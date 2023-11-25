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金馬60／林柏宏、許光漢曬名表 張震GUCCI西裝有貓膩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
男星包含張震、柯震東、林柏宏、曹佑寧、許光漢也堪稱紅毯五帥，各曬強大氣場。聯合報金馬採訪團隊／攝影、Dior提供（合成圖）
男星包含張震、柯震東、林柏宏、曹佑寧、許光漢也堪稱紅毯五帥，各曬強大氣場。聯合報金馬採訪團隊／攝影、Dior提供（合成圖）

第60屆金馬獎正於今晚舉行，紅毯上除了林青霞、陸小芬等重量級女星與國際影人滿島光超級吸睛，男星包含張震、柯震東、林柏宏、曹佑寧、許光漢也堪稱紅毯五帥，各曬強大氣場。

身為主持人的曹佑寧身穿天鵝絨西裝並搭配Boucheron珠寶，展現非典型好質感。其實早在先前十月的金鐘獎時，曹佑寧已經曾以Boucheron珠寶造型展現前衛風格，今晚曹佑寧全身珠寶造型總價約合75萬，並以手上鑲嵌孔雀石的Serpent Boheme戒指最為搶眼，金黃的飽滿與Serpent Boheme的靈蛇魅力，正與碧綠的孔雀石兩兩映襯。

都選擇黑色劍領西裝的林柏宏和許光漢在風格上同中求異，其中林柏宏選擇了Dior的Essentials系列Grain de Poudre羊毛晚宴裝，袖口裡的浪琴（Longines）Master Chrono巨擘全日曆月相表則以深咖啡搭配玫瑰金針、典雅大器，並具備日期、星期、月相的全日曆顯示功能，非一般精密複雜；許光漢的黑色絨面西裝修身，大秀健美身材，尤其袖口裡更「收納」一只560萬的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪，上台時則換上另一款同為江詩丹頓的1921表款，低調奢華。

張震與柯震東則不約而同選擇了格紋西裝，其中柯震東再於襯衫領口處疊搭了TASAKI真珠項鍊，手上的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹玫瑰金「熊貓面」計時碼表據了解為個人私物，單價粗估破百萬；而張震則搶先穿上GUCCI 2024春夏新款馬銜鍊格紋西裝，包含GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝外套、GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝夾克、GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝褲，黑色襯衫，以及GUCCI 2024春夏馬銜鍊男鞋；但西裝格紋中可「藏」有玄機：編織入GUCCI經典的馬銜鍊元素，只見張震隨手一揮、散發笑容，紅毯第一帥，或就與GUCCI共享、巧妙收下啦！

張震的GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝夾克中藏有GUCCI經典的馬銜鍊元素。圖／GUCCI提供（合成圖）
張震的GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝夾克中藏有GUCCI經典的馬銜鍊元素。圖／GUCCI提供（合成圖）
許光漢踏上金馬紅毯時，一身天鵝絨的黑色修身雙排扣西裝，頗有貴族風範。聯合報金馬採訪團隊／攝影
許光漢踏上金馬紅毯時，一身天鵝絨的黑色修身雙排扣西裝，頗有貴族風範。聯合報金馬採訪團隊／攝影
柯震東手上的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹玫瑰金「熊貓面」計時碼表據了解為個人私物，單價粗估上看百萬。聯合報金馬採訪團隊／攝影
柯震東手上的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹玫瑰金「熊貓面」計時碼表據了解為個人私物，單價粗估上看百萬。聯合報金馬採訪團隊／攝影
林柏宏今日穿上了Dior的黑色Grain de Poudre羊毛晚宴裝，並搭配浪琴Master Chrono巨擘全日曆月相表。圖／Dior、Longines提供（合成圖）
林柏宏今日穿上了Dior的黑色Grain de Poudre羊毛晚宴裝，並搭配浪琴Master Chrono巨擘全日曆月相表。圖／Dior、Longines提供（合成圖）
以橘紅色天鵝絨西裝擔任主持人的曹佑寧，再度選用Boucheron珠寶成為紅毯造型亮點。圖／Boucheron提供、聯合報金馬採訪團隊／攝影
以橘紅色天鵝絨西裝擔任主持人的曹佑寧，再度選用Boucheron珠寶成為紅毯造型亮點。圖／Boucheron提供、聯合報金馬採訪團隊／攝影
張震搶先穿上了GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝外套、西裝夾克、西裝褲，黑色襯衫與男鞋。圖／GUCCI提供（合成圖）
張震搶先穿上了GUCCI 2024春夏馬銜鍊格紋西裝外套、西裝夾克、西裝褲，黑色襯衫與男鞋。圖／GUCCI提供（合成圖）

西裝 紅毯 許光漢 張震 林柏宏

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