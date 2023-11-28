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是空氣清淨機也是時尚家具 LG「新淨几」4合1功能美又實用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG AeroFurniture新淨几將家電與傢俱完美結合，讓韓系質感傢電外觀為居家空間畫龍點睛。記者黃筱晴／攝影
LG AeroFurniture新淨几將家電與傢俱完美結合，讓韓系質感傢電外觀為居家空間畫龍點睛。記者黃筱晴／攝影

都會小宅當道，追求功能性也不能犧牲美學風格，LG推出「家電傢俱化」新概念，將家電與傢俱完美結合，讓韓系質感傢電外觀為居家空間畫龍點睛，將空氣清淨機、極美茶几、無線充電、情境氣氛燈4大功能合而為一，推出LG PuriCare Aero-Furniture新淨几，完美解放空間。

LG PuriCare AeroFurniture新淨几使用與LG PuriCare空氣清淨機同等級的360°HEPA濾網，經實驗證明可去除99.9%空氣中細菌和小至0.01微米的超細灰塵，且擁有毛髮專用濾網、HEPA 13濾網、活性碳濾網3階段過濾系統，將惱人的過敏原，病菌 、異味一次阻絕。還有獨家UVnano科技殺菌技術，以紫外線LED燈全面照射掃描，可去除風扇葉片上99.9%細菌，多重防護達到最高標準的保護力。

360度設計除了濾淨空氣更全面，零死角全向式吹拂也能舒適、快速地將乾淨空氣吹向家中每個角落，共有5段風力選擇，睡眠模式下音量更僅有21分貝，睡覺時持續使用也不會覺得干擾。

AeroFurniture新淨几內建Wi-Fi，能輕鬆連接LG ThinQ App，除了可遠端開啟關閉、設定預約排程並且輕鬆地監控家中空氣品質，還可以隨時切換8種顏色、2種亮度的情境氣氛燈顏色。桌面竟然還有無線充電功能，隨手放置就能自動充電，不怕滑手機滑到睡著忘記充電。

LG PuriCare AeroFurniture新淨几現已正式於LG官方線上商城販售，建議售價15900元，雪梨白、倫敦紅、羅馬黃3種時尚色彩立刻升級居家空氣品質與舒適氛圍。

LG AeroFurniture新淨几展現淨化真實力，操作控制鍵或使用LG ThinQ App即可輕鬆使用。圖／LG提供
LG AeroFurniture新淨几展現淨化真實力，操作控制鍵或使用LG ThinQ App即可輕鬆使用。圖／LG提供
LG AeroFurniture 新淨几的桌面無線充電功能，將手機放置在桌板上就能夠啟動充電。記者黃筱晴／攝影
LG AeroFurniture 新淨几的桌面無線充電功能，將手機放置在桌板上就能夠啟動充電。記者黃筱晴／攝影
LG AeroFurniture新淨几不只推出經典百搭的白色，還推出平常家電非常少見的紅、黃色系，讓居家裝潢充滿亮點，建議售價15,900元。圖／LG提供
LG AeroFurniture新淨几不只推出經典百搭的白色，還推出平常家電非常少見的紅、黃色系，讓居家裝潢充滿亮點，建議售價15,900元。圖／LG提供
LG AeroFurniture新淨几搭載情境氣氛燈，只需按下控制鍵或使用LG ThinQ App，就能輕鬆切換燈光。圖／LG提供
LG AeroFurniture新淨几搭載情境氣氛燈，只需按下控制鍵或使用LG ThinQ App，就能輕鬆切換燈光。圖／LG提供
LG將家電與傢俱完美結合，推出結合空氣清淨機、極美茶几、無線充電、情境氣氛燈多重功能的全新產品。記者黃筱晴／攝影
LG將家電與傢俱完美結合，推出結合空氣清淨機、極美茶几、無線充電、情境氣氛燈多重功能的全新產品。記者黃筱晴／攝影
LG AeroFurniture新淨几使用360°HEPA濾網，並擁有三階段過濾系統，能全方位淨化空氣。記者黃筱晴／攝影
LG AeroFurniture新淨几使用360°HEPA濾網，並擁有三階段過濾系統，能全方位淨化空氣。記者黃筱晴／攝影
LG AeroFurniture新淨几無論放在臥室、客廳、工作室、小孩房，都為居家空間美感再加分。記者黃筱晴／攝影
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空氣清淨機 空氣品質 無線充電 LG

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