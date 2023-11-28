逛街同時狂拍美照 北中南Outlet耶誕美景製造冬日回憶

訴求適合全家人逛街出遊的大型Outlet，節慶氣氛營造自然重要，桃園華泰名品城、三井Outlet北中南三店，以及高雄SKM Park Outlets紛紛點亮耶誕裝置，讓購物行程更有樂趣。

華泰名品城「U.G.L.Y CHRISTMAS」

為了慶祝大家挺過疫情，華泰名品城園區特別以「U Got a Lucky Year」的祝福寓意，推出「U.G.L.Y CHRISTMAS」耶誕檔期，並再現90年代耶誕喜劇電影「小鬼當家」淘氣、玩趣的經典耶誕氛圍。包括一期廣場有「耶誕老公公的驚喜車庫」彷彿穿越「小鬼當家」經典場景。二期廣場的「巨型幸運耶誕樹」搭配垂墜放射狀的璀璨燈海，耶誕樹前後還有大型馬蹄鐵拱門合影。三期則有「耶誕老公公的禮物製造所」每一處都可以讓民眾發揮創意互動拍照。此外，還有綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」串連耶誕村，近百萬盞燈泡伴隨飄落的白雪泡泡，點亮耶誕季的溫暖氣息。

不用等周年慶，華泰名品城眾多Outlet品牌也特別適合為自己或親友挑禮物，像是Pandora、SWAROVSKI推出4.5折至5折的串飾、耳環配件，也相當適合作為出席年終聚會、派對的閃亮飾品點綴。

已是第八年舉辦的「露天飄雪耶誕市集」，今年網羅41家人氣品牌，從耶誕應景美食、異國料理、佳節禮盒到香氛美妝都有，還有各式適合交換禮物的可愛小物，讓民眾可以悠閒的從一期至三期邊吃邊逛。

三井OUTLET＋LaLaport 迪士尼100周年主題造景

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南與Mitsui Shopping Park LaLaport台中即日起至2024年2月29日期間，以迪士尼經典人物為主角，打造迪士尼100周年主題燈飾造景，分別以「萌趣」、「經典」、「百年慶典」、「科技未來」規畫4大主題，搭配4顆獨具特色的「迪士尼100主題聖誕樹」，全台共25座大型打卡裝置，分布於北中南4家據點。無論是Q版迪士尼和皮克斯角色或是漫威、星際大戰系列，都可以滿足不同世代迪士尼粉絲的喜好。

同時，1月7日前還有「迪士尼100周年主題快閃店」，全台共集結近500款商品，並推出2款限定福袋，活動期間於快閃店內單筆消費滿699元再贈「Disney100主題造型紙膠帶」，完成各設施指定任務，還可免費兌換限量迪士尼主題貼紙與生活好物。

SKM Park Outlets高雄草衙打造夢幻森林村

SKM Park Outlets高雄草衙精心設計7大夢幻耶誕拍照點，本次雙主角為戶外ㄏ，每到整點時音樂盒都會隨著音樂轉動中飄下浪漫雪花；還有室內「森林耶誕樹」為兩大亮點，鈴鹿賽道樂園周圍還有一群可愛麋鹿在夜間閃耀著。

SKM Park Outlets針對會員推出耶誕專屬優惠，12/8-12/25全館消費累計滿1萬2000元即可兌換心願音樂盒，扣skm points 100點可兌換鈴鹿賽道樂園100元卡丁車抵用金。12/25前與音樂盒耶誕樹合影紀念打卡＋不限金額發票即可獲得「耶誕夢想明信片」一張，扣skm points 10點或消費滿1000元即可免費寄送。12/3當天15點穿著耶誕老人裝可享鈴鹿賽道樂園全日暢遊票券199元，還有酷奇拉家族12/16至12/24每周末13點半及15點在中央廣場進行的耶誕限定表演見面會。