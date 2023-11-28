快訊

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

黴漿菌是學童常見的致病菌 疾管署晚間發聲：「入侵校園」一詞實在過頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逛街同時狂拍美照 北中南Outlet耶誕美景製造冬日回憶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
北中南Outlet紛紛點亮2023耶誕主題裝置。圖／各業者提供
北中南Outlet紛紛點亮2023耶誕主題裝置。圖／各業者提供

訴求適合全家人逛街出遊的大型Outlet，節慶氣氛營造自然重要，桃園華泰名品城、三井Outlet北中南三店，以及高雄SKM Park Outlets紛紛點亮耶誕裝置，讓購物行程更有樂趣。

華泰名品城「U.G.L.Y CHRISTMAS」

為了慶祝大家挺過疫情，華泰名品城園區特別以「U Got a Lucky Year」的祝福寓意，推出「U.G.L.Y CHRISTMAS」耶誕檔期，並再現90年代耶誕喜劇電影「小鬼當家」淘氣、玩趣的經典耶誕氛圍。包括一期廣場有「耶誕老公公的驚喜車庫」彷彿穿越「小鬼當家」經典場景。二期廣場的「巨型幸運耶誕樹」搭配垂墜放射狀的璀璨燈海，耶誕樹前後還有大型馬蹄鐵拱門合影。三期則有「耶誕老公公的禮物製造所」每一處都可以讓民眾發揮創意互動拍照。此外，還有綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」串連耶誕村，近百萬盞燈泡伴隨飄落的白雪泡泡，點亮耶誕季的溫暖氣息。

不用等周年慶，華泰名品城眾多Outlet品牌也特別適合為自己或親友挑禮物，像是Pandora、SWAROVSKI推出4.5折至5折的串飾、耳環配件，也相當適合作為出席年終聚會、派對的閃亮飾品點綴。

已是第八年舉辦的「露天飄雪耶誕市集」，今年網羅41家人氣品牌，從耶誕應景美食、異國料理、佳節禮盒到香氛美妝都有，還有各式適合交換禮物的可愛小物，讓民眾可以悠閒的從一期至三期邊吃邊逛。

三井OUTLET＋LaLaport 迪士尼100周年主題造景

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南與Mitsui Shopping Park LaLaport台中即日起至2024年2月29日期間，以迪士尼經典人物為主角，打造迪士尼100周年主題燈飾造景，分別以「萌趣」、「經典」、「百年慶典」、「科技未來」規畫4大主題，搭配4顆獨具特色的「迪士尼100主題聖誕樹」，全台共25座大型打卡裝置，分布於北中南4家據點。無論是Q版迪士尼和皮克斯角色或是漫威、星際大戰系列，都可以滿足不同世代迪士尼粉絲的喜好。

同時，1月7日前還有「迪士尼100周年主題快閃店」，全台共集結近500款商品，並推出2款限定福袋，活動期間於快閃店內單筆消費滿699元再贈「Disney100主題造型紙膠帶」，完成各設施指定任務，還可免費兌換限量迪士尼主題貼紙與生活好物。

SKM Park Outlets高雄草衙打造夢幻森林村

SKM Park Outlets高雄草衙精心設計7大夢幻耶誕拍照點，本次雙主角為戶外ㄏ，每到整點時音樂盒都會隨著音樂轉動中飄下浪漫雪花；還有室內「森林耶誕樹」為兩大亮點，鈴鹿賽道樂園周圍還有一群可愛麋鹿在夜間閃耀著。

SKM Park Outlets針對會員推出耶誕專屬優惠，12/8-12/25全館消費累計滿1萬2000元即可兌換心願音樂盒，扣skm points 100點可兌換鈴鹿賽道樂園100元卡丁車抵用金。12/25前與音樂盒耶誕樹合影紀念打卡＋不限金額發票即可獲得「耶誕夢想明信片」一張，扣skm points 10點或消費滿1000元即可免費寄送。12/3當天15點穿著耶誕老人裝可享鈴鹿賽道樂園全日暢遊票券199元，還有酷奇拉家族12/16至12/24每周末13點半及15點在中央廣場進行的耶誕限定表演見面會。

華泰名品城一期廣場打造「耶誕老公公的驚喜車庫」。圖／華泰名品城提供
華泰名品城一期廣場打造「耶誕老公公的驚喜車庫」。圖／華泰名品城提供
華泰名品城二期廣場的「巨型幸運耶誕樹」。圖／華泰名品城提供
華泰名品城二期廣場的「巨型幸運耶誕樹」。圖／華泰名品城提供
華泰名品城三期「耶誕老公公的禮物製造所」。圖／華泰名品城提供
華泰名品城三期「耶誕老公公的禮物製造所」。圖／華泰名品城提供
MITSUI OUTLET PARK台中港迪士尼主題燈飾造景「英雄集結」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港迪士尼主題燈飾造景「英雄集結」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口「迪士尼100周年主題耶誕樹」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口「迪士尼100周年主題耶誕樹」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台南「絢夢之塔」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台南「絢夢之塔」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
高雄SKM Park Outlets戶外大型音樂盒耶誕樹。圖／SKM Park Outlets提供
高雄SKM Park Outlets戶外大型音樂盒耶誕樹。圖／SKM Park Outlets提供
高雄SKM Park Outlets星光廊道。圖／SKM Park Outlets提供
高雄SKM Park Outlets星光廊道。圖／SKM Park Outlets提供
高雄SKM Park Outlets室內「森林耶誕樹」。圖／SKM Park Outlets提供
高雄SKM Park Outlets室內「森林耶誕樹」。圖／SKM Park Outlets提供

華泰名品城 快閃 LaLaport

延伸閱讀

今年營收朝120億邁進！華泰名品城鎖定南部展店 其中「這點」最關鍵

二手玩具童書棄之可惜 陳冠廷號召募集耶誕傳愛育幼院

白宮迎耶誕 打造魔力、奇蹟與歡樂的童話世界

新北耶誕城都「人工燈泡」在High啥？ 她吐露去5年感觸：滿滿幸福感

相關新聞

今年營收朝120億邁進！華泰名品城鎖定南部展店 其中「這點」最關鍵

全台最大美式Outlet桃園華泰名品城，挺過疫情挑戰後，去年營業額來到103億（含稅）站上百億俱樂部，今年因東南亞國際旅...

逛街同時狂拍美照 北中南Outlet耶誕美景製造冬日回憶

訴求適合全家人逛街出遊的大型Outlet，節慶氣氛營造自然重要，桃園華泰名品城、三井Outlet北中南三店，以及高雄SK...

法國馬卡龍「PIERRE HERMÉ」快閃登台！吃得到12口味

知名法國甜點「PIERRE HERMÉ」來了！以「馬卡龍」為明星商品的「PIERRE HERMÉ」，自即日起至12月25...

全台最大無印良品在高雄！下周開幕必搶8物曝光 這些商品大立獨家販售

全台最大間的MUJI無印良品旗艦店，將在12月5日於高雄大立開幕，搶先曝光大立旗艦店中，獨家販售或領先上市的8款系列商品...

用最溫柔方式接住你！lululemon首度推出貼身內搭 專注感受屬於自己的時間

向來以高級瑜伽運動裝著稱的lululemon終於踏入了內著市場，以時尚剪裁搭配柔軟的布料，形塑出身形與肌膚完美貼合樣貌，...

全家便利商店串聯最大保險電商易安網！24小時掃碼投保免等待

為提供消費者更多元、便利的生活服務，全家便利商店宣布11月29日起串聯台灣最大保險電商「易安網」，消費者只要至全台4,2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。