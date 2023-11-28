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好收納超耐操！露營採買樣樣行 擴充式折疊收納手推車當你的外出神隊友
外出總是大包小包好麻煩又笨重！從今天起，擁有「CODE LIVING可擴充式折疊收納手推車」，只需要 3 秒就能輕鬆享受兩倍大的收納空間。來自韓國品牌 CM26 推出好收納、輕巧、使用直覺的「CODE LIVING可擴充式折疊收納手推車」，在募資創下600百萬的好成績，專案上線火速達標 600%。不僅擁有 140L 超大收納容量，承重更高達 100kg ，再也不用為了容量、載重限制而東挑西揀，把想放的東西全都放進去！
除此之外，安全固定扣扣下與搬開的直覺用法，只需要 3 秒就能簡單完成組裝，多種折疊方法，推車兩側更採用專屬滑動固定專利，能夠幫助穩固推車兩側，避免物品過重造成垮台！不論是日常出門採買當作購物車、外出露營還能當作收納箱、露營桌，甚至帶家中毛孩、寶貝出門，擴充式組裝滿足你的所有外出需求！加上推車採用超大型 4.7” 雙軌煞車輪，即使在顛簸的路面上也可以平穩的使用，不用擔心會翻車或不好施力！透過把手上的按壓式設計，還可以調整使用角度至90度，在搬運重物、上坡路時可以解除鎖定推桿，拖拉時更能達到輕鬆省力的效果！
「CODE LIVING可擴充式折疊收納手推車」共有卡其綠、象牙白兩種顏色可選擇，外出再也不用擔心手上提著一堆雜物啦！於有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時集購67折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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