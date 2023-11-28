邊買邊賺！現金折抵、超值商品、機票優惠我都要 網最有感的10大會員點數回饋

點點都是黃金！

適逢百貨週年慶檔期以及歲末狂歡購物季，不少購物戰士旺盛的血拚戰力紛紛被點燃，拿出魔法小卡一刷，「不怕買錯，只怕錯過」！

尤其近年來無論是網購或實體消費，各家品牌與通路紛紛推出「會員制度」，提供顧客花錢同時累積回饋，在火力滿點的消費加持下，會員點數快速累積，這些紅利的使用方式除了常見的兌換美食、商品、購物金之外，也有越來越多不一樣的新選擇，舉凡交通票券優惠、APP綁定以及捐贈做公益都包含其中。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點近一年內讓網友們討論熱烈且使用有感的十大會員點數兌換方式，你最愛的是哪一項呢？

image source：示意圖／Pexels

No.10 訂房、旅遊票券優惠

今年一整年大家都在報復性出遊，你跟上了嗎？看準疫後旅遊潮，業者們紛紛摩拳擦掌準備搶攻這波商機，百貨龍頭之一的新光三越更是首度攜手知名旅遊平台Klook，獨家推出全球體驗行程折扣，最低只要1600點skm points就能享有95折優惠。

另外也有長榮鳳凰酒店SPA券、承億文旅住宿券等可以市價42折扣點兌換，「還好訂房之前有先看到活動，我的會員點數全部一次梭哈了」、「有些券要平日才能用，剛好趁年底請假玩一波(?!)」。

No.9 捐贈點數做公益

無論是政府、企業或民間單位都時常舉辦各式各樣的慈善活動，邀請大家一同共襄盛舉做愛心，像是為流浪貓狗義賣、淨灘或是公益路跑等等，都是能夠營造善的循環、替社會多付出一分力的方式！

傳遞這些溫暖力量的方法有很多，就連超商或百貨通路的會員點數都能幫你輕鬆完成善意之舉，隨手進入APP一點就能發送愛心，「全家跟7-11的點數我都會捐出去」、「去年聖誕節，新光三越也有用skm points認購耶誕禮物的活動，送給偏鄉的小朋友很有意義」。

No.8 APP綁定優惠

美食APP、外送APP、支付APP……，網路普及、科技發達的時代，讓手機不再只能接聽與撥打，更可以結合行動支付、綁定信用卡等功能，化身最強錢包甚至是累積各種點數的超級加速器。

許多業者也會跨界攜手合作，吸引用戶加入綁定、成為會員，再提供額外的點數回饋及兌換選項，讓消費者「邊花邊賺」，打造三方共贏的利多行銷術。不少精打細算的網友甚至還會到論壇分享自己的心法，不藏私教學該如何疊加各項累點優惠，精算回饋最大值！

image source: 新光三越

No.7 交通票券優惠

隨著台鐵、高鐵發展，越來越多人傾向在國內旅遊時選擇搭乘這些大眾運輸工具，不但方便省時，也能免去長時間自駕的疲勞感與潛在交通風險。除此之外，台鐵、高鐵更是遊子們返鄉時的最強後援，每到節慶、連假時刻總要守在電腦前搶票，一位難求。



不僅提供運輸服務，雙鐵近年也推出會員集點回饋制度，每次購票消費都能輕鬆累點，集滿一定點數就能折抵車票金額，「來回南部的交通費都不少，用會員點數加減折抵車票不無小補」。

No.6 搭機專屬優惠

近年來國旅成本提升，不少人看到國內住宿房價和交通費都忍不住哀嚎，「不如把錢拿來出國旅行」，更有許多旅遊達人分享自己的出國省錢妙招。除了機票比價網、善用訂房網站優惠之外，其實也有許多與搭機優惠相關的會員集點回饋，例如兌換飛行哩程數或預訂機場接送等等。

在台灣各大國際機場經營免稅商店的昇恆昌，更推出「免費使用機場貴賓室」的集點兌換活動，讓旅客出國前不必在候機室人擠人，而是到貴賓室享有舒適尊榮的休息時光。

image source: 東方宇逸貴賓室

No.5 指定商店優惠

會員點數使用方式越來越多元，不僅能換成限定商品或交通、旅遊票券，越來越多品牌也開始異業結合，擴大會員的累點和兌換領域，為消費者提供更便利快速的集點方式，同時也能拓展回饋管道。



像是全家便利商店就攜手日本定食連鎖餐廳「大戶屋」，以及旗下餐飲「沃克牛排」，只要集滿相應點數就能以優惠價格品嚐美食，每兩個月還會推出全家會員專屬兌點活動，讓饕客們直誇「加價購很可以」、「每次都用點數換飲料，很划算」。

No.4 各式禮券

會員點數越積越多，但遲遲沒有看到想要的商品或特別優惠嗎？這時候不妨考慮先換成各式各樣的消費禮券，慢慢思考之後再想把喜歡的東西一次帶回家。如此一來，既不怕點數過期白白浪費，也不用勉強自己購買不需要的商品，還可以將禮券贈送給親友，一舉多得，是許多謹慎思考型消費者喜歡的點數兌換方式，「我都會累積點數到最後一刻，再一次換成禮券，更好買好用」、「禮券真的實用很多，不怕換了一堆不需要的贈品回家浪費空間」。

No.3 超值抽獎

百萬名車、五星住宿券、豪華來回機票......無論是過年、年中慶或週年慶，各大百貨都時常因應消費旺盛檔期舉辦加碼抽獎，讓購物戰士們在血拚之餘，還能用少少的會員點數參與活動，博一個把超值大獎抱回家的圓夢機會！

近期新光三越就推出「國泰航空 法國巴黎來回機票」的夢幻抽獎，只要用100點skm points，就能獲得一次抽獎機會，而且扣點無上限、週週開獎，讓許多想前進浪漫花都的網友興奮直呼，「不抽對不起自己啊！」

image source: 新光三越

No.2 限定商品

集點贈品百百種，什麼樣的限定商品最能擊中你的心？從可愛文創、生活實用到質感設計，各家品牌總是使出渾身解數，推出各式各樣的限定商品，刺激大眾購物慾以藉此累積會員點數，把這些精美好物帶回家。



像是超商就常與人氣卡通、動漫或是插畫角色聯名，用最卡哇伊的親民風格吸引大家消費集點；百貨通路則時常可以兌換到專櫃美妝保養、科技3C甚至價位較高的智慧家電，划算好康的兌換內容總是掀起網友熱議，「新光三越這一檔可以換Dyson吹風機！超級想要」、「寶可夢聯名系列超Ｑ，而且質感意外還不錯」、「集點加價換HomePod mini有點燒」。

No.1 折抵現金或兌換購物金

每逢週年慶、雙十一消費季都有許多強檔優惠，可以用「打到骨折」的超划算價格把商品帶回家，相較之下，非購物旺季或折扣力度較小時，大家就會捏緊理智線、掐緊錢包，改用更精打細算、審慎評估需求的模式買東西！

因此，能直接折抵現金或兌換購物金的會員點數回饋方式就格外受到歡迎，就算只是少付一些零頭，也是省錢的聰明消費方式之一。例如新光三越的「skm points」，每10點skm points就能折抵消費1元，扣30點還能兌換300元購物抵用金，「點數折現扣掉零頭很方便，就不用每次找零錢了」、「比起抵現金，趁活動把30點換成300元購物金也很划算」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月15日至2023年11月14日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『會員點數兌換方式』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統