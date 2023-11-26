金色三麥實踐永續飲食 買環保袋送價值2.5萬元蔬食餐點

爲打造環境永續的良善循環，金色三麥與台灣在地設計品牌「印花樂」攜手推出100% 由回收寶特瓶製成的環保手工提袋。此外，響應年度「國際素食日」，金色三麥於全台金色三麥門市發起「百蔬行動」，即日起凡購買金色三麥和印花樂聯名推出的環保手工提袋，隨袋贈送價值約2.5萬元蔬食餐點兌換券；2024年12月31日前來店用餐，憑券免費招待100道蔬食餐點。

金色三麥以行動響應永續飲食，實踐環境、消費者、餐飲產業三方「餐桌共好」的精神。環保手工提袋運用100%回收寶特瓶製成的「保特紗」製成，印花以在地釀酒食材圖樣為設計概念，交由偏鄉社區媽媽一針一線手工縫製，凝聚循環共好與在地生產模式，貫徹環境友善主張。金色三麥X印花樂聯名「環保手工提袋」即日起於全台金色三麥門市開賣，售價520元，限量商品，售完為止。