好市多黑色購物週最後1天！Apple Watch壓軸優惠 明起「超級網購星期一」接力折扣

好市多黑色購物週最後1天，許多民眾趁著週末進場採買，賣場人潮相當踴躍，雖然有許多前幾日推出的熱門商品早已售罄，但認真挖寶其實還是有不少好貨，像是今日限定的Apple Watch Series 9 45mm GPS款，現折450元，特價13079元就能入手最新款智慧手錶。愛吃牛肉的不能錯過美國頂級無骨牛小排真空包，每公斤現省220元，1公斤1179元；美國頂級嫩煎里肌真空包，每公斤現省100元，1公斤只要459元，買回家自己分切就能在家開牛排館。另外還有多款牛肉商品隱藏優惠，包括牛小排火鍋片、無骨牛小排、無骨肩小排燒烤片等，全部都有折扣。

雖然黑鑽卡友限定的LG變頻除濕機一開賣就被秒殺，但萬元有找的夏普12公升自動除菌離子空氣清淨除濕機、特價8639元的Dyson手提無線吸塵器V8 Slim Fluffy都還有不少現貨。另外，隱藏版超熱賣、現折3000元的TCL直立式無雙冷凍櫃，在部分門市還有少量現貨，如果有看到千萬別錯過。實際前往賣場，沒有在App公告裡的隱藏版優惠其實還不少，除了有多款大電視、美容保養品、熱門零食、鍋具、家電之外，鑽石飾品、名錶系列也有超多現場才看得到的優惠項目，還沒買夠的快趁最後幾小時再進場逛逛挖寶。