大立獨特的高樓層大型空中樂園。圖／大立百貨提供
TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店。圖／大立百貨提供
TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店。圖／大立百貨提供

品牌 日本 唐吉訶德

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