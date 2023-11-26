ZARA再攜手英倫極簡設計品牌 親民價入手高質感服裝 輕鬆提升好品味！

冬季終於到來，想為自己添購新裝，同時又希望保有高質感，那就不應錯過ZARA再度攜手英國設計品牌Studio Nicholson聯名系列，而且本季還首度推出女裝款式，助消費者輕鬆提升好品味。

設計師Nick Wakeman的Studio Nicholson品牌，擅長利用優質面料與極簡輪廓剪裁，塑造出都會洗鍊風格，即使服飾上沒有顯眼的Logo，依舊受到許多時髦消費者追捧。在去年流行服飾龍頭的ZARA就曾推出過與Studio Nicholson合作系列男裝，獲得市場的高迴響，於是今年雙方再度攜手，還帶來了過去品牌不曾有過的女裝產品以及家飾品，讓人得以從居家到穿著打扮都維持高級品味。

ZARA再度攜手英國設計品牌Studio Nicholson推出聯名系列，本季首度推出女裝，利用結合先進製作技術，創造，可同時擁有經典與環保的時尚單品。圖／ZARA提供

由於連Studio Nicholson旗下都沒有女裝，因此Nick Wakeman格外重視此次合作，延續了品牌一貫的嚴謹作風，利用結合先進製作技術，為女性創造了有機棉風衣、回收羽絨及防水回收尼龍夾克，可同時擁有經典與環保的時尚單品。另外還包括經過負責任羊毛標準認證材質的單褶裝飾長褲，有機棉的束腰連衣裙和丹寧製品，鞋履和配件的皮革也精心挑選，使得整個系列品質相當，而且造就了雋永服飾穿搭合。

ZARA再度攜手英國設計品牌Studio Nicholson推出聯名系列男裝。圖／ZARA提供

聯名系列男裝則運用了建築設計中的「kit-of-parts零部件組成」理論，將易搭性和舒適度放在首位。全部採用與女裝同等級別材質創作組成，如負責任羊毛長褲可搭配回收聚酯材質的運動風外套，或是採用纖維和回收羊毛混紡織造的拉鍊上衣，為隨興運動風注入經典魅力。此外Nick Wakeman復刻了品牌經典領帶，將男裝懷舊感拉升另一層次，為整體造型增添驚喜，並帶來率性自在的穿著體驗。

ZARA再度攜手英國設計品牌Studio Nicholson推出聯名系列，家飾品也不容錯過。圖／ZARA提供

ZARA再度攜手英國設計品牌Studio Nicholson推出聯名系列，而且本季還首度推出女裝。圖／ZARA提供

ZARA再度攜手英國設計品牌Studio Nicholson推出聯名系列，本季首度推出女裝，利用結合先進製作技術，創造，可同時擁有經典與環保的時尚單品。圖／ZARA提供