野營吃馬辣、住球型星空屋！「丹內野奢莊園」新開幕

奢華露營成為疫後新顯學，今年最新開幕的「丹內・丹內野奢莊園」，強調「超乎你對露營想像藝術網美空間」，初開幕就創造各種話題。此外，亞洲訂房網AsiaYo也首度聯名馬辣集團，除了優惠專案，也在營區推出專屬的一泊三食奢華露營創意料理套裝。

AsiaYo近年發展各項差異化、符合旅客需求的分眾型產品。2022年起即將台灣露營市場作為平台經營核心之一，至今已是全台最多元露營物件的訂購平台，依照不同需求推出寵物露營、海景露營、奢華露營屋、露營車等產品。業者表示，國境開放後，也將透過多國語言介面的優勢，吸引國際旅客體驗「台灣露營」。

丹內・丹內野奢莊園座落於台北近郊貢寮山林，是目前全台最大且尚未全面開發的野奢度假園區，除了擁有豐富多樣性的生態系統，園方邀請台灣知名藝術家楊

英風、朱銘、楊柏林、林鴻文、林敏毅、莊普、劉丁讚、林鴻文等作品進駐，此地也可選擇不同風格的浪漫星空屋或露營車體驗，主推三大房型，法式星空屋、北歐HOLA露營車，以及接下來12月即將登場的微星號露營車。

其中，最受網美們關注的為法式星空屋，採用半透明球型的結構，搭配經典法式軟裝設計，十分有話題性。

奢華野營話題不僅於此，AsiaYo還與台灣麻辣火鍋指標名店馬辣集團聯名推出露營餐食，馬辣為此推出露營界革命性料理新寵「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊-川味麻辣」，只要一顆膠囊，注入開水立刻變身麻辣鍋。

即日起透過AsiaYo獨家下訂丹內・丹內野奢莊園一泊三食季節限定專案，即可享用丹內主廚研發的馬辣聯名創意料理，方案包含一泊三食：迎賓點心、馬辣聯名海陸雙拼火鍋晚餐、早餐，每人4,999元起，再享平日預訂星空屋不加價，現省

2,000元。本專案再加碼贈送2位6歲以下孩童免費入住，以及價值1,000元的丹內禮包，內含品牌保冷袋、丹內玩偶、兒童好禮等。

AsiaYo行銷長游棨元表示，AsiaYo從訂房平台起家，不斷運用科技旅遊平台的優勢，創造更便利旅客的選擇。2022年疫情國際尚未解封前，我們就首度投入了露營產品的開發，一年內業績成長約400%，目前已是全台最多元露營選擇的平台。其中以不用自帶任何裝備的奢華露營最受消費者喜愛。

AsiaYo冬夜露營暖心48折專案，活動自即日起至12/14，入住期間可至2024年2/29，入住打卡贈AsiaYo禮包，數量有限，贈完為止。另享有品牌合作禮包，包括內容新馬辣小小火鍋火鍋湯底膠囊-川味麻辣、好結果蘋果果脆，以上一帳一包。還可享周周抽全額免單。