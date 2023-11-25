金馬60／林柏宏、許光漢曬名表 張震GUCCI西裝有貓膩

第60屆金馬獎正於今晚舉行，紅毯上除了林青霞、陸小芬等重量級女星與國際影人滿島光超級吸睛，男星包含張震、柯震東、林柏宏、曹佑寧、許光漢也堪稱紅毯五帥，各曬強大氣場。

身為主持人的曹佑寧身穿天鵝絨西裝並搭配Boucheron珠寶，展現非典型好質感。其實早在先前十月的金鐘獎時，曹佑寧已經曾以Boucheron珠寶造型展現前衛風格，今晚曹佑寧全身珠寶造型總價約合75萬，並以手上鑲嵌孔雀石的Serpent Boheme戒指最為搶眼，金黃的飽滿與Serpent Boheme的靈蛇魅力，正與碧綠的孔雀石兩兩映襯。

都選擇黑色劍領西裝的林柏宏和許光漢在風格上同中求異，其中林柏宏選擇了Dior的Essentials系列Grain de Poudre羊毛晚宴裝，袖口裡的浪琴（Longines）Master Chrono巨擘全日曆月相表則以深咖啡搭配玫瑰金針、典雅大器，並具備日期、星期、月相的全日曆顯示功能，非一般精密複雜；許光漢的黑色絨面西裝修身，大秀健美身材，尤其袖口裡更「收納」一只560萬的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪，上台時則換上另一款同為江詩丹頓的1921表款，低調奢華。