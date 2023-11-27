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「星巴克熊熊杯包」這裡搶先賣！網友直呼：巨可愛

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全新Greener Store店型認證，旨在透過門市設計或是建築等內外軟硬體設施實踐永續循環，沙鹿北勢為第一間台灣市場取得認證的門市。圖/星巴克提供
全新Greener Store店型認證，旨在透過門市設計或是建築等內外軟硬體設施實踐永續循環，沙鹿北勢為第一間台灣市場取得認證的門市。圖/星巴克提供

星巴克台灣首間Greener Store認證門市「沙鹿北勢門市」今天開幕，此店是亞太區域繼上海及日本市場之後，第三個取得認證的地區。新開店最熱門的話題，則在首度現身的「星巴克熊熊杯包」，獨特Bearista造型，可車掛、提背，杯架也能拆、擴增收納空間，兼具實用與可愛顏值，不僅結合特色店環保概念，也讓網友為之瘋狂，大喊「巨可愛」、「超適合野餐」。

沙鹿北勢門市搶先獨賣，熊熊身後除了可當杯架，也是爆米花收納區，分別有兩款熱銷經典爆米花—酸奶洋蔥+咖啡焦糖 (採用mini隨手包，各3包)，「Bearista熊杯架爆米花收納組」售價為890元，「Bearista熊杯架爆米花+Kermit杯2入套餐組」售價980元。

此外，新門市也推出與在地連結的飲品「黑糖抹茶葛粉那堤」，具有秋意的黑糖那堤搭配有咀嚼口感的黑糖葛粉，最後以抹茶牛奶泡沫呈現當地層疊起伏的山巒意象，是屬於沙鹿北勢的限定風味。

沙鹿北勢門市還有系列車道型門市風格商品，包括選用自然的綠色系，搭配採用4D Printing工藝，帶來微凸起立體效果感線條花紙的「STANLEY條紋16OZ不鏽鋼杯」，及以簡約線條設計象徵方向及咖啡隨行的「DT女神條紋提袋」，滿版的迷你汽機車圖案加上Drive-Thru門市標誌為設計的「DT拼接綠隨行杯袋」等。

新店開幕活動，包括即日起至12/5原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項乙個。12/30前，購買沙鹿北勢特色商品乙個，即可享兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待；憑當日單筆消費滿1200元發票，即可獲得專屬咖啡渣杯墊乙個；當日單筆消費滿1800元發票，即可獲得25周年直立傘乙把；單筆消費滿3,200元發票，即可獲得星巴克摺疊萬用椅乙個。

12/2至12/10於星巴克沙鹿北勢門市合照與打卡”Meet Me @Starbucks-沙鹿北勢”並上傳FB、IG成功，即享兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

沙鹿北勢門市資訊：

地址： 台中市沙鹿區台灣大道七段373號

電話：04-26527825

時間：周一~周日 06:30~21:30

座席數： 115席(一樓室內席107位+戶外席8位)

網路掀起話題的「Bearista熊杯架爆米花收納組」，超萌Bearista熊頭造型收納盒，可分別搭配車掛或背帶配件使用，方便出遊、野餐，杯架可拆能擴增收納空間。圖/星巴克提供
網路掀起話題的「Bearista熊杯架爆米花收納組」，超萌Bearista熊頭造型收納盒，可分別搭配車掛或背帶配件使用，方便出遊、野餐，杯架可拆能擴增收納空間。圖/星巴克提供
「黑糖抹茶葛粉那堤」以門市特殊的建築外觀作為開發概念，結合具有秋意的黑糖那堤搭配限定的黑糖葛粉增添咀嚼口感。圖/星巴克提供
「黑糖抹茶葛粉那堤」以門市特殊的建築外觀作為開發概念，結合具有秋意的黑糖那堤搭配限定的黑糖葛粉增添咀嚼口感。圖/星巴克提供
網路掀起話題的「Bearista熊杯架爆米花收納組」，超萌Bearista熊頭造型收納盒，可分別搭配車掛或背帶配件使用，方便出遊、野餐，杯架可拆能擴增收納空間。圖/星巴克提供
網路掀起話題的「Bearista熊杯架爆米花收納組」，超萌Bearista熊頭造型收納盒，可分別搭配車掛或背帶配件使用，方便出遊、野餐，杯架可拆能擴增收納空間。圖/星巴克提供
沙鹿北勢門市獨棟一層樓提供超過107席座位，位於山海線交會處，門市設計以山形、海浪的曲線弧形屋頂造型，描繪出如海線湧起的美麗波瀾，也呼應當地層疊起伏的山巒。圖/星巴克提供
沙鹿北勢門市獨棟一層樓提供超過107席座位，位於山海線交會處，門市設計以山形、海浪的曲線弧形屋頂造型，描繪出如海線湧起的美麗波瀾，也呼應當地層疊起伏的山巒。圖/星巴克提供
網路掀起話題的「Bearista熊杯架爆米花收納組」，超萌Bearista熊頭造型收納盒，可分別搭配車掛或背帶配件使用，方便出遊、野餐，杯架可拆能擴增收納空間。圖/星巴克提供
網路掀起話題的「Bearista熊杯架爆米花收納組」，超萌Bearista熊頭造型收納盒，可分別搭配車掛或背帶配件使用，方便出遊、野餐，杯架可拆能擴增收納空間。圖/星巴克提供

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