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金色三麥實踐永續飲食 買環保袋送價值2.5萬元蔬食餐點

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「握握手小農溫沙拉」來自臺灣小農的頂級生菜，不同的鮮脆拌勻煎烤蕈菇、堅果與義大利酒醋醬汁，交融出多層次的開胃享受。圖／金色三麥提供
「握握手小農溫沙拉」來自臺灣小農的頂級生菜，不同的鮮脆拌勻煎烤蕈菇、堅果與義大利酒醋醬汁，交融出多層次的開胃享受。圖／金色三麥提供

爲打造環境永續的良善循環，金色三麥與台灣在地設計品牌「印花樂」攜手推出100% 由回收寶特瓶製成的環保手工提袋。此外，響應年度「國際素食日」，金色三麥於全台金色三麥門市發起「百蔬行動」，即日起凡購買金色三麥和印花樂聯名推出的環保手工提袋，隨袋贈送價值約2.5萬元蔬食餐點兌換券；2024年12月31日前來店用餐，憑券免費招待100道蔬食餐點。

金色三麥以行動響應永續飲食，實踐環境、消費者、餐飲產業三方「餐桌共好」的精神。環保手工提袋運用100%回收寶特瓶製成的「保特紗」製成，印花以在地釀酒食材圖樣為設計概念，交由偏鄉社區媽媽一針一線手工縫製，凝聚循環共好與在地生產模式，貫徹環境友善主張。金色三麥X印花樂聯名「環保手工提袋」即日起於全台金色三麥門市開賣，售價520元，限量商品，售完為止。

近年來全球環保意識抬頭，永續飲食概念在台灣消費者心中萌芽，選擇蔬食餐點成為落實環保理念的最佳行動之一。據調查顯示，2023年台灣的蔬食人口比例已達13%，位居全球第三。金色三麥與永續價值、蔬食飲食趨勢同行，於全台門市發起「金色三麥百蔬行動」，凡購買金色三麥X印花樂聯名「環保手工提袋」，隨袋附贈限量蔬食餐點兌換券，2024年12月31日前來店內用，憑券免費招待100道蔬食餐點（價值約25,000元，售完為止），邀請消費者一起用「吃」來實現綠色永續未來。

金色三麥與台灣在地設計品牌「印花樂」攜手推出100% 由回收寶特瓶製成的環保手工提袋。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥與台灣在地設計品牌「印花樂」攜手推出100% 由回收寶特瓶製成的環保手工提袋。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「溫室嫩蕨貓沙拉」來自太陽能溫室的精品級無毒栽培，入口滑脆，搭配慢炒與冷藏熟成的手工和風洋蔥醬汁，風味微甜微酸。圖／金色三麥提供
「溫室嫩蕨貓沙拉」來自太陽能溫室的精品級無毒栽培，入口滑脆，搭配慢炒與冷藏熟成的手工和風洋蔥醬汁，風味微甜微酸。圖／金色三麥提供
「韓醬走紅辣蟹餅」選用新鮮蕃茄果實打成果泥基底，結合巴薩米克醋，熬出醬汁的圓潤酸味與甘醇，烘托表面煎出焦黃與香氣的素食「新蟹餅」，讓蔬食的鮮味風韻十足。圖／金色三麥提供
「韓醬走紅辣蟹餅」選用新鮮蕃茄果實打成果泥基底，結合巴薩米克醋，熬出醬汁的圓潤酸味與甘醇，烘托表面煎出焦黃與香氣的素食「新蟹餅」，讓蔬食的鮮味風韻十足。圖／金色三麥提供
「聞香起舞野菇飯」以白松露油的優雅辛香與新鮮蕈菇的鮮嫩，加上素香鬆、夏威夷豆的豐富口感，令人欲罷不能。圖／金色三麥提供
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「酥麻川辣新魚柳」先炸再炒，以不同火侯翻滾素食「新魚柳」，渾身裹滿宮保乾辣椒與花椒香氣的最大值，外酥內嫩，刷新你對蔬食魚柳的口感想像。圖／金色三麥提供
「酥麻川辣新魚柳」先炸再炒，以不同火侯翻滾素食「新魚柳」，渾身裹滿宮保乾辣椒與花椒香氣的最大值，外酥內嫩，刷新你對蔬食魚柳的口感想像。圖／金色三麥提供

金色三麥 素食

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