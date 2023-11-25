金馬60／林柏宏、許光漢曬名表 張震GUCCI西裝有貓膩
第60屆金馬獎正於今晚舉行，紅毯上除了林青霞、陸小芬等重量級女星與國際影人滿島光超級吸睛，男星包含張震、柯震東、林柏宏、曹佑寧、許光漢也堪稱紅毯五帥，各曬強大氣場。
身為主持人的曹佑寧身穿天鵝絨西裝並搭配Boucheron珠寶，展現非典型好質感。其實早在先前十月的金鐘獎時，曹佑寧已經曾以Boucheron珠寶造型展現前衛風格，今晚曹佑寧全身珠寶造型總價約合75萬，並以手上鑲嵌孔雀石的Serpent Boheme戒指最為搶眼，金黃的飽滿與Serpent Boheme的靈蛇魅力，正與碧綠的孔雀石兩兩映襯。
都選擇黑色劍領西裝的林柏宏和許光漢在風格上同中求異，其中林柏宏選擇了Dior的Essentials系列Grain de Poudre羊毛晚宴裝，袖口裡的浪琴（Longines）Master Chrono巨擘全日曆月相表則以深咖啡搭配玫瑰金針、典雅大器，並具備日期、星期、月相的全日曆顯示功能，非一般精密複雜；許光漢的黑色絨面西裝修身，大秀健美身材，尤其袖口裡更「收納」一只560萬的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪，上台時則換上另一款同為江詩丹頓的1921表款，低調奢華。
張震與柯震東則不約而同選擇了格紋西裝，其中柯震東再於襯衫領口處疊搭了TASAKI真珠項鍊，手上的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹玫瑰金「熊貓面」計時碼表據了解為個人私物，單價粗估破百萬；而張震則搶先穿上GUCCI 2024春夏新款馬銜鍊格紋西裝，包含GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝外套、GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝夾克、GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝褲，黑色襯衫，以及GUCCI 2024春夏馬銜鍊男鞋；但西裝格紋中可「藏」有玄機：編織入GUCCI經典的馬銜鍊元素，只見張震隨手一揮、散發笑容，紅毯第一帥，或就與GUCCI共享、巧妙收下啦！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言